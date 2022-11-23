Фотошопер мастерски объединяет советский и зарубежный кинематограф

Есть люди, которые предпочитают смотреть лишь отечественное кино, отдавая предпочтение нашим актёрам и видам российских красот, в то время как другие не признают ничего кроме зарубежных блокбастеров с их спецэффектами и голливудскими актёрами.
Конечно, это сложно себе представить, но наш и «их» кинематограф можно объединить, что мастерски делает парень из Казани, известный под ником Klod Mande. Он берёт всё лучшее из советских и голливудских фильмов, создавая сцены, которые в реальной жизни мы едва ли могли бы увидеть. Получается очень качественно и эффектно!
— Умные они, ëшкин кот!
«Любовь и голуби» и «Мир Юрского периода».
— Скучно без водки.
— А что, обязательно напиваться как свинья?
— А что ещё делать?
«Джентльмены удачи» и «Алиса в стране чудес».
— Он мне нравится!
«Женитьба Бальзаминова» и «Чудо-женщина».
— А где же подружка? Может я завтра?
— А зачем подружка? Мой халатик почти как тот
«Бриллиантовая рука» и «Бриллианты навсегда».
— Сколь быстра и удобна эта воздушная колесница
«Старик Хоттабыч» и «Эммануэль».
— Ну что же Вы молчите? Мне всё это не идёт? Мне не следовало всего этого надевать. Я, конечно, должно быть, выгляжу смешной. Если всё это безвкусно, я могу снять. Я, конечно, не умею всего этого носить.
— Вы красавица, Людмила Прокофьевна!
— Вам правда нравится?
— Очень!
«Служебный роман» и «Бэтгёрл».
— Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Сияние».
— Сначала думала, чего такое, потом испугалась. Теперь чего и думать не знаю.
— Ну, ты даёшь!
— Ты, однако, даёшь, не я.
— Так обое даём-то, Надюх! Во любовь-то чего делает!
«Любовь и голуби» и «Сумерки».
— И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат
«Иван Васильевич меняет профессию» и «Ход королевы».
— Вам от меня лично маленький сувенир
«Иван Васильевич меняет профессию» и «Назад в будущее».
— Шашлык женских рук не терпит. Ваши места в зрительном зале. Отдыхайте
«Москва слезам не верит» и «Изгой».
— Оно с первого разу только страшно, а потом оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно
«Вий» и «От заката до рассвета».
— Так Вы говорите „царь и великий Ксеркс“? Написал, запятая...
«Иван Васильевич меняет профессию» и «».
— Как майские, пацаны?
«Самый лучший день» и «Горбатая гора».
Если долго, долго, долго,
Если долго по тропинке...
«Красная шапочка» и «Другой мир».
«Бриллиантовая рука» и «Матрица».
Источник:
АНТИФИШКИ
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