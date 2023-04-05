10 актеров, которые отказались от роли и потом пожалели

В мире Голливуда не раз бывало такое, что актер отказывался от роли из-за плотного графика или каких-то личных предубеждений, а потом этот фильм становился кассовым хитом, а то и вовсе обретал статус культовой классики. Обидно? Не то слово. Вот десять актеров, которым это чувство знакомо не понаслышке.
«Майкл Клейтон» — американский юридический триллер 2007 года с Джорджем Клуни в главной роли. Фильм имел коммерческий успех: кассовые сборы составили 93 миллиона долларов при бюджете в 21,5 миллиона долларов. Изначально Майкла Клейтона, «чистильщика» престижной юридической фирмы Нью-Йорка, должен был сыграть Дензел Вашингтон, однако он отказался от роли, и та досталась Джорджу Клуни. Оглядываясь назад, Дензел Вашингтон сожалеет о своем решении: актер признал, что сценарий фильма был лучшим материалом, что он читал за долгое время, но его смущал новичок в режиссерском кресле — для Тони Гилроя это был первый фильм в этой роли. Вашингтон признался, что сейчас бы с радостью сыграл Майкла Клейтона в одноименном фильме, будь у него возможность вернуться в прошлое.
Королеве поп-музыки предлагали роль Тринити в культовой «Матрице», но она отказалась, поскольку сценарий показался ей ужасным. Несмотря на легендарную музыкальную карьеру, о которой большинство звезд могут только мечтать, Мадонна все же сожалеет о том, что отказалась от роли. Сейчас она считает «Матрицу» одним из лучших фильмов в истории, и она до сих пор не простила себя за то, что отказалась в нем сняться.
Мэтту Дэймону предлагали главную роль в блокбастере, но он отказался, и его место занял Сэм Уортингтон. Но вот что действительно обидно: актеру предлагали десять процентов от прибыли фильма, и, поскольку «Аватар» заработал 2,3 миллиарда долларов при бюджете 350-460 миллионов, у Мэтта Деймона из-под носа уплыли более 200 миллионов долларов. Актер честно признает, что отказ от этой роли — самое большое сожаление в его карьере, поскольку, отказавшись от возможности работать со знаменитым режиссером Джеймсом Кэмероном, он упустил возможность сняться в будущей культовой классике. Мэтт Дэймон раскрыл две причины, почему он отказался от роли в «Аватаре»: занятость во франшизе про Борна и тот факт, что у «Аватара» сразу планировалось продолжение.
Фильм «Блондинка в законе» имел огромный коммерческий успех, собрав 141,8 миллиона долларов при бюджете в 18 миллионов долларов. Кристина Эпплгейт отказалась от главной роли в фильме, поскольку на тот момент ей уже несколько раз предлагали роли глупых блондинок. Услышав о «Блондинке в законе», Кристина подумала, что ей в очередной раз предлагают сыграть «типичную блондинку» и отклонила предложение. Роль в конечном итоге досталась Риз Уизерспун и превратила ее в звезду мировой величины. Эпплгейт, понятное дело, с тех пор успела пожалеть о том, что отказалась от роли, поскольку фильм стал одним из самых популярных в своем жанре.
Джошу Хартнетту предлагали главную роль в супергеройском проекте Кристофера Нолана, но он отказался от предложения и потом пожалел об этом. В одном из интервью Джош Хартнетт признал, что это решение пагубно сказалось на его актерской карьере. Фильм «Бэтмен: Начало» стал коммерческим хитом, в отличие от тех, что выбрал Хартнетт — «Счастливое число Слевина» (2006) и «Черный георгин» (2006). Но еще больше Хартнетт сожалеет о том, что отказ от роли помешал ему развить хорошие отношения с Кристофером Ноланом.
У Брюса Уиллиса была настолько успешная актерская карьера, что сложно себе представить, что он вообще о чем-то может сожалеть. Но даже у «Крепкого орешка» есть свои слабости: актер сильно пожалел, что отказался от главной роли в «Привидении» (1990), которая в итоге досталась Патрику Суэйзи. На этапе планирования фильма главную роль предложили именно Уиллису, но актер усомнился, что концепция романа между призраком и живым человеком сработает на большом экране, поэтому отклонил предложение. Он пожалел об этом решении, когда фильм вышел и мгновенно стал хитом, собрав 505,7 миллиона долларов при бюджете в 22-23 миллиона долларов. Брюс Уиллис также сожалеет, что не воспользовался возможностью поработать вместе со своей тогдашней женой Деми Мур, которая сыграла главную женскую роль.
Когда студия Castle Rock Entertainment приступила к созданию фильма по сценарию Фрэнка Дарабонта, в свою очередь основанного на новелле Стивена Кинга «Рита Хейворт и спасение из Шоушенка», роль главного героя предложили сразу нескольким звездам первой величины, однако в итоге продюсерам фильма пришлось довольствоваться Тимом Роббинсом. Одним из актеров, отказавшихся от роли, был Кевин Костнер, поскольку на тот момент он был занят съемками фильма «Водный мир» (1995). «Побег из Шоушенка» получил положительные отзывы и был номинирован на семь премий «Оскар», а с годами и вовсе стал образцовой культовой классикой. А вот «Водный мир» собрал всего 264 миллиона долларов, хотя его бюджет составлял 235 миллионов. Неудивительно, что с тех пор Кевин Костнер открыто высказывает свое сожаление.
В карьере Эдди Мерфи полно хитов и культовой классики — от «Полицейского из Беверли-Хиллз» и «Шрека» до всеми любимого «Путешествия в Америку». Однако и у легендарного комика есть сожаления, в которых он открыто признается — в частности, отказ от главной роли в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера». Фильм получил признание зрителей и критиков благодаря сюжету и идеальному сочетанию живого действия и анимации. Он стал кассовым хитом, собрав 351 500 000 долларов при бюджете в 70 000 000 долларов, а также получил три премии «Оскар».
Шон Коннери — настоящая легенда мира кино и наиболее известен тем, что в период с 1962 по 1983 год снялся в семи фильмах о Джеймсе Бонде. Однако есть одна роль, которая могла принести актеру еще больше популярности: Шон Коннери отказался от роли Гэндальфа, одного из главных героев «Властелина колец». Мало того, что Шон Коннери упустил возможность сняться в еще одной культовой франшизе, он еще и мог заработать на этом более 400 миллионов долларов, поскольку ему предлагали 30 миллионов долларов и пятнадцать процентов кассовых сборов. Шон Коннери так сожалел о своем решении, что даже извинился за него.
Первая часть трилогии «Мальчишник» имела огромный кассовый успех, собрав 469,3 миллиона долларов при бюджете в 35 миллионов долларов. Во время производства фильм не подавал много надежд из-за скромного бюджета, но новаторское мышление режиссера принесло ему коммерческий успех. Увы, Линдси Лохан отказалась от участия в проекте. Несмотря на то, что на тот момент у нее были проблемы с карьерой, она отказалась от предложенной ей роли, поскольку не увидела в проекте смысла. «Мальчишник в Вегасе» стал культовой классикой, породив два продолжения, которые также имели коммерческий успех: вторая часть заработала 586,8 миллиона долларов при бюджете в 80 миллионов, а «Мальчишник 3» собрал 362 000 072 доллара при бюджете в 103 миллиона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Коннери бвл бы слишком узнаваем..
-Э.Мерфи -РЯДОМ НЕ СТОЯЛ (это фильм НОРМАЛЬНОЙ эпохи где ,.БЕЛЫЕ,, персонажи ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЛЫМИ...или никак..)))
-Костнер-вполне может быть...
-Б.Уилис -Неееееее...Тут романтика нужна...И игра по ,,станиславскому,-
-Риз Уизерспун-Дааааа..Нужно было ,,жить-играть,, ТП и она идеально сыграла..ВЕрнее НЕЕЕ ПЕРЕИГРАЛА.))
-М.Деймон ...НЕТ..В компьютерных фильмах особо не нужны узнаваемые актеры..
-Мадонна -НЕ АКТРИСА,,,но сосет ,по ее словам , умело...
-Д.Вашингтон...Да пофиг...Но мне больше понравился Клуни ..Хотс оба актера подходят..)))
ГЛАВНОЕ СЦЕНАРИЙ ПОД ЦВЕТ КОЖИ НЕ МЕНЯТЬ,,)))