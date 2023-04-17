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Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин

Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин

Автор:
17 апреля 2023 19:30
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2019 год   Мемостория   Мемы   история мемов   кот   кричащая женщина   
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На самом деле это два отдельных мема, но известность получили благодаря такому необычному тандему. Как же их объединили, и откуда они произошли?

Начнём с кота. Впервые фотография с котом была опубликована на сайте Tumblr с комментарием "He no like vegetals 🚫🥗" ("Он не любит овощи"). Котика опубликовали 19 июня 2018 года. Примечательно, что разгонять популярность мема стали испаноязычные и португалоязычные пользователи интернета. Сначала картинку форсили на сайте https://www.forocoatza.com/. Далее подключились обитатели Фейсбука.

А вот истеричные барышни были заимствованы из сериала "Настоящие домохозяйки Беверли-Хилз". Кадр сделан из четырнадцатой серии 2 сезона сериала.

Официальной датой рождения объединённого мема стало 2 мая 2019 года, когда человек с никнеймом @lc28__ made их соединил.

Годный мем?


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Метки: 2019 год   Мемостория   Мемы   история мемов   кот   кричащая женщина   
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8  комментариев
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29k
Ego sum qui sum Час назад
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V2.Smirnov 13 минут назад
Я один не понимаю первоначального мема?
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Михаил 23 минуты назад
Классный котэ))
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a_komolow 50 минут назад
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Егор 53 минуты назад
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2k
Mixan 54 минуты назад
Мне этот мем не нравится..Тупой какой то
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Ego sum qui sum Час назад
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16k
Сергей Час назад
Этот кот всегда прав. И точка.
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Бернгард Кёне

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