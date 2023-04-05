Пассажир самолёта попытался покинуть салон во время полёта

Просто расхотел лететь в Магадан. С кем не бывает?
Очередной нешуточный переполох устроил буйный пассажир российского авиалайнера. Во время рейса самолёта авиакомпании "Россия", направлявшегося из столичного Шереметьево в Магадан, мужчина встал со своего места и попытался открыть дверь, чтобы выйти. К счастью, сделать ему этого не удалось — пассажиры среагировали мгновенно и скрутили неадекватного мужчину. При этом, как отмечают очевидцы, признаков опьянения у него не наблюдалось.
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В магаданском аэропорту странного путешественника передали полицейским. Есть подозрения, что мужчина находился под действием наркотиков — его ждёт процедура медосвидетельствования. Известно, что буйный пассажир летел из Мурманска, то есть с пересадками. Может, просто устал летать и захотел подышать свежим воздухом?
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но тот средний род который минуснул, не знает этого )))