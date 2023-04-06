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30 онлайн-красавиц и красавцев, которым никого не обмануть

30 онлайн-красавиц и красавцев, которым никого не обмануть

Автор:
06 апреля 2023 22:20
Сообщество : Юмор
Метки: Социальные сети   Юмор   блогеры   горе-фотошоп   забавно   фотофильтры   фотошоп   
1560
31

Социальные сети временами похожи на кривое зеркало — они отражают реальность, но зачастую искажают ее до неузнаваемости. Это потому, что многие пользователей соцсетей предпочитают редактировать свои снимки. И хотя большинство знают меру, некоторые чуть-чуточку перебарщивают...

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* Запрещены в РФ

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Метки: Социальные сети   Юмор   блогеры   горе-фотошоп   забавно   фотофильтры   фотошоп   
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7  комментариев
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13k
a_komolow Час назад
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17k
Nikita 2 минуты назад
Спасибо, блеванул...
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40k
Бабай 23 минуты назад
Как-то фотографировал на телефон какой-то наш семейный сабантуй, включен был улучшайзер на полную. Потом народ оборжался - едрить все красавцЫ получились!
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7k
Allmaster 49 минут назад
Все понимая, не понимаю, для чего?
Если для виртуальной жизни , то да, но в реале то...
Диптаун.
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17k
Марина Час назад
Возможно, у половины примеров просто проблемы с газопроницаемостью одежды. Синтетические материалы, не дают шанса газам выбраться из штанов и надувают те места откуда их извергли.
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488
Feto13 Час назад
Зачем такое перед сном показывать?)))
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9k
au3 Час назад
". Как на самом деле выглядит «фотомодель» с 225 тысячами подписчиков"

А зачем эта модель, когда есть фотошоп? Взял любую фотку и ваяй
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