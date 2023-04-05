FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Что? Где? Когда? 171 пост • 148 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Что? Где? Когда?
Мемные расследования: история появления Джоджо, которая шепчет удивленной Эмме Робертс

Мемные расследования: история появления Джоджо, которая шепчет удивленной Эмме Робертс

Автор:
05 апреля 2023 20:48
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2010 год   Мемостория   Мемы   история мемов   крокодил   крокодил гена   ловите наркомана   
1186
9
1
Мем, на котором одна девушка шепчет другой на ухо что-то, а другая открывает рот от удивления в рунете называется: "Джоджо шепчет удивленной Эмме Робертс". Сам мем родом из английского сегмента интернета, где он называется "Jojo Whispering To Surprised Emma Roberts".
Первоисточником фотографии является стоп-кадр, сделанный из ленты "Аквамарин", вышедшей на экраны в 2006 году. Сюжет картины прост: героини Клэр и Хейли (Эмма Робертс и Джоджо) во время отпуска завели дружбу с настоящей русалкой.
Днём рождения мема считается 1 июня 2011 года, когда на платформе Блогспот было опубликовано это:
Оригинальная надпись на меме звучала так: "This has been the fourth person who walked down Third avenue for the second time while speaking in the first person". Перевод: "Это был четвёртый человек, который второй раз шёл по Третьей авеню, говоря от первого лица".

С того времени мем немного изменился. Появились надписи в стиле: "Я слышала, что у него..." или "Я слышала, что он...".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Что? Где? Когда?"
Метки: 2010 год   Мемостория   Мемы   история мемов   крокодил   крокодил гена   ловите наркомана   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97343



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 уморительных кадров с нашими любимыми животными
30 уморительных кадров с нашими любимыми животными
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть
Набирающие популярность в сообществах
Поющие картины
Поющие картины
Дают чаевые и не только: 10 ошибок, которые допускают туристы в Европе
Дают чаевые и не только: 10 ошибок, которые допускают туристы в Европе
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Бесплатно навсегда: и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ох уж эти тараканы в голове

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#люди#факты#позитив#США#полиция#новости#картинки
#Юмор#машина#Прикол#аварии#авто аварии#животные#улыбнуло#девушки#Приколы#криминал
#интересно#автомобили#история#дтп#в мире#истории#подборка#забавно#дети#Прошлое
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Мемные расследования: как появился мем "И так сойдет" Мемные расследования: как появился мем "И так сойдет" Мемные расследования: история появления феномена "Слабоумие и отвага" Мемные расследования: история появления феномена "Слабоумие и отвага" Мемные расследования: Ловите наркомана Мемные расследования: Ловите наркомана Мемные расследования: история появления Медведя в кустах Мемные расследования: история появления Медведя в кустах Мемные расследования: история появления Хакермена Мемные расследования: история появления Хакермена

На что жалуетесь?

Вернуться