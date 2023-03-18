Недетские мультики: 25 анимационных фильмов для взрослых

В 1973 году этот анимационный (с киновставками) фильм пришлось отредактировать, чтобы снизить рейтинг до R. В наши дни режиссеры обычно редактируют фильмы категории R до PG-13, так что это — настоящая редкость. Впрочем, Монтаж не сработал, и фильму дали рейтинг X, хотя в наши дни это, по сути, все тот же R. Фильм рассказывает об андеграундном карикатуристе и людях, которые его вдохновляют. В нем также очень много мультяшной наготы, насилия, этнических оскорблений и столько ругани, что и Южный Парк позавидует.