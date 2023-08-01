Что нового можно скачать и посмотреть в августе

Удивительно, но на этот раз в подборке больше оригинальных проектов. Сиквелы, приквелы и ремейки в меньшинстве.
Фильмы
Производственная драма на уже неактуальную тему, которую стараются не вспоминать.
Сюжет: Главный герой раньше работал хирургом, но теперь он продаёт медицинское оборудование. После того как его мать попадает в больницу с ковидом, он снова берёт в руки скальпель.
В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачёва.
Режиссёр: Роман Каримов ("Неадекватные люди", "Гуляй, Вася!").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 августа.
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Продолжение оскароносного мультфильма 2018 года, с которого началась мода на мультивселенные. Вторую часть зрители и критики приняли ещё восторженней, чем первую. Оценки и сумма сборов выше.
Сюжет: В первой части пауки из других вселенных навестили Майлза Моралеса, на этот раз Майлз путешествует по другим мирам.
Роли озвучивали: Из известных актёров там Джейсон Шварцман, один из любимых актёров Уэса Андерсона, и Оскар Айзек (новейшая трилогия "Звёздных войн", "Внутри Льюина Дэвиса").
Режиссёр: Работавшие над первой частью Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 августа.
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Шпионский боевик, из которого планируют сделать аналог франшизы "Миссия невыполнима", но с женщиной в главной роли.
Сюжет: Нечто под названием "Сердце", способное как уничтожить, так и спасти мир, попадает в руки злодеев. Спецагенту Стоун (поэтому и называется фильм Heart of Stone) предстоит опасная миссия по спасению "Сердца".
В ролях: Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Джйеми Дорнан ("50 оттенков серого").
Режиссёр: Том Харпер (британский мини-сериал "Война и мир" 2016 года).
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 11 августа.
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А что, если у игрушек есть душа? А что, если у жуков есть душа? А что, если у эмоций есть душа? А что, если у стихий есть душа? Мультфильм слабоват для Pixar и плохо показал себя в прокате. Авторитет и финансовое благополучие студии надо восстанавливать, поэтому в работу запущена пятая часть "Истории игрушек".
Сюжет: У огненной Эмбер завязываются отношения с водяным Уэйдом. Родители, понятное дело, против такого союза.
Роли озвучивали: Леа Льюис, Мамуду Ати.
Режиссёр: Питер Сон, режиссёр одного из самых провальных пиксаровских мультфильмов "Хороший динозавр"
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 августа.
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Антиромантическая комедия с Дженнифер Лоуренс.
Сюжет: Богатые родители нанимают 32-летнюю женщину для своего замкнутого 19-летнего сына. У девушки вот-вот за долги отберут дом, поэтому она берётся за работу по соблазнению юноши.
В ролях: Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Мой парень - псих").
Режиссёр: Джин Ступницки (сериал "Офис").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 августа.
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Мультфильм по сценарию создателя сериала "Вавилон-5". Седьмая полнометражная картина во франшизе.
Сюжет: Джон Шеридан путешествует во времени, пытаясь отыскать дорогу домой.
Роли озвучивали: Брюс Бокслейтнер ("Вавилон 5"), Клаудия Кристиан ("Вавилон 5").
Режиссёр: Постановщик множества мультфильмов про Бэтмена и Лигу справедливости Мэтт Питерс.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 августа.
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Очередная экранизация классического китайского романа "Путешествие на Запад".
Сюжет: Приключение царя обезьян, уничтожающего демонов волшебным посохом, и девушки Лин.
Роли озвучивали: Джимми О. Ян ("Кремниевая долина").
Режиссёр: Энтони Стакки ("Семейка монстров").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 18 августа.
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Сериалы
Продюсерский проект братьев Андреасян, самых плодовитых производителей фильмов и сериалов в современном российском кинематографе. К сожалению, больше не значит лучше.
Сюжет: Пара отправляется к целителю Афанасию, чтобы излечить бесплодие. Афанасий им помогает, но заманивает в секту.
В ролях: Виктор Добронравов и Марина Александрова.
Режиссёр: Гамлет Дульян (протеже Сарика Андреасяна).
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 августа.
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Экранизация популярного интернет-комикса.
Сюжет: Инопланетяне исследуют абсурдную жизнь людей на Земле.
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 августа.
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Спин-офф сериала "Мандалорец".
Сюжет: Приключения джедая Асоки Тано.
В ролях: Розарио Доусон ("Доказательство смерти").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 августа.
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Экранизация знаменитой японской манги. Netflix обычно из рук вон плохо экранизирует мангу или аниме. Удастся ли на этот раз удивить фанатов?
Сюжет: Приключения команды пиратов, ищущих легендарное сокровище "Ван-Пис".
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 31 августа.
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Лучше бы не продолжали.