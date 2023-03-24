Как 11-летняя девочка придумала название для планеты Плутон

У планеты Плутон в каком-то смысле целых три Дня рождения. Часто пишут, что она получила своё название именно 24-го марта 1930 года, хотя есть ещё одна дата – 1 мая того же года. И есть ещё 18 февраля 1930-го года. И что же значат эти даты?
После открытия будущего Плутона был объявлен конкурс на название новой планеты – и так получилось, что победил вариант, предложенный 11-летней девочкой по имени Венеция Берни.
Она предложила назвать планету в честь бога подземного царства, поскольку край Солнечной системы столь же недоступен для человека, да и вообще – там тоже темно и холодно (хотя на самом деле это не совсем так).
Идея дошла до условного финала и победила, о чём было объявлено 1-го мая 1930-го года.
А 24-е марта – это день, когда некий дедушка читал за завтраком вслух газету с объявлением о конкурсе, а Венеция, его внучка, соответственно, озвучила свой вариант, который взрослые смогли донести до конкурсного жюри.
Ну что значит – смогли донести? С учётом того, что эрудированная девочка, любящая древние мифы и астрономию, находилась в Оксфорде, то есть в Англии, а будущий Плутон был открыт Клайдом Томбо в так называемой Обсерватория Лоуэлла, которая вообще-то является одной из старейших обсерваторий США, задача не кажется примитивной.
Однако научный мир тесен. Тот самый дедушка некогда работал библиотекарем в местном университете. Идею внучки он передал напрямую профессору астрономии Герберту Тёрнеру, с которым дружил. Тот же – то ли из дружеских чувств, то ли и правда идея показалась ему хорошей – пересказал её коллегам.
Ну то есть как коллегам – телеграфировал в США, прямо в ту самую Обсерваторию Лоуэлла.
А там очень быстро сформировался своеобразный шорт-лист из трёх вариантов.
В списке претендентов оказались Минерва, древнеримская богиня мудрости и войны, и Кронос, один из шести братьев-титанов из древнегреческой мифологи.
Первый вариант не зашёл в том числе потому, что в честь Минервы уже был назван астероид, а второй вариант, говорят, отмели, потому что это было предложение некоего астронома "с плохой репутацией" (не будем, разбираться, что там было не так).
В общем, креатив от 11-летней английской девочки был принят единогласно, а за крутой креатив ей ещё и выдали 5 фунтов стерлингов.
К слову, есть ещё одна дата – 25 мая 1930-го года было устроено официальное объявление для СМИ. Тогда вся это история и стала известной.
Источник:
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В любом случае уже без разницы . Объект таки разжаловали в планетоид.