Мемные расследования: история появления весёлого и грустного Дина Норриса (Хэнка)

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Иногда мем называют "весёлый/грустный Хэнк Шрэйдер", названный так по имени персонажа, которого Дин сыграл в сериале "Во все тяжкие".
Для мема взяли студийные фотографии Дина Норриса, сделанные после окончания работы актёра над сериалом "Во все тяжкие". 14 июля 2014 года Дин опубликовал в своём твиттер-аккаунте несколько снимком из фотосессии.
Актёр подписал твит так: "Благословение и проклятие: я слишком красивый, поэтому не все всерьёз считают меня актёром :) Понимаю тебя, Хассельхоф".
Актёр подписал твит так: "Благословение и проклятие: я слишком красивый, поэтому не все всерьёз считают меня актёром :) Понимаю тебя, Хассельхоф".
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Данный коллаж понравился фанатам сериала "Во все тяжкие", мем опубликовали в инстаграм*-аккаунте фанатов сериала в 2017 году.
Надпись: "Фотограф сделал снимок человека до и после того, как забрал его минералы".
Вторую жизнь в мем вдохнула публикация от 31 марта 2021 года на сайте Reddit. Хэнка сравнили с молодым и взрослым Боруто.
С 2021 года начался резкий рост популярности мема. Его стали использовать для сравнений. Часто его использовали для иллюстрации матерных русских поговорок, которые нельзя публиковать на сайте Fishki.net из-за политики нетерпимости к матерным выражениям.
* Запрещены в РФ
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