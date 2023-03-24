Как 11-летняя девочка придумала название для планеты Плутон

После открытия будущего Плутона был объявлен конкурс на название новой планеты – и так получилось, что победил вариант, предложенный 11-летней девочкой по имени Венеция Берни.

Она предложила назвать планету в честь бога подземного царства, поскольку край Солнечной системы столь же недоступен для человека, да и вообще – там тоже темно и холодно (хотя на самом деле это не совсем так).

Идея дошла до условного финала и победила, о чём было объявлено 1-го мая 1930-го года.

А 24-е марта – это день, когда некий дедушка читал за завтраком вслух газету с объявлением о конкурсе, а Венеция, его внучка, соответственно, озвучила свой вариант, который взрослые смогли донести до конкурсного жюри.