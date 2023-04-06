Почему амнезия не влияет на речь

Когда человек теряет память, он может забыть всё, включая своих самых близких родственников и своё прошлое. Но удивительным образом не забывает свой родной язык.
После тяжёлой болезни, психологической или физической травмы люди могут забывать не только лица родных, но даже адреса, знания, профессиональные навыки. В особенно тяжёлых случаях пропадает кратковременная память и человек каждый день начинает свою жизнь заново.
Но парадокс в том, что человек, страдающий амнезией, не только помнит свой язык, но и даже говорит привычным для себя образом.
Вербализация контролируется определёнными зонами мозга. За восприятие слов отвечает область Вернике, а за воспроизведение - область Брока.
Речь сильно зависима от активности именно этих двух зон. И они слабо связаны с теми участками, что отвечают за память о текущих и прошлых событиях. Именно поэтому при общей амнезии, когда стирается практически всё, речь не меняется.
Проблемы могут начаться только в том случае, если зоны Брока и Вернике непосредственно органически или механически повреждены.
Речь - это особый тип запоминаний, которые называют процессуальными или механическими. При этом большую роль в этом играет не запоминание как таковое, а механическое действие, доведённое до автоматизма. Когда ребёнка учат говорить, то закрепляется связь между значением слова, его звучанием и тем, как двигаются губы, язык, гортань и нёбо.
То есть это больше память мышц и автоматизм, а такие навыки стираются в последнюю очередь. Именно поэтому человек с амнезией помнит как плавать, управлять автомобилем, как держать ложку и прочие автоматические действия.
Ведь не зря для усвоения больших и сложных объёмов информации рекомендуют использовать особый механизм закрепления речи, основанный на памяти мышц. Например, читать текст, выполняя определённые действия или же ходить из стороны в сторону.
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