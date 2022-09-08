Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить

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Есть такое понятие как массовые социогенные заболевания. Они также известны как эпидемическая истерия, или истерическая зараза, а возникают они без чёткой медицинской причины и распространяются среди членов сообщество. Что-то вроде эффекта плацебо, только наоборот.
На протяжении веков общество пыталось выявить причину массовой истерии. Во время Салемского процесса женщин обвиняли в колдовстве, а во время разгара Второй мировой войны жители города Маттун (штат Иллинойс) боялись агента, владеющего ядовитым газом.
Есть семь таких крупных случаев во всемирной истории.
Есть семь таких крупных случаев во всемирной истории.
Люди-обезьяны в Индии, 2001 год
Во время сильной жары в Дели начались перебои с электричеством. Жители, в попытке спастись от жары, ночевали на крышах домов и стали сообщать о нападениях странного существа, которое было одновременно похоже на человека и обезьяну. Жертвами становились в основном мужчины с низким социально-экономическим статусом. Они приходили к врачам со странными травмами в виде укусов. Два человека погибли, упав с крыши. Медицинский отчёт, который составили по заказу полиции, показал, что раны были нанесены самостоятельно, а испуг местных жителей был обусловлен истерией, разгоревшейся из-за статей в СМИ и сплетен, вышедших из-под контроля.
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Эпидемия июньского клопа 1962 года
В июне 1962 года 60 рабочих одной из текстильных фабрик Америки стали страдать от странных симптомов: онемение, сыпь и тошнота. СМИ тут же написали об этом случае, окрестив его "чумой июньских клопов" - из-за насекомых, которые по мнению рабочих, вызывали у них эти симптомы. Но энтомологи, которых спешно вызвали на место, не нашли никаких следов июньских клопов.
Психологи, которые также опросили больных, нашли, что больше 90% пострадавших работали в одну смену и большинство - сверхурочно. И 50 из них стали говорить о своих симптомах только после того, как прочитали о заболевании в газетах. Стресс помноженный на силу внушения - это мощно.
Психологи, которые также опросили больных, нашли, что больше 90% пострадавших работали в одну смену и большинство - сверхурочно. И 50 из них стали говорить о своих симптомах только после того, как прочитали о заболевании в газетах. Стресс помноженный на силу внушения - это мощно.
Эпидемия тремора 1892 года
Руки школьниц в Грос-Тинце (Германия) начали неконтролируемо дрожать, как только они пытались начинать писать. Кто-то из них переживал изменение сознания и амнезию. К следующему году тремор настиг учеников в Базеле (Швейцария).
"Дрожь при письме в Европе конца XIX века была прямым результатом нового метода обучения, который рассматривал ум как мышцу, нуждающуюся в упражнении", - говорит доктор Бартоломью.
Повторяющиеся и утомительные упражнения требовали от подростков физической нагрузки и это был такой подсознательный способ избавиться от ужасных занятий письмом.
"Дрожь при письме в Европе конца XIX века была прямым результатом нового метода обучения, который рассматривал ум как мышцу, нуждающуюся в упражнении", - говорит доктор Бартоломью.
Повторяющиеся и утомительные упражнения требовали от подростков физической нагрузки и это был такой подсознательный способ избавиться от ужасных занятий письмом.
Безумный Гассер из Маттуна, 1944 год
Во время разгара паранойи Второй мировой войны городок Маттун в штате Иллинойс наводнили сообщения о таинственном человеке, который распыляет газ на ничего не подозревающих жертв. Первой стала Алин Кирни, которая рассказала о "тошнотворном сладковатом запахе в спальне", который парализовал всю нижнюю часть тела. Когда супруг Алин вернулся ночью с работы, он увидел рядом с домом незнакомца.
Историю Кирни опубликовали на первой полосе местной газеты, которая объявила, что в доме появился "бродяга с анестетиками". Вскоре по всему городу распространились сообщения о таких же случаях, с такими же симптомами. Было только одно, что распространялось быстрее - это новости о злодее, которые попали в мировые заголовки и вызвали панику.
А вот таинственного нападавшего так и не нашли.
Историю Кирни опубликовали на первой полосе местной газеты, которая объявила, что в доме появился "бродяга с анестетиками". Вскоре по всему городу распространились сообщения о таких же случаях, с такими же симптомами. Было только одно, что распространялось быстрее - это новости о злодее, которые попали в мировые заголовки и вызвали панику.
А вот таинственного нападавшего так и не нашли.
Салемский процесс над ведьмами, 1692-1693 гг
1692 год. Январь. В деревне Салем начинаются судороги у девятилетней Элизабет Пэррис и её 11-летней кузины - Эбигейл Уильямс.
"Этих детей кусали и щипали невидимые агенты... Иногда они становились немыми, их рты затыкались, горло сдавливалось, конечности были изуродованы и измучены", - описывал местный священник.
Врач, немедленно вызванный к девочкам, заявил, что кузины заколдованы. А вскоре припадки начались у девушек по всей деревне Салем. Нужно было срочно найти козла отпущения и салемские суды над ведьмами натравили соседей на соседей: "Деревня Салем страдала от крайней фракционности, сосредоточенной вокруг ее противоречивого священника Сэмюэля Пэрриса, и опасений по поводу снижения религиозного пыла", — пишет Эмерсон Бейкер, автор книги "Буря колдовства: Салемские процессы и американский опыт".
"Люди беспокоились о том, сможет ли новое правительство защитить колонию от разрушительной пограничной войны, которую Массачусетс проигрывал французам и их коренным американским союзникам. Это происходило как раз в то время, когда заканчивалась смертельная оспа". Голод и инфляция свирепствовали благодаря экстремальным температурам "малого ледникового периода", которые уничтожили урожаи.
Вина была сосредоточена на непопулярных женщинах (а ещё шести мужчинах) в городе и распространялась на жителей, воспринимаемых как "другие" или угрожающие хрупкому статус-кво.
Последняя салемская ведьма была помилована через 329 лет после вынесения приговора.
"Этих детей кусали и щипали невидимые агенты... Иногда они становились немыми, их рты затыкались, горло сдавливалось, конечности были изуродованы и измучены", - описывал местный священник.
Врач, немедленно вызванный к девочкам, заявил, что кузины заколдованы. А вскоре припадки начались у девушек по всей деревне Салем. Нужно было срочно найти козла отпущения и салемские суды над ведьмами натравили соседей на соседей: "Деревня Салем страдала от крайней фракционности, сосредоточенной вокруг ее противоречивого священника Сэмюэля Пэрриса, и опасений по поводу снижения религиозного пыла", — пишет Эмерсон Бейкер, автор книги "Буря колдовства: Салемские процессы и американский опыт".
"Люди беспокоились о том, сможет ли новое правительство защитить колонию от разрушительной пограничной войны, которую Массачусетс проигрывал французам и их коренным американским союзникам. Это происходило как раз в то время, когда заканчивалась смертельная оспа". Голод и инфляция свирепствовали благодаря экстремальным температурам "малого ледникового периода", которые уничтожили урожаи.
Вина была сосредоточена на непопулярных женщинах (а ещё шести мужчинах) в городе и распространялась на жителей, воспринимаемых как "другие" или угрожающие хрупкому статус-кво.
Последняя салемская ведьма была помилована через 329 лет после вынесения приговора.
Эпидемия смеха в Танганьике, 1962 год
После перемен, произошедших в 1961 году в результате борьбы за независимость от Великобритании, на территории Восточной Африки (сейчас Танзания), на несколько недель были закрыты школы, потому что несколько десятков школьниц не могли перестать смеяться.
К финалу эпидемии ею страдали больше тысячи человек и четыре школы были временно закрыты. Это был не просто смех: у учеников наблюдали обмороки, проблемы с дыханием, сыпь. Официальный диагноз - массовая истерия.
К финалу эпидемии ею страдали больше тысячи человек и четыре школы были временно закрыты. Это был не просто смех: у учеников наблюдали обмороки, проблемы с дыханием, сыпь. Официальный диагноз - массовая истерия.
Танцевальная чума 1518 года
Всё началось летом в Страсбурге, когда фрау Троффеа стала танцевать на улицах города и не могла остановиться почти неделю. Целый месяц 400 жителей городка танцевали до упаду. В прямом смысле - они валились на землю от истощения, инсультов и сердечных приступов.
Власти обвинили в этом трансе "горячую кровь" и обязали "больных" плясать сутками, чтобы изгнать демонов. Они даже сцену поставили и наняли музыкантов и танцоров, что привело к ещё большему безумию. Разновидности этой танцевальной чумы вспыхивали в Германии, Швейцарии и Голландии.
Кто-то из историков предполагает, что танцоры случайно проглотили спорынью, токсичную плесень, вызывающую спазмы, но она не может объяснить стойкости приступов. Кто-то указывает виновником стресс, связанный с голодом и болезнями, охватившими регион, а ещё на внушаемость населения, которое тут же поверило в "танцевальное проклятие" Святого Витта.
Власти обвинили в этом трансе "горячую кровь" и обязали "больных" плясать сутками, чтобы изгнать демонов. Они даже сцену поставили и наняли музыкантов и танцоров, что привело к ещё большему безумию. Разновидности этой танцевальной чумы вспыхивали в Германии, Швейцарии и Голландии.
Кто-то из историков предполагает, что танцоры случайно проглотили спорынью, токсичную плесень, вызывающую спазмы, но она не может объяснить стойкости приступов. Кто-то указывает виновником стресс, связанный с голодом и болезнями, охватившими регион, а ещё на внушаемость населения, которое тут же поверило в "танцевальное проклятие" Святого Витта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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