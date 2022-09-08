Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить

1692 год. Январь. В деревне Салем начинаются судороги у девятилетней Элизабет Пэррис и её 11-летней кузины - Эбигейл Уильямс.

"Этих детей кусали и щипали невидимые агенты... Иногда они становились немыми, их рты затыкались, горло сдавливалось, конечности были изуродованы и измучены", - описывал местный священник.

Врач, немедленно вызванный к девочкам, заявил, что кузины заколдованы. А вскоре припадки начались у девушек по всей деревне Салем. Нужно было срочно найти козла отпущения и салемские суды над ведьмами натравили соседей на соседей: "Деревня Салем страдала от крайней фракционности, сосредоточенной вокруг ее противоречивого священника Сэмюэля Пэрриса, и опасений по поводу снижения религиозного пыла", — пишет Эмерсон Бейкер, автор книги "Буря колдовства: Салемские процессы и американский опыт".

"Люди беспокоились о том, сможет ли новое правительство защитить колонию от разрушительной пограничной войны, которую Массачусетс проигрывал французам и их коренным американским союзникам. Это происходило как раз в то время, когда заканчивалась смертельная оспа". Голод и инфляция свирепствовали благодаря экстремальным температурам "малого ледникового периода", которые уничтожили урожаи.

Вина была сосредоточена на непопулярных женщинах (а ещё шести мужчинах) в городе и распространялась на жителей, воспринимаемых как "другие" или угрожающие хрупкому статус-кво.

Последняя салемская ведьма была помилована через 329 лет после вынесения приговора.