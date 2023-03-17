Интересные и необычные коллекции, которые заражают азартом собирателя

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В детстве мы все что-то коллекционировали — у меня до сих пор остались марки, монеты, значки... А потом детство прошло и страсть к собирательству угасла. Но, странное дело, при виде этих домашних коллекций она даже как будто возвращается!
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Little Golden Books — серия детских книг, издаваемая с 1942 года издательством Penguin Random House.
5. «Суперобложки для пластинок на 78 об/мин. Некоторые просто потрясающе красивы (пластинки тоже собираю, естественно)»
9. «Я собираю деревянные игрушки алебрихе из Мексики. Они изображают фантастических зверей и двигаются при нажатии»
«Коллекционирую всё, что связано с "Парком юрского периода". У меня до сих пор есть шляпа, которую я надевал на премьеру этого фильма»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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При этом в мире есть реально ценные коллекции. Особенно это касается всякого антиквариата. Картины, старинная мебель, старинное оружие, старинное художественное стекло и т.п. Антиквариата больше не становится.
То, что производится сейчас, антиквариатом никогда не станет (за редким исключением).
Например наклейки - производятся тысячами, как и дверные ручки.
Для того, чтобы предмет действительно был ценным, он должен быть ценным и на момент изготовления. 100-летнгяя бутылка, которая производилась миллионами штук и тогда стоила копейки и сейчас немного стоит...
Некоторое исключение составляют вещи знаменитостей.
Но знаменитость в этом случае должна быть "на века". Скажем через 20-30 лет кто вспомнит сегодняшнего эстрадного певца? А вот Наполеона или Ленина будут помнить ещё очень долго. Правда и здесь есть нюанс - должны быть 100% доказательства принадлежности предмета, а вот с этим всегда есть проблемы...
А у кого вот такие
Без фанатизма. Это мои.