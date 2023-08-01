Что нового можно скачать и посмотреть в августе

Продолжение оскароносного мультфильма 2018 года, с которого началась мода на мультивселенные. Вторую часть зрители и критики приняли ещё восторженней, чем первую. Оценки и сумма сборов выше.

Сюжет: В первой части пауки из других вселенных навестили Майлза Моралеса, на этот раз Майлз путешествует по другим мирам.

Роли озвучивали: Из известных актёров там Джейсон Шварцман, один из любимых актёров Уэса Андерсона, и Оскар Айзек (новейшая трилогия "Звёздных войн", "Внутри Льюина Дэвиса").

Режиссёр: Работавшие над первой частью Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон.

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 августа.