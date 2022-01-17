Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина

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Когда в больницу Торонто мужчина принес на руках мальчика секретарь главврача не могла поверить в то, что видит. Ребенок был страшно худым: "Как с фотографии жертв голода или концентрационных лагерей".
Мальчику было 14 лет, его звали Леонард Томпсон и при росте в 180 см он весил 29,5 кг. В 11 лет ему поставили диагноз "сахарный диабет". В 1920 году большинство детей с таким диагнозом не жили больше года.
Леонард родился 17 июля 1908 года в обычной канадской семье. Родители его, Флоренс и Гарольд, не были богачами, но детство мальчика было вполне счастливым. Он хорошо учился, увлекался футболом и у него не наблюдали серьезных проблем со здоровьем. Но в 1919 году, одиннадцатилетний Леонард стал внезапно страдать ночным энурезом. Врач долго не мог понять в чем дело и только через месяц был поставлен смертельный диагноз: сахарный диабет.
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В те времена не было лекарства от этого заболевания. Дети с диагностированным диабетом редко жили дольше года, а лечением была лишь строжайшая диета, которая лишь давала отсрочку неизбежной смерти. На такой диете был и Леонард. Они питался трижды в день отварными овощами с низким содержанием жира и белка. Также мальчику давали полторы унции виски (это около 42,5 грамм) виски, чтобы облегчить состояние и увеличить аппетит.
Мальчику действительно повезло - диета дала ему возможность продержаться не год, а два с половиной года. Однако, в декабре 1921 года, ему стало настолько плохо, что его госпитализировали. В больницу Леонарда внес на руках отец: ребенок был бледен, дыхание было тяжелым и от него пахло ацетоном из-за химического процесса происходящего в организме. Уровень глюкозы был слишком высок длительное время и организм был отравлен кетонами.
Леонарда лечил доктор Кэмпбелл. "Он был обречен" - говорил о мальчике позже один из студентов-медиков. Но доктор продолжал искать вариант диеты для Леонарда и в итоге, в его рацион стали входить всего 450 килокалорий в день. Лучше ему не становилось.
Леонарда лечил доктор Кэмпбелл. "Он был обречен" - говорил о мальчике позже один из студентов-медиков. Но доктор продолжал искать вариант диеты для Леонарда и в итоге, в его рацион стали входить всего 450 килокалорий в день. Лучше ему не становилось.
Инсулин
А в это время, в Университете Торонто доктор Фредерик Бантинг и студент Чарльз Берст ставили эксперименты по извлечению инсулина из животных.
Бантинг не был в штате университета, его специализацией вообще была не биохимия, а ортопедия. Его медицинская практика не была особо успешной и он параллельно преподавал антропологию и ортопедию в Университете Западного Онтарио в Лондоне.
Бантинг не был в штате университета, его специализацией вообще была не биохимия, а ортопедия. Его медицинская практика не была особо успешной и он параллельно преподавал антропологию и ортопедию в Университете Западного Онтарио в Лондоне.
В ноябре 1920 года ему предстояло провести лекцию о поджелудочной железе и стал изучать последние научные исследования об этом. Ученые к тому моменту уже знали, что диабет возникает из-за недостатка белкового гормона, секретируемого в поджелудочной железе островками Лангерганса. Эдвард Альберт Шарпи-Шафер, английский ученый, назвал этот гормон инсулином. И именно из-за его недостатка в организме и повышается уровень сахара в крови, думали ученые. Как извлечь инсулин из поджелудочной, чтоб больные диабетом могли вводить его себе в организм?
Бантинг летом 1921 года приехал в Торонто на пару месяцев, уговорив профессора физиологии Джона Маклауда выделить ему лабораторию для опытов. Также Маклауд дал подопытных собак и своего студента Чарльза Берста в качестве помощника.
Бантинг летом 1921 года приехал в Торонто на пару месяцев, уговорив профессора физиологии Джона Маклауда выделить ему лабораторию для опытов. Также Маклауд дал подопытных собак и своего студента Чарльза Берста в качестве помощника.
Этим же летом ученый и студент извлекли инсулин из поджелудочной железы одной из собак и ввели его собаке с диабетом. Уже в течение часа уровень глюкозы у больной собаки упал на 40%. Это был прорыв. Бантинг перебрался в Канаду, чтобы продолжать исследование. К началу 1922 года он и его коллеги научились извлекать инсулин из поджелудочной железы крупного рогатого скота и уже набрал достаточно научного материала, чтобы приступать к введению гормона в организм человека.
В январе 1922 года мальчик Леонард Томпсон впал в диабетическую кому. Родители его были в шоке и отчаянии и согласились на эксперимент.
Экстракт инсулина был извлечен из поджелудочной железы крупного рогатого скота за месяц до этого. Его использовали только для собак, но Берст и Бантинг уже вводили его себе, чтобы убедиться в безопасности инъекции.
11 января 1922 года. Вечером Леонард Томпсон получил первую в своей жизни дозу инсулина. Инъекцию сделали в обе ягодицы. Молодой домашний врач Эд Джеффри ввел мальчику 7,5 кубиков разведенного инсулина. Бантинг писал в своих воспоминаниях, что с "трудом сдерживал волнение", особенно когда увидели, что уровень глюкозы в крови мальчика начинает снижаться.
За сутки уровнь глюкозы снизился на 25%. Однако уровень кетонов оставался высоким и на месте одной из инъекции, скорее всего из-за аллергической реакции, образовался абсцесс.
по этой причине врачи Леонарда продолжать лечение инсулином отказались. Ожидаемо, мальчику стало хуже. А дело было в том, что экстракт, введенный Леонарду, был недостаточно чистым. Бантинг позвал на помощь биохимика Джеймса Коллипа, который изменил производственный процесс инсулина и сделал экстракт более чистым.
Экстракт инсулина был извлечен из поджелудочной железы крупного рогатого скота за месяц до этого. Его использовали только для собак, но Берст и Бантинг уже вводили его себе, чтобы убедиться в безопасности инъекции.
11 января 1922 года. Вечером Леонард Томпсон получил первую в своей жизни дозу инсулина. Инъекцию сделали в обе ягодицы. Молодой домашний врач Эд Джеффри ввел мальчику 7,5 кубиков разведенного инсулина. Бантинг писал в своих воспоминаниях, что с "трудом сдерживал волнение", особенно когда увидели, что уровень глюкозы в крови мальчика начинает снижаться.
За сутки уровнь глюкозы снизился на 25%. Однако уровень кетонов оставался высоким и на месте одной из инъекции, скорее всего из-за аллергической реакции, образовался абсцесс.
по этой причине врачи Леонарда продолжать лечение инсулином отказались. Ожидаемо, мальчику стало хуже. А дело было в том, что экстракт, введенный Леонарду, был недостаточно чистым. Бантинг позвал на помощь биохимика Джеймса Коллипа, который изменил производственный процесс инсулина и сделал экстракт более чистым.
23 января в 11 часов утра Леонард Томпсон получил 5 кубических сантиметров разбавленного инсулина. В 17:00 мальчик получил дополнительные 20 кубических сантиметров. За сутки уровень глюкозы снизился на 77% и изменения происходили буквально на глазах: Леонард через день после первой инъекции уже выглядел здоровее и румянее.
Что было дальше
Леонард был выписан из больницы в мае 1922 года. Но инсулина тогда не было в производстве и мальчик не мог каждые сутки получать дозу гормона.
Патент на производство инсулина изначально принадлежал Коллипу, Бесту и Бантингу. Ученые продали его Университету Торонто за три доллара и только в августе 1922 года университет заключил соглашение о сотрудничестве с фармацевтической компанией Eli Lilly and Co. Ну а промышленное производства началось лишь к концу года.
Все это время Леонард сидел на строжайшей диете. В октябре мальчику снова оказался в больнице - "на грани комы с выраженным обезвоживанием". И снова ему ввели инсулин - и снова состояние улучшилось. После выписки он вводил себе его уже самостоятельно - 85 единиц в день. Он жил вполне себе обычной жизнью, работал клерком в фармацевтической компании, но в 26 лет заболел пневмонией. Леонард впал в кому и умер.
Патент на производство инсулина изначально принадлежал Коллипу, Бесту и Бантингу. Ученые продали его Университету Торонто за три доллара и только в августе 1922 года университет заключил соглашение о сотрудничестве с фармацевтической компанией Eli Lilly and Co. Ну а промышленное производства началось лишь к концу года.
Все это время Леонард сидел на строжайшей диете. В октябре мальчику снова оказался в больнице - "на грани комы с выраженным обезвоживанием". И снова ему ввели инсулин - и снова состояние улучшилось. После выписки он вводил себе его уже самостоятельно - 85 единиц в день. Он жил вполне себе обычной жизнью, работал клерком в фармацевтической компании, но в 26 лет заболел пневмонией. Леонард впал в кому и умер.
Вскрытие тела делал студент Бернс Плевс. Бантинг, который всю жизнь поддерживал с Леонардом общение, обратился к студенту, чтобы узнать, в каком состоянии организм человека, который первый в мире получил укол инсулина.
Плевс сказал, что несмотря на то, что Леонард придерживался низкокалорийной диеты с низким содержанием углеводов, он успел отменно "повеселиться", выпивая практически каждые выходные. Бантинг был рад этому, ведь инсулин помог парню вести практически обычную жизнь.
После вскрытия поджелудочную железу Леонарда Томпсона сохранили в институте Бантинга как "предмет 3030".
Плевс сказал, что несмотря на то, что Леонард придерживался низкокалорийной диеты с низким содержанием углеводов, он успел отменно "повеселиться", выпивая практически каждые выходные. Бантинг был рад этому, ведь инсулин помог парню вести практически обычную жизнь.
После вскрытия поджелудочную железу Леонарда Томпсона сохранили в институте Бантинга как "предмет 3030".
Вторым пациентом Бантинга стал его же однокурсник Джо Джилькрист, который впоследствии стал одним из его ближайших помощников.
Также инсулин спас десятилетнюю девочку Женеву, чья мама заподозрила у нее диабет и обратилась к ученому. Женева прожила долгую и прекрасную жизнь и умерла в почтенные 72 года.
Еще одним пациентом ученого стал пятилетний Теодор Райдер. Его спасение журналисты назвали "чудом". Малыш весил всего 12 кг и через год после первого укола отправил Бантингу письмо, что теперь он "толстый мальчик и чувствует себя отлично". Теодор скончался в 76 лет.
Также инсулин спас десятилетнюю девочку Женеву, чья мама заподозрила у нее диабет и обратилась к ученому. Женева прожила долгую и прекрасную жизнь и умерла в почтенные 72 года.
Еще одним пациентом ученого стал пятилетний Теодор Райдер. Его спасение журналисты назвали "чудом". Малыш весил всего 12 кг и через год после первого укола отправил Бантингу письмо, что теперь он "толстый мальчик и чувствует себя отлично". Теодор скончался в 76 лет.
Через год после первого укола инсулина Леонарду Томпсону, в 1923 году, Джон Маклауд и Фредерик Бантинг получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Половину своей премии Бантинг отдал Чарльзу Берсту, а Маклауд - Джеймсу Коллипу.
Фредерик Бантинг - всемирно известный ученый и до сих остается самым молодым лауреатом Нобелевской премии по медицине. Он получил ее в 32 года.
Фредерик Бантинг - всемирно известный ученый и до сих остается самым молодым лауреатом Нобелевской премии по медицине. Он получил ее в 32 года.
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