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Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина

Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина (11 фото)

Автор:
17 января 2022 16:33
Сообщество : RealFishki
Метки: врачи   интересное   история   медицина   ученые   факты   
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Когда в больницу Торонто мужчина принес на руках мальчика секретарь главврача не могла поверить в то, что видит. Ребенок был страшно худым: "Как с фотографии жертв голода или концентрационных лагерей".
Леонард родился 17 июля 1908 года в обычной канадской семье. Родители его, Флоренс и Гарольд, не были богачами, но детство мальчика было вполне счастливым. Он хорошо учился, увлекался футболом и у него не наблюдали серьезных проблем со здоровьем. Но в 1919 году, одиннадцатилетний Леонард стал внезапно страдать ночным энурезом. Врач долго не мог понять в чем дело и только через месяц был поставлен смертельный диагноз: сахарный диабет.
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Вскрытие тела делал студент Бернс Плевс. Бантинг, который всю жизнь поддерживал с Леонардом общение, обратился к студенту, чтобы узнать, в каком состоянии организм человека, который первый в мире получил укол инсулина.
Плевс сказал, что несмотря на то, что Леонард придерживался низкокалорийной диеты с низким содержанием углеводов, он успел отменно "повеселиться", выпивая практически каждые выходные. Бантинг был рад этому, ведь инсулин помог парню вести практически обычную жизнь.
После вскрытия поджелудочную железу Леонарда Томпсона сохранили в институте Бантинга как "предмет 3030".

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Метки: врачи   интересное   история   медицина   ученые   факты   
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Элек Мек 2 часа назад
В 1922 году в университете Торонто ученые отправились в больничную палату к диабетическим детям, большинство из которых были в коме и умирали от диабетического кетоацидоза. Этот факт известен, как один из самых невероятных моментов медицины. Представьте себе комнату, полную родителей, сидящих у кровати в ожидании неизбежной смерти их ребенка. Ученые переходили от кровати к кровати и вводили детям новый очищенный экстракт - инсулин. Когда они начали вводить новое вещество последнему коматозному ребенку, первый ребенок начал пробуждаться. Затем, один за другим все дети стали оживать после диабетической комы. Комната смерти и мрака, стала местом радости и надежды. Спасибо доктор Бантинг и доктор Бест!
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Том Джоуд 12 минут назад
Скольких людей спасли эти ученые! Человечество существует, до сих пор, благодаря таким.
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Тарас Карпенко 19 минут назад
Если б они попробовали это сделать сейчас - их бы разорвали на части за то что зомбируют детей вводя им экстракт из трупов животных, и вообще нет никакого диабета, детишки просто плохо питались, надо просто начать правильно питаться, поддерживать иммунитет и все пройдет. А та отрава которую они вводят не прошла 330 лет испытаний.
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