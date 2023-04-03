FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2775 постов • 473 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Искусство
25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть

25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть

Автор:
03 апреля 2023 16:56
Сообщество : Искусство
Метки: вышивание   вышивка   вышивка гладью   красота   наши руки не для скуки   объёмная вышивка   хобби   хобби и увлечения   
654
26

Reddit-сообщество Embroidery — место для общения всех, кто увлекается вышивкой. Туда приходят и мастера 80 уровня, и те, кто делает самые первые шаги, но очень-очень хочет достичь большего. Коллекция лучших работ по-настоящему впечатляет!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: вышивание   вышивка   вышивка гладью   красота   наши руки не для скуки   объёмная вышивка   хобби   хобби и увлечения   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Antique computer 40 минут назад
Вот эту бы энергию да в мирных целях!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
26k
Serg2001 36 минут назад
Пауки в малине больше всего понравились...) Ну и кот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96555



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян
Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ
Ещё один российский игрок НХЛ отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ
Набирающие популярность в сообществах
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым
До победы ИИ, судя по всему, еще далеко
До победы ИИ, судя по всему, еще далеко
Microsoft встроила рекламу в меню Пуск
Microsoft встроила рекламу в меню Пуск
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#автомобили#автомир#Приколы#дтп#Санкт-Петербург#авто аварии#инцидент
#история#Фотографии#факты#картинки#подборка#интересное#кино#шоу бизнес#Россия#животные
#Юмор#интересно#в мире#позитив#машина#аварии#люди#улыбнуло#Москва#Мемы
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр Талантливая рукодельница вышивает сцены из "Симпсонов" Талантливая рукодельница вышивает сцены из "Симпсонов" 25 любительских вышивок, которые не могут не понравиться 25 любительских вышивок, которые не могут не понравиться Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке Женщина решила развестись из-за пристрастия мужа к рыбалке Люди, которые доказывают, что вышивка может быть очень увлекательной Люди, которые доказывают, что вышивка может быть очень увлекательной Интересные и необычные коллекции, которые заражают азартом собирателя Интересные и необычные коллекции, которые заражают азартом собирателя

На что жалуетесь?

Вернуться