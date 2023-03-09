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Пара из Москвы решила спор о женитьбе рыцарским поединком

Пара из Москвы решила спор о женитьбе рыцарским поединком

Автор:
09 марта 2023 17:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   женитьба   курьёз   патриаршие пруды   рыцарский поединок   спор   
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Женщина хотела замуж, мужчина был против. И нанятым "рыцарям" пришлось на мечах разрешать это противоречие.

Москвич по имени Андрей крайне оригинально решил избавиться от постоянных просьб своей половинки Виктории пойти в ЗАГС и стать настоящей семьёй. Его, как и большинство мужчин, вполне устраивало сожительство. Поэтому он придумал красивый способ, как закрыть этот вопрос раз и навсегда. Рыцарским поединком. Виктория согласилась. Видимо, не смогла устоять перед таким романтичным и зрелищным решением спора. И зря.

Развязка должна была произойти до 8 марта. Пара обратилась к реконструкторам и нашла "рыцарей", готовых представлять их интересы в поединке. Причём за Викторию, судя по видео, дралась девушка, облачённая в латы. Это и решило исход битвы и разбило надежды Виктории на замужество. Девушка в латах и с портретом Виктории на щите выдохлась быстрее мужчины и к концу первой минуты уже с трудом стояла на ногах. В итоге она пропустила удар щитом в голову и плюхнулась на землю.

А как вы решили бы подобный спор?

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Метки: Москва   видео   женитьба   курьёз   патриаршие пруды   рыцарский поединок   спор   
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9  комментариев
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10k
Zемляк Час назад
Уже начинаю привыкать к глупостям и тупизму. Пост про то, как дебилы принмают важные решения в жизни.
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16k
Dobryi_KOT 6 минут назад
Ну и славно закончилось - им не стóит размножаться.
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27k
Юрьевич 12 минут назад
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0
Гликерия 19 минут назад
Интересно, продолжилось ли сожительство, или мужик остался гордым холостяком?
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10k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Т. Е. Если я правильно понял, по задумке «невесты» за нее баба должна была одолеть мужика в поединке?
Странно что не сложилось
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6k
Дмитрий 57 минут назад
Ну что? Возвращаем рыцарские турниры в споры между странами? От нас Пересвет, от США кто? Человек паук?
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