FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1167 постов • 215 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Почему амнезия не влияет на речь

Почему амнезия не влияет на речь

Автор:
06 апреля 2023 15:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: амнезия   врачи   интересное   люди   медицина   факты   
706
4

Когда человек теряет память, он может забыть всё, включая своих самых близких родственников и своё прошлое. Но удивительным образом не забывает свой родной язык.

После тяжёлой болезни, психологической или физической травмы люди могут забывать не только лица родных, но даже адреса, знания, профессиональные навыки. В особенно тяжёлых случаях пропадает кратковременная память и человек каждый день начинает свою жизнь заново.

Но парадокс в том, что человек, страдающий амнезией, не только помнит свой язык, но и даже говорит привычным для себя образом.

Вербализация контролируется определёнными зонами мозга. За восприятие слов отвечает область Вернике, а за воспроизведение - область Брока.

Речь сильно зависима от активности именно этих двух зон. И они слабо связаны с теми участками, что отвечают за память о текущих и прошлых событиях. Именно поэтому при общей амнезии, когда стирается практически всё, речь не меняется.

Проблемы могут начаться только в том случае, если зоны Брока и Вернике непосредственно органически или механически повреждены.

Речь - это особый тип запоминаний, которые называют процессуальными или механическими. При этом большую роль в этом играет не запоминание как таковое, а механическое действие, доведённое до автоматизма. Когда ребёнка учат говорить, то закрепляется связь между значением слова, его звучанием и тем, как двигаются губы, язык, гортань и нёбо.

То есть это больше память мышц и автоматизм, а такие навыки стираются в последнюю очередь. Именно поэтому человек с амнезией помнит как плавать, управлять автомобилем, как держать ложку и прочие автоматические действия.

Ведь не зря для усвоения больших и сложных объёмов информации рекомендуют использовать особый механизм закрепления речи, основанный на памяти мышц. Например, читать текст, выполняя определённые действия или же ходить из стороны в сторону.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: амнезия   врачи   интересное   люди   медицина   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
946
Николай 19 минут назад
Всегда думал, что потеря памяти только в кино бывает ибо не разу за много лет не слышал чтоб с кем то из знакомых включая дальних что-то подобное случалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35036



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Набирающие популярность в сообществах
Едешь по трассе медленнее 120 км/ч - плати 120 долларов
Едешь по трассе медленнее 120 км/ч - плати 120 долларов
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пожалуйста, хватит

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#интересно#аварии#история#США#шоу бизнес#картинки#новости
#Юмор#автомобили#Прикол#факты#дтп#подборка#позитив#улыбнуло#кино#Прошлое
#машина#автомир#в мире#люди#авто аварии#Автовсячина#Приколы#полиция#нападение#соцсети
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина Открытия медицины, которые изменили мир Открытия медицины, которые изменили мир Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить Советский электрик Яков Циперович, который перестал стареть Советский электрик Яков Циперович, который перестал стареть Как появилась гомеопатия и почему она так долго существует Как появилась гомеопатия и почему она так долго существует

На что жалуетесь?

Вернуться