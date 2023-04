Мемные расследования: история появления кота и истеричных женщин

Начнём с кота. Впервые фотография с котом была опубликована на сайте Tumblr с комментарием "He no like vegetals 🚫🥗" ("Он не любит овощи"). Котика опубликовали 19 июня 2018 года. Примечательно, что разгонять популярность мема стали испаноязычные и португалоязычные пользователи интернета. Сначала картинку форсили на сайте https://www.forocoatza.com/. Далее подключились обитатели Фейсбука.