Пассажир самолёта попытался покинуть салон во время полёта

Очередной нешуточный переполох устроил буйный пассажир российского авиалайнера. Во время рейса самолёта авиакомпании "Россия", направлявшегося из столичного Шереметьево в Магадан, мужчина встал со своего места и попытался открыть дверь, чтобы выйти. К счастью, сделать ему этого не удалось — пассажиры среагировали мгновенно и скрутили неадекватного мужчину. При этом, как отмечают очевидцы, признаков опьянения у него не наблюдалось.