Пара из Москвы решила спор о женитьбе рыцарским поединком

Москвич по имени Андрей крайне оригинально решил избавиться от постоянных просьб своей половинки Виктории пойти в ЗАГС и стать настоящей семьёй. Его, как и большинство мужчин, вполне устраивало сожительство. Поэтому он придумал красивый способ, как закрыть этот вопрос раз и навсегда. Рыцарским поединком. Виктория согласилась. Видимо, не смогла устоять перед таким романтичным и зрелищным решением спора. И зря.



Развязка должна была произойти до 8 марта. Пара обратилась к реконструкторам и нашла "рыцарей", готовых представлять их интересы в поединке. Причём за Викторию, судя по видео, дралась девушка, облачённая в латы. Это и решило исход битвы и разбило надежды Виктории на замужество. Девушка в латах и с портретом Виктории на щите выдохлась быстрее мужчины и к концу первой минуты уже с трудом стояла на ногах. В итоге она пропустила удар щитом в голову и плюхнулась на землю.