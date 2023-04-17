Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин

На самом деле это два отдельных мема, но известность получили благодаря такому необычному тандему. Как же их объединили, и откуда они произошли?
Начнём с кота. Впервые фотография с котом была опубликована на сайте Tumblr с комментарием "He no like vegetals 🚫🥗" ("Он не любит овощи"). Котика опубликовали 19 июня 2018 года. Примечательно, что разгонять популярность мема стали испаноязычные и португалоязычные пользователи интернета. Сначала картинку форсили на сайте https://www.forocoatza.com/. Далее подключились обитатели Фейсбука.
А вот истеричные барышни были заимствованы из сериала "Настоящие домохозяйки Беверли-Хилз". Кадр сделан из четырнадцатой серии 2 сезона сериала.
Официальной датой рождения объединённого мема стало 2 мая 2019 года, когда человек с никнеймом @lc28__ made их соединил.
Годный мем?
Источник:
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