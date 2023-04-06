Мемные расследования: история появления шепчущих девушек

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У данного мема есть несколько название: "Он...", "А ты знала, что он...", "Девушка шепчет на ухо...". Появился сей мем в 2008 году и визуально схож с другим.
Основой для мема стала фотография, сделанная на съёмках клипа "Зайчик" украинской поп-группы NikitA.
Кадр был сделан в 2008 году. Тогда же появился и мем.
Кадр был сделан в 2008 году. Тогда же появился и мем.
Клип "Зайчик" группы NikitA
Героинями мема стали участницы группы: Юлия Кавтарадзе (слева) и Дарья Астафьева (справа).
Мем часто использовался для комментирования очевидных, а иногда и глупых фактов, которые могут выделить мужчину на фоне остальных.
Мем часто использовался для комментирования очевидных, а иногда и глупых фактов, которые могут выделить мужчину на фоне остальных.
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