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Мемные расследования: история появления шепчущих девушек

Мемные расследования: история появления шепчущих девушек

Автор:
06 апреля 2023 18:49
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2008 год   nikita   Мемостория   Мемы   девушка шепчет   история мемов   
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У данного мема есть несколько название: "Он...", "А ты знала, что он...", "Девушка шепчет на ухо...". Появился сей мем в 2008 году и визуально схож с другим.
Основой для мема стала фотография, сделанная на съёмках клипа "Зайчик" украинской поп-группы NikitA.

Кадр был сделан в 2008 году. Тогда же появился и мем.
Героинями мема стали участницы группы: Юлия Кавтарадзе (слева) и Дарья Астафьева (справа).

Мем часто использовался для комментирования очевидных, а иногда и глупых фактов, которые могут выделить мужчину на фоне остальных.

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Метки: 2008 год   nikita   Мемостория   Мемы   девушка шепчет   история мемов   
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8  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
Ну и .хуета!
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48k
Элек Мек 2 минуты назад
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8k
Артём 22 минуты назад
Единственный приличный клип этой группы.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ertin Полчаса назад
Хотите верьте, хотите нет, но я зачем-то просмотрел эту поибень до конца - нет там этого кадра.
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3k
Aleksandr M. Полчаса назад
Вот уж воистину "Поющие трусы" - ни дать, ни отнять.
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0
aostrovnoi 39 минут назад
Левая на молодую Алису Фейндлих похожа
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3k
Александр 42 минуты назад
Первый раз вижу.
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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