10 актеров, которые отказались от роли и потом пожалели

Шон Коннери — настоящая легенда мира кино и наиболее известен тем, что в период с 1962 по 1983 год снялся в семи фильмах о Джеймсе Бонде. Однако есть одна роль, которая могла принести актеру еще больше популярности: Шон Коннери отказался от роли Гэндальфа, одного из главных героев «Властелина колец». Мало того, что Шон Коннери упустил возможность сняться в еще одной культовой франшизе, он еще и мог заработать на этом более 400 миллионов долларов, поскольку ему предлагали 30 миллионов долларов и пятнадцать процентов кассовых сборов. Шон Коннери так сожалел о своем решении, что даже извинился за него.