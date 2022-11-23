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Фотошопер мастерски объединяет советский и зарубежный кинематограф

Фотошопер мастерски объединяет советский и зарубежный кинематограф

Автор:
23 ноября 2022 08:38
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   актеры   забавно   кино   объединение   фотошоп   
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Есть люди, которые предпочитают смотреть лишь отечественное кино, отдавая предпочтение нашим актёрам и видам российских красот, в то время как другие не признают ничего кроме зарубежных блокбастеров с их спецэффектами и голливудскими актёрами.

Конечно, это сложно себе представить, но наш и «их» кинематограф можно объединить, что мастерски делает парень из Казани, известный под ником Klod Mande. Он берёт всё лучшее из советских и голливудских фильмов, создавая сцены, которые в реальной жизни мы едва ли могли бы увидеть. Получается очень качественно и эффектно!

 

— Умные они, ëшкин кот!

«Любовь и голуби» и «Мир Юрского периода».

 

— Скучно без водки.
— А что, обязательно напиваться как свинья?
— А что ещё делать?

«Джентльмены удачи» и «Алиса в стране чудес».

 

— Он мне нравится!

«Женитьба Бальзаминова» и «Чудо-женщина».

 

— А где же подружка? Может я завтра?
— А зачем подружка? Мой халатик почти как тот

«Бриллиантовая рука» и «Бриллианты навсегда».

 


 

— Сколь быстра и удобна эта воздушная колесница

«Старик Хоттабыч» и «Эммануэль».

 

— Ну что же Вы молчите? Мне всё это не идёт? Мне не следовало всего этого надевать. Я, конечно, должно быть, выгляжу смешной. Если всё это безвкусно, я могу снять. Я, конечно, не умею всего этого носить.
— Вы красавица, Людмила Прокофьевна!
— Вам правда нравится?
— Очень!

«Служебный роман» и «Бэтгёрл».

 

— Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Сияние».

 

— Сначала думала, чего такое, потом испугалась. Теперь чего и думать не знаю.
— Ну, ты даёшь!
— Ты, однако, даёшь, не я.
— Так обое даём-то, Надюх! Во любовь-то чего делает!

«Любовь и голуби» и «Сумерки».

 


 

— И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат

«Иван Васильевич меняет профессию» и «Ход королевы».

 

— Вам от меня лично маленький сувенир

«Иван Васильевич меняет профессию» и «Назад в будущее».

 

— Шашлык женских рук не терпит. Ваши места в зрительном зале. Отдыхайте

«Москва слезам не верит» и «Изгой».

 

— Оно с первого разу только страшно, а потом оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно

«Вий» и «От заката до рассвета».

 


 

— Так Вы говорите „царь и великий Ксеркс“? Написал, запятая...

«Иван Васильевич меняет профессию» и «».

 

— Как майские, пацаны?

«Самый лучший день» и «Горбатая гора».

 

Если долго, долго, долго,
Если долго по тропинке...

«Красная шапочка» и «Другой мир».


«Бриллиантовая рука» и «Матрица».

Источник:

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Метки: Юмор   актеры   забавно   кино   объединение   фотошоп   
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7  комментариев
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8k
Аргуша Час назад
не можешь сделать сам, изуродуй то, что сделано до тебя. мастер, мля!
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Sata33 8 минут назад
Блин , поржал , очень круто )))
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Шапкин 23 минуты назад
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1k
КолдурасЪ 36 минут назад
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28k
Levyathan 41 минуту назад
А где "мастерски объединил" ? Коряво и топорно.
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2k
mobilen 51 минуту назад
С матрицей смешно.
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Егор 56 минут назад
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