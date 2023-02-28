FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 418 постов • 239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа
30 уморительных шедевров от мастеров фотошопа

30 уморительных шедевров от мастеров фотошопа

Автор:
28 февраля 2023 20:39
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Коллажи   Юмор   горе-мастера   забавно   мастера фотошопа   неудачи   фотошоп   
1103
31

Как и любой другой vjoysq инструмент, в кривых руках Photoshop может привести к неутешительным результатам. Таким результатам и посвящен сабреддит с говорящим названием, где каждый может с гордостью похвастаться своими печальными попытками освоить эту чудо-программу. Впрочем, настоящие мастера своего дела там тоже встречаются, и их преднамеренные "ляпы" едва ли не смешнее настоящих.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: Коллажи   Юмор   горе-мастера   забавно   мастера фотошопа   неудачи   фотошоп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Billi_Bons Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Vas_26 7 минут назад


У чувака хоть и с ногой трабла, зато тачка вон какая, а вы все завидуете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вселенский феномен: 9 самых странных явлений в Солнечной системе, которые невозможно объяснить
Вселенский феномен: 9 самых странных явлений в Солнечной системе, которые невозможно...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Навстречу друг другу
Навстречу друг другу
Mercedes-Benz Moncler Project Mondo G: когда мода встречается с автомобильной инженерией
Mercedes-Benz Moncler Project Mondo G: когда мода встречается с автомобильной инженерией
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тот самый момент

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#история#наука#автомобили#Приколы#знаменитости#олдтаймер#Москва
#интересно#люди#интересное#кино#подборка#автомир#Ynews#картинки#соцсети#фильм
#Юмор#животные#забавно#факты#Россия#дети#Жизнь#новости#удивительно#красота
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Когда неудачно поиграл с фотошопом Когда неудачно поиграл с фотошопом Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей Торты, за которые стыдно кондитерам Торты, за которые стыдно кондитерам 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной 30 эпических фейлов на кухне 30 эпических фейлов на кухне

На что жалуетесь?

Вернуться