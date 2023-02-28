30 уморительных шедевров от мастеров фотошопа

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Как и любой другой vjoysq инструмент, в кривых руках Photoshop может привести к неутешительным результатам. Таким результатам и посвящен сабреддит с говорящим названием, где каждый может с гордостью похвастаться своими печальными попытками освоить эту чудо-программу. Впрочем, настоящие мастера своего дела там тоже встречаются, и их преднамеренные "ляпы" едва ли не смешнее настоящих.
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7. Министр Пакистана не присутствовал на совещании по поводу чрезвычайной ситуации с коронавирусом, поэтому его команда решила прифотошопить его для СМИ
11. Школа решила прикрыть грудь девушки на фото для выпускного альбома мастерским фотошопом
13. Важно отметить, что этот парень делает все коллажи с телефона. Мастер, что тут скажешь
Источник: — переведено специально для fishki.net
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