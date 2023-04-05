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Пассажир самолёта попытался покинуть салон во время полёта

Пассажир самолёта попытался покинуть салон во время полёта

Автор:
05 апреля 2023 10:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Москва   видео   инцидент   магадан   неадекватное поведение   самолёт   
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Просто расхотел лететь в Магадан. С кем не бывает?

Очередной нешуточный переполох устроил буйный пассажир российского авиалайнера. Во время рейса самолёта авиакомпании "Россия", направлявшегося из столичного Шереметьево в Магадан, мужчина встал со своего места и попытался открыть дверь, чтобы выйти. К счастью, сделать ему этого не удалось — пассажиры среагировали мгновенно и скрутили неадекватного мужчину. При этом, как отмечают очевидцы, признаков опьянения у него не наблюдалось.

В магаданском аэропорту странного путешественника передали полицейским. Есть подозрения, что мужчина находился под действием наркотиков — его ждёт процедура медосвидетельствования. Известно, что буйный пассажир летел из Мурманска, то есть с пересадками. Может, просто устал летать и захотел подышать свежим воздухом?

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Метки: Москва   видео   инцидент   магадан   неадекватное поведение   самолёт   
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17  комментариев
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
- Выпустите его, он всегда здесь выходит
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 20 минут назад
Знаю одного.. правда ему удалось это сделать

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8k
Артём 51 минуту назад
К счастью ему не удалось дверь не благодаря пассажирам, а благодаря физике. В полёте дверь авиалайнера открыть невозможно.
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186
twincam Артём Полчаса назад
согласен.
но тот средний род который минуснул, не знает этого )))
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8k
Влад 56 минут назад
остановите Вите надо выйти))((
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1k
Просто прохожий Час назад
Таких пожизненно помещать в закрытые лечебные учреждения.
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25k
Егор Час назад
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15k
куджо Час назад
да уж фиг откроешь ее
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2k
ChePaev 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Чего пристали? Клаустрофобия у человека!
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13k
котегRUS 2 часа назад
хорошо что стоп-кран не дернул...
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186
twincam Alex Полчаса назад
и какая связь с краном )))
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