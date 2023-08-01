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Что нового можно скачать и посмотреть в августе

Что нового можно скачать и посмотреть в августе

Автор:
01 августа 2023 19:29
Сообщество : Кино
Метки: Дженнифер Лоуренс   голливуд   кино   мультики   пиксар   скачать   стриминги   торренты   фильмы   человек паук   
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Удивительно, но на этот раз в подборке больше оригинальных проектов. Сиквелы, приквелы и ремейки в меньшинстве.


Фильмы

Производственная драма на уже неактуальную тему, которую стараются не вспоминать.


Сюжет: Главный герой раньше работал хирургом, но теперь он продаёт медицинское оборудование. После того как его мать попадает в больницу с ковидом, он снова берёт в руки скальпель.


В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачёва.


Режиссёр: Роман Каримов ("Неадекватные люди", "Гуляй, Вася!").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 августа.


Продолжение оскароносного мультфильма 2018 года, с которого началась мода на мультивселенные. Вторую часть зрители и критики приняли ещё восторженней, чем первую. Оценки и сумма сборов выше.


Сюжет: В первой части пауки из других вселенных навестили Майлза Моралеса, на этот раз Майлз путешествует по другим мирам.


Роли озвучивали: Из известных актёров там Джейсон Шварцман, один из любимых актёров Уэса Андерсона, и Оскар Айзек (новейшая трилогия "Звёздных войн", "Внутри Льюина Дэвиса").


Режиссёр: Работавшие над первой частью Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 августа.


Шпионский боевик, из которого планируют сделать аналог франшизы "Миссия невыполнима", но с женщиной в главной роли.


Сюжет: Нечто под названием "Сердце", способное как уничтожить, так и спасти мир, попадает в руки злодеев. Спецагенту Стоун (поэтому и называется фильм Heart of Stone) предстоит опасная миссия по спасению "Сердца".


В ролях: Галь Гадот ("Чудо-женщина"), Джйеми Дорнан ("50 оттенков серого").


Режиссёр: Том Харпер (британский мини-сериал "Война и мир" 2016 года).


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 11 августа.


А что, если у игрушек есть душа? А что, если у жуков есть душа? А что, если у эмоций есть душа? А что, если у стихий есть душа? Мультфильм слабоват для Pixar и плохо показал себя в прокате. Авторитет и финансовое благополучие студии надо восстанавливать, поэтому в работу запущена пятая часть "Истории игрушек".


Сюжет: У огненной Эмбер завязываются отношения с водяным Уэйдом. Родители, понятное дело, против такого союза.


Роли озвучивали: Леа Льюис, Мамуду Ати.


Режиссёр: Питер Сон, режиссёр одного из самых провальных пиксаровских мультфильмов "Хороший динозавр"


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 августа.


Антиромантическая комедия с Дженнифер Лоуренс.


Сюжет: Богатые родители нанимают 32-летнюю женщину для своего замкнутого 19-летнего сына. У девушки вот-вот за долги отберут дом, поэтому она берётся за работу по соблазнению юноши.


В ролях: Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Мой парень - псих").


Режиссёр: Джин Ступницки (сериал "Офис").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 августа.


Мультфильм по сценарию создателя сериала "Вавилон-5". Седьмая полнометражная картина во франшизе.


Сюжет: Джон Шеридан путешествует во времени, пытаясь отыскать дорогу домой.


Роли озвучивали: Брюс Бокслейтнер ("Вавилон 5"), Клаудия Кристиан ("Вавилон 5").


Режиссёр: Постановщик множества мультфильмов про Бэтмена и Лигу справедливости Мэтт Питерс.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 августа.



Очередная экранизация классического китайского романа "Путешествие на Запад".


Сюжет: Приключение царя обезьян, уничтожающего демонов волшебным посохом, и девушки Лин.


Роли озвучивали: Джимми О. Ян ("Кремниевая долина").


Режиссёр: Энтони Стакки ("Семейка монстров").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 18 августа.


Сериалы

Продюсерский проект братьев Андреасян, самых плодовитых производителей фильмов и сериалов в современном российском кинематографе. К сожалению, больше не значит лучше.


Сюжет: Пара отправляется к целителю Афанасию, чтобы излечить бесплодие. Афанасий им помогает, но заманивает в секту.


В ролях: Виктор Добронравов и Марина Александрова.


Режиссёр: Гамлет Дульян (протеже Сарика Андреасяна).


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 августа.


Экранизация популярного интернет-комикса.


Сюжет: Инопланетяне исследуют абсурдную жизнь людей на Земле.


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 9 августа.


Спин-офф сериала "Мандалорец".


Сюжет: Приключения джедая Асоки Тано.


В ролях: Розарио Доусон ("Доказательство смерти").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 августа.



Экранизация знаменитой японской манги. Netflix обычно из рук вон плохо экранизирует мангу или аниме. Удастся ли на этот раз удивить фанатов?


Сюжет: Приключения команды пиратов, ищущих легендарное сокровище "Ван-Пис".


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 31 августа.


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Метки: Дженнифер Лоуренс   голливуд   кино   мультики   пиксар   скачать   стриминги   торренты   фильмы   человек паук   
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7  комментариев
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740
Звёздный князь Час назад
Ну, если только глянуть сериал "Асока" из-за связи с вселенной "Звёздных войн". Да и то, только тогда, когда выйдет финальная серия, чтоб посмотреть всё сразу.
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519
Jlav Минуту назад
Так бы и написали, что нечего...
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36k
russger 8 минут назад
Короче как обычно, одна хренотень )
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
блин наверное я постарел. Почему то все что тут представлено вообще не вызвало ни какого интереса. Да и в принципе единственный фильм что бы глянул из нового это наверное дюну вторую
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2k
Василий Афиногенов 59 минут назад
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Николай Дмитрич

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