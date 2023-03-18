Недетские мультики: 25 анимационных фильмов для взрослых

Мнение, что мультфильмы и анимация в целом — это исключительно детская забава, уже давно устарело, и эти 25 проектов для взрослых определенно тому доказательство.
Сошедший со страниц журнала Heavy Metal, фильм «Тяжелый метал» 1981 года представлял собой научно-фантастическую антологию-боевик, в которой было много насилия, крови и еще больше декольте. Как следовало ожидать из названия, в нем так же полно хэви-метала и рок-музыки, включая такие группы, как Black Sabbath и Blue Oyster Cult, а героев озвучили знаменитые комики, включая Джона Кэнди и Юджина Леви.
«Параллельный мир», судя по всему, должен был стать чьим-то ответом на «Кто подставил кролика Роджера». Он объединил настоящих актеров и мультяшек в своего рода нуар-комедии, в которой оживает нарисованная роковая женщина. Поскольку большая часть сюжета вращается вокруг секса между людьми и мультяшками, он явно не предназначен для детей.
В 2016 году «Полный расколбас» Сета Рогена раздвинул границы понятия «взрослый» в «мультфильмах для взрослых», по крайней мере, в отношении мейнстримных фильмов. Фильм пронизан ненормативной лексикой, сексом и таким количеством низкопробного юмора, какое только можно себе представить — впрочем, чего еще ждать от фильма, который в оригинале называется «Сосисочная вечеринка».
Один из самых динамичных аниме-фильмов 90-х, «Манускрипт ниндзя» также считается одним из самых важных и культовых аниме для взрослых всех времен. Он похож на традиционный фильм о феодальных боевых искусствах, но анимация позволяет продемонстрировать чрезмерное насилие и кровь, и в этом плане создатели себя совсем не сдерживали.
Мало анимационных фильмов, предназначенных для взрослой аудитории, добились такой славы, как «Акира», фильм, который познакомил многих зрителей на Западе с аниме. Выпущенный в 1987 году, он до сих пор считается одним из самых культовых фильмов жанра и, по сути, введением в японский киберпанк. Студии работали над ремейком в форме игрового кино более 20 лет.
Этот анимационный фильм 2008 года — частично драма, частично военный фильм и частично документальный фильм. Режиссер использует «Вальс с Баширом» как своего рода инструмент, чтобы проанализировать свой собственный опыт в ливанской войне 1982 года. В нем также представлены интервью с другими солдатами и попытка прояснить собственные воспоминания режиссера о событиях. Поскольку в фильме открыто рассказывается о войне, в нем присутствуют изображения насилия и секса.
Мультфильм Ричарда Линклейтера «Пробуждение жизни» вышел в 2001 году и предлагает философский взгляд на жизнь, мечты и само существование. Дело не в том, что фильм содержит сцены, неподходящие для детей, а скорее в том, что ребенку будет скучно наблюдать за такими «взрослыми» темами.
Ранний пример научно-фантастического хоррор аниме из Японии, предшествовавшего современной, вселенная «Жажды крови» до сих пор популярна, но это был первый подобный фильм в 1985 году. Как и следовало ожидать от антиутопической охоты на монстров будущего, фильм полон крови и насилия.
Pink Floyd выпустили «Стену», частично анимированный драматический фильм-видеоклип, основанный на их одноименном альбоме. Это очень сюрреалистично по своей природе, и образы могут быть довольно интенсивными. В фильме присутствует странный, метафорический анимационный секс, сексуальное и обычное насилие.
Если за анимацию берется Роб Зомби, то сразу понятно, что мультфильм получится не для детей. «Призрачный мир Эль Супербисто» — это своего рода супергеройский фильм ужасов, основанный на комиксе самого Зомби, с невероятным актерским составом. В мультфильме присутствуют откровенные сцены секса и насилия, но от Роба Зомби меньшего и не ожидаешь.
Мультсериал позиционировался как анимированное реалити-шоу по типу «Большого брата» (в России выходило под названием «За стеклом»), в котором участвуют разные мультяшные персонажи, включая Супермена и Губки Боба. Сериал последовал примеру оригинального реалити-шоу и включал в себя много секса, наготы, насилия и просто странных извращений, над которыми, к своему стыду, сложно не смеяться.
В мультфильме очень много всего происходит — история возникновения банды, масса непристойных шуток и, пожалуй, одни из самых абсурдно откровенных мультяшных сцен насилия. Это почти сюрреалистическое путешествие из треша, черного юмора и глупых шуток, которые порадуют всех любителей этого жанра.
Из всех фильмов в этом списке этот кажется наиболее подходящим для детей. Это же Бэтмен! Дети любят Бэтмена! Но это не обычный Бэтмен — мультфильм основан на «Убийственной шутке» Алана Мура и невероятно жесток. В нем показаны садистские пытки комиссара Гордона, парализованная Джокером Бэтгерл и, конечно же, немного секса с участием человека-летучай мыши.
Если вы никогда не видели фильмы ужасов с покадровой анимацией, то «Волчий дом» — отличный вариант для знакомства с этим жанром. Довольно быстро станет ясно, почему этот фильм не для детей. Он просто выглядит жутко, даже до того, как вы поймете, что происходит. Все на экране наполнено тревожной тьмой, как будто вы наблюдаете за тем, как разворачивается чей-то чужой кошмар.
«Паприка» — это такая смесь «Начала» Нолана с детективным триллером. В мультфильме активно фигурируют сновидения и устройство, которое позволяет людям входить в чужие сны и творить гнусные вещи. В мультфильме достаточно сюрреалистических образов, связанных с сексом и насилием, которые большинству детей, пожалуй, лучше не видеть.
«Побег» — чисто документальный фильм, что довольно редко для анимации. В нем рассказывается история человека, живущего тайной жизнью, который впервые рассказывает настоящую историю о том, как он бежал из Афганистана, чтобы начать новую жизнь в Дании.
В 1999 году Трей Паркер и Мэтт Стоун перенесли «Южный парк» на большой экран с подзаголовком «Большой, длинный, необрезанный». Помимо того, что в то время он стал самым кассовым анимационным фильмом, ему также удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса с колоссальным рекордом в 399 нецензурных слов в анимационном фильме.
Нетрадиционный анимационный фильм, «Помутнение» был снят с участием актеров, а затем ротоскопирован — техника, позволяющая превратить их в анимационных персонажей. Это нуарный триллер Филипа К. Дика, того же автора, который написал «Бегущего по лезвию», так что в нем присутствуют похожие футуристические темы. Хотя секс и насилие присутствуют в фильме, они не настолько откровенны, как в других в этом списке, но повсеместное употребление наркотиков определенно не предназначено для просмотра детьми.
Некоторые зрители могут знать «Призрака в доспехах» только как фильм, в котором по необъяснимым причинам снялась Скарлетт Йоханссон, но много лет назад это был знаменитый аниме-триллер в стиле киберпанк, который явно вдохновил более поздние фильмы, такие как «Матрица».
В Аномализе» используется покадровая анимация, чтобы рассказать историю мужчины, который однажды встречает «единственную женщину в мире». Это необычный фильм, снятый Чарли Кауфманом, местами смешной, местами трогательный, но также довольно сюрреалистичный и причудливый. Несмотря на то, что он получил ряд почетных наград, детям его лучше не предлагать.
Французский фильм 2007 года «Персеполис» основан на графическом романе, но определенно не в том же ключе, что фильмы по комиксам «Марвел». Это мощная биографическая драма о девочке, выросшей во время иранской революции. Здесь вы не найдете комедию фарса или забавных животных, только человеческое состояние, трудности, рост и потерю.
В наши дни Джорджа Оруэлла поминают через слово, особенно в интернете, но обычно в отношении антиутопии «1984». Но другой его знаменитый роман, «Скотный двор», также хорошо известен, и в 1954 году по нему сняли полнометражный анимационный фильм. На первый взгляд может показаться, что это детский фильм, однако он явно нацелен на взрослых, затрагивая сложные политические темы.
В 1997 году Японии подарила нам великолепный психологический о знаменитой певице, которую преследует обезумевший фанат. В нем используются многие знакомые приемы из других подобных триллеров, с той лишь разницей, что этот — полностью анимирован. В фильме присутствует много насилия и очень неловкая сцена сексуального насилия.
В 1973 году этот анимационный (с киновставками) фильм пришлось отредактировать, чтобы снизить рейтинг до R. В наши дни режиссеры обычно редактируют фильмы категории R до PG-13, так что это — настоящая редкость. Впрочем, Монтаж не сработал, и фильму дали рейтинг X, хотя в наши дни это, по сути, все тот же R. Фильм рассказывает об андеграундном карикатуристе и людях, которые его вдохновляют. В нем также очень много мультяшной наготы, насилия, этнических оскорблений и столько ругани, что и Южный Парк позавидует.
Пожалуй, один из самых «взрослых» мультфильмов в истории, «Кот Фриц» был выпущен в 1972 году, а продолжение последовало в 1974 году. Это отчасти политическая сатира, отчасти шокирующая комедия, и в ней более чем достаточно странного графического антропоморфного секса, расовых беспорядков и всех ругательств, которые только можно себе представить. А в сиквеле даже появился Адольф Гитлер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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