Мемные расследования: история появления Джоджо, которая шепчет удивленной Эмме Робертс

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Мем, на котором одна девушка шепчет другой на ухо что-то, а другая открывает рот от удивления в рунете называется: "Джоджо шепчет удивленной Эмме Робертс". Сам мем родом из английского сегмента интернета, где он называется "Jojo Whispering To Surprised Emma Roberts".
Первоисточником фотографии является стоп-кадр, сделанный из ленты "Аквамарин", вышедшей на экраны в 2006 году. Сюжет картины прост: героини Клэр и Хейли (Эмма Робертс и Джоджо) во время отпуска завели дружбу с настоящей русалкой.
Сцена, послужившая основой для мема
Оригинальная надпись на меме звучала так: "This has been the fourth person who walked down Third avenue for the second time while speaking in the first person". Перевод: "Это был четвёртый человек, который второй раз шёл по Третьей авеню, говоря от первого лица".
С того времени мем немного изменился. Появились надписи в стиле: "Я слышала, что у него..." или "Я слышала, что он...".
С того времени мем немного изменился. Появились надписи в стиле: "Я слышала, что у него..." или "Я слышала, что он...".
В сети есть похожий мем, появившийся в 2008 году, но о нём расскажем в следующий раз
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