30 онлайн-красавиц и красавцев, которым никого не обмануть

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Социальные сети временами похожи на кривое зеркало — они отражают реальность, но зачастую искажают ее до неузнаваемости. Это потому, что многие пользователей соцсетей предпочитают редактировать свои снимки. И хотя большинство знают меру, некоторые чуть-чуточку перебарщивают...
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3. Сальма Хайек шикарно выглядит для своих 56, но и ее не миновало повальное увлечение инстаграм*-фильтрами
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* Запрещены в РФ
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Если для виртуальной жизни , то да, но в реале то...
Диптаун.
А зачем эта модель, когда есть фотошоп? Взял любую фотку и ваяй