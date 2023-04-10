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Мемные расследования: история появления весёлого и грустного Дина Норриса (Хэнка)

Мемные расследования: история появления весёлого и грустного Дина Норриса (Хэнка)

Автор:
10 апреля 2023 19:56
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2017 год   Дин Норрис   Мемостория   Мемы   Хэнк Шрейдер   во все тяжкие   история мемов   
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Иногда мем называют "весёлый/грустный Хэнк Шрэйдер", названный так по имени персонажа, которого Дин сыграл в сериале "Во все тяжкие".
Для мема взяли студийные фотографии Дина Норриса, сделанные после окончания работы актёра над сериалом "Во все тяжкие". 14 июля 2014 года Дин опубликовал в своём твиттер-аккаунте несколько снимком из фотосессии.

Актёр подписал твит так: "Благословение и проклятие: я слишком красивый, поэтому не все всерьёз считают меня актёром :) Понимаю тебя, Хассельхоф".
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Данный коллаж понравился фанатам сериала "Во все тяжкие", мем опубликовали в инстаграм*-аккаунте фанатов сериала в 2017 году.
Вторую жизнь в мем вдохнула публикация от 31 марта 2021 года на сайте Reddit. Хэнка сравнили с молодым и взрослым Боруто.
С 2021 года начался резкий рост популярности мема. Его стали использовать для сравнений. Часто его использовали для иллюстрации матерных русских поговорок, которые нельзя публиковать на сайте Fishki.net из-за политики нетерпимости к матерным выражениям.
* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: 2017 год   Дин Норрис   Мемостория   Мемы   Хэнк Шрейдер   во все тяжкие   история мемов   
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3  комментария
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
А ведь ты реально начинаешь задалбывать этими "расследованиями"...
Нашло жилу?
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10k
Бритва Час назад
1. морда просит кирпича;
2. морда кирпичом.
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Бернгард Кёне

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