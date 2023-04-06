Почему амнезия не влияет на речь

После тяжёлой болезни, психологической или физической травмы люди могут забывать не только лица родных, но даже адреса, знания, профессиональные навыки. В особенно тяжёлых случаях пропадает кратковременная память и человек каждый день начинает свою жизнь заново.

Но парадокс в том, что человек, страдающий амнезией, не только помнит свой язык, но и даже говорит привычным для себя образом.