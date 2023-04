Мемные расследования: история появления Джоджо, которая шепчет удивленной Эмме Робертс

Оригинальная надпись на меме звучала так: "This has been the fourth person who walked down Third avenue for the second time while speaking in the first person". Перевод: "Это был четвёртый человек, который второй раз шёл по Третьей авеню, говоря от первого лица".



С того времени мем немного изменился. Появились надписи в стиле: "Я слышала, что у него..." или "Я слышала, что он...".