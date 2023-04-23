Неожиданное открытие второй по глубине голубой дыры в мире может открыть окно в историю Земли

Голубые дыры образуются, когда морская вода встречается с известняком. Известняк очень пористый, поэтому вода легко проникает в породу, позволяя химическим веществам в воде вступать в реакцию с известняком, разъедая его. Многие из голубых дыр в мире, вероятно, образовались в прошлые ледниковые периоды, когда повторяющиеся наводнения и осушение прибрежных районов разрушали горные породы и создавали пустоты. Когда около 11 тыс. лет назад закончился последний ледниковый период и уровень моря поднялся, эти пещеры заполнились водой, а некоторые и вовсе были полностью погружены под воду.

Поскольку голубые дыры очень труднодоступны, многие из них учёные ещё не успели изучить.

«Они в значительной степени плохо изучены», — рассказал Кристофер Г. Смит (Christopher G. Smith), прибрежный геолог из Геологической службы США (USGS), изучавший другие подводные воронки, но не участвовавший в последних исследованиях.

Смит добавил, что уникальный химический состав морской воды в голубых дырах предполагает, что они могут взаимодействовать с грунтовыми водами и, возможно, с водоносными горизонтами — массивами горных пород или отложений, которые удерживают грунтовые воды.

Голубые дыры содержат мало кислорода, а солнечный свет попадает только на их поверхность. Несмотря на эти условия, гигантские пустоты кишат жизнью, которая приспособилась к среде с низким содержанием кислорода.

Голубые дыры в состоянии дать представление о том, какой была жизнь тысячи лет назад. Исследователи отмечают, что без большого количества кислорода или света окаменелости могут хорошо сохраняться, что позволяет учёным куда более качественно идентифицировать останки вымерших видов.

Голубые дыры также могут рассказать нам больше о жизни на других планетах. В 2012 году исследователи, изучающие голубые дыры на Багамах, обнаружили бактерии глубоко в пещерах, где не обитали другие формы жизни. Такие открытия могут дать ключ к пониманию того, какая жизнь может существовать в экстремальных условиях в других местах нашей Солнечной системы.