FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 248 постов • 21 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Последствия сильнейшей турбулентности в самолёте во время раздачи обеда показали на видео

Последствия сильнейшей турбулентности в самолёте во время раздачи обеда показали на видео

Автор:
25 марта 2023 15:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ангола   видео   обед   пострадавшие   самолёт   турбулентность   
1265
3
1

Летавшие по салону предметы ранили 10 человек.

Самолёт Airbus A330 ангольской авиакомпании HiFly, направлявшийся из Луанды в Лиссабон, попал в зону мощнейшей турбулентности прямо во время обеда пассажиров. По их словам, по салону летали все незакреплённые предметы — в первую очередь это подносы, тарелки с едой и стаканы.

Известно о 10 пострадавших, включая двух членов экипажа. Один человек находится в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что наземные службы из-за случившегося ЧП хотели перенаправить "Боинг" в ближайший аэропорт в Киншасу (Конго), но капитан воздушного судна, даже несмотря на повреждения обшивки самолёта, решил продолжить полёт. К счастью, оставшийся маршрут прошёл без происшествий.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: ангола   видео   обед   пострадавшие   самолёт   турбулентность   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
kleyman Час назад
А в сортире было еще веселее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
8k
RIZ deadening 22 минуты назад
Возможно кто-то и рыбой и курицей получил !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Валерий Полчаса назад
а где видео самого процесса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Полчаса назад
На первом видео я думал, что просто обычные хохлобеженцы летят в канаду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Час назад
Пусть радуются, что самолёт вообще не развалился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
котегRUS Час назад
фарфоровые тарелки ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

143221



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Талибы* ткнули Хиллари Клинтон носом в секс- скандал с её мужем и в американский бардак
Талибы* ткнули Хиллари Клинтон носом в секс- скандал с её мужем и в американский бардак
Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей
Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей
Набирающие популярность в сообществах
Микрохирурги Филатовской больницы спасли девочке откушенный лошадью палец
Микрохирурги Филатовской больницы спасли девочке откушенный лошадью палец
Как бы выглядели персонажи «Простоквашино», если бы существовали в реальной жизни
Как бы выглядели персонажи «Простоквашино», если бы существовали в реальной жизни
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ценный сотрудник

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#позитив#в мире#автомобили#милота#франция#подборка#девушки
#Юмор#история#Прикол#картинки#США#кино#Приколы#автомир#машина#дтп
#интересно#животные#интересное#факты#полиция#Мемы#Прошлое#познавательно#аварии#задержание
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности 15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора 15 женщин устроили драку в самолете из-за места у иллюминатора Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети Самолёт из Сочи совершил экстренную посадку из-за разгерметизации: видео из салона попало в соцсети Момент крушения пассажирского самолёта в Непале попал на видео Момент крушения пассажирского самолёта в Непале попал на видео Водитель Mercedes протаранил здание автосалона в Санкт-Петербурге Водитель Mercedes протаранил здание автосалона в Санкт-Петербурге

На что жалуетесь?

Вернуться