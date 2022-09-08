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Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить

Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить

Автор:
08 сентября 2022 18:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   люди   медицина   факты   эпидемия   
897
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Есть такое понятие как массовые социогенные заболевания. Они также известны как эпидемическая истерия, или истерическая зараза, а возникают они без чёткой медицинской причины и распространяются среди членов сообщество. Что-то вроде эффекта плацебо, только наоборот.
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Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   история   люди   медицина   факты   эпидемия   
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3  комментария
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Matrosskin 3 часа назад
Забыли уникальную историю, которая произошла уже в XXI веке. Люди травились боевым отравляющим веществом, о котором было известно всё - от названия до отографий тех, кто его распространял, но только так реальных следов и не нашли, а люди от него не умирали ( да и вообще выбирались без последствий). Вот такие вот чудеса, в современном мире случаются, а вы говорите - Средние Века
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