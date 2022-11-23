Фотошопер мастерски объединяет советский и зарубежный кинематограф

Конечно, это сложно себе представить, но наш и «их» кинематограф можно объединить, что мастерски делает парень из Казани, известный под ником Klod Mande. Он берёт всё лучшее из советских и голливудских фильмов, создавая сцены, которые в реальной жизни мы едва ли могли бы увидеть. Получается очень качественно и эффектно!

— Умные они, ëшкин кот!