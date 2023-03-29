Мемные расследования: история появления мема "Да заткнись ты уже!"

Мем используется в тех случаях, когда уже устал слушать одно и то же, или когда собеседник не замолкает.



Рисунок заимствован из комикса World’s Finest под номером 153. Комикс поступил в продажу в ноябре 1965 года. В комиксе действие разворачивается в альтернативной вселенной, в которой Бэтмен верит в то, что именно Супербой убил его родителей. Когда Робин пытается объяснить Бэтмену суть, то получает от него по лицу.