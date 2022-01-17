Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина

Леонард был выписан из больницы в мае 1922 года. Но инсулина тогда не было в производстве и мальчик не мог каждые сутки получать дозу гормона.

Патент на производство инсулина изначально принадлежал Коллипу, Бесту и Бантингу. Ученые продали его Университету Торонто за три доллара и только в августе 1922 года университет заключил соглашение о сотрудничестве с фармацевтической компанией Eli Lilly and Co. Ну а промышленное производства началось лишь к концу года.

Все это время Леонард сидел на строжайшей диете. В октябре мальчику снова оказался в больнице - "на грани комы с выраженным обезвоживанием". И снова ему ввели инсулин - и снова состояние улучшилось. После выписки он вводил себе его уже самостоятельно - 85 единиц в день. Он жил вполне себе обычной жизнью, работал клерком в фармацевтической компании, но в 26 лет заболел пневмонией. Леонард впал в кому и умер.