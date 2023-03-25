Последствия сильнейшей турбулентности в самолёте во время раздачи обеда показали на видео

Летавшие по салону предметы ранили 10 человек.
Самолёт Airbus A330 ангольской авиакомпании HiFly, направлявшийся из Луанды в Лиссабон, попал в зону мощнейшей турбулентности прямо во время обеда пассажиров. По их словам, по салону летали все незакреплённые предметы — в первую очередь это подносы, тарелки с едой и стаканы.
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Известно о 10 пострадавших, включая двух членов экипажа. Один человек находится в тяжёлом состоянии.
Отмечается, что наземные службы из-за случившегося ЧП хотели перенаправить "Боинг" в ближайший аэропорт в Киншасу (Конго), но капитан воздушного судна, даже несмотря на повреждения обшивки самолёта, решил продолжить полёт. К счастью, оставшийся маршрут прошёл без происшествий.
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