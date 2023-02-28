30 уморительных шедевров от мастеров фотошопа

Как и любой другой vjoysq инструмент, в кривых руках Photoshop может привести к неутешительным результатам. Таким результатам и посвящен сабреддит с говорящим названием, где каждый может с гордостью похвастаться своими печальными попытками освоить эту чудо-программу. Впрочем, настоящие мастера своего дела там тоже встречаются, и их преднамеренные "ляпы" едва ли не смешнее настоящих.