25 вышивок, на которые просто приятно посмотреть

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Reddit-сообщество Embroidery — место для общения всех, кто увлекается вышивкой. Туда приходят и мастера 80 уровня, и те, кто делает самые первые шаги, но очень-очень хочет достичь большего. Коллекция лучших работ по-настоящему впечатляет!
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9. «Я новичок. Подруга попросила отремонтировать её любимую куртку с помощью вышивки, я очень старалась!»
12. «Моя мама вышила эту картину, когда я была ещё маленькой. Я только недавно поняла, насколько это круто»
16. «"Они пытались меня похоронить, но не знали, что я картофель". Дизайн не мой, исполнение моё»
21. «Мой абсолютный фаворит на данный момент. Из книги "Королева в пещере" Джулии Сарды. Работа заняла около 45 часов»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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