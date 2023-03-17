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Интересные и необычные коллекции, которые заражают азартом собирателя

Интересные и необычные коллекции, которые заражают азартом собирателя

Автор:
17 марта 2023 15:43
Сообщество : Картинка дня
Метки: коллекции   коллекционеры   коллекционирование   необычные коллекции   собиратели   увлечения   хобби   хобби и увлечения   
1660
16

В детстве мы все что-то коллекционировали — у меня до сих пор остались марки, монеты, значки... А потом детство прошло и страсть к собирательству угасла. Но, странное дело, при виде этих домашних коллекций она даже как будто возвращается!

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Little Golden Books — серия детских книг, издаваемая с 1942 года издательством Penguin Random House.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: коллекции   коллекционеры   коллекционирование   необычные коллекции   собиратели   увлечения   хобби   хобби и увлечения   
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12  комментариев
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1k
Шурман 2 часа назад
У меня 4 друга такие же коллекционеры :) правда вот бутылки используют для своего самогона . Потом на рыбалку притаскивают и это уже не рыбалка а хрен знает что .
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1k
ОТДЕЛ К 16 секунд назад
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5k
vasilykopkov 38 минут назад
В основном - хлам, которая ничего не стоит (джин конечно не в счет).
При этом в мире есть реально ценные коллекции. Особенно это касается всякого антиквариата. Картины, старинная мебель, старинное оружие, старинное художественное стекло и т.п. Антиквариата больше не становится.
То, что производится сейчас, антиквариатом никогда не станет (за редким исключением).
Например наклейки - производятся тысячами, как и дверные ручки.
Для того, чтобы предмет действительно был ценным, он должен быть ценным и на момент изготовления. 100-летнгяя бутылка, которая производилась миллионами штук и тогда стоила копейки и сейчас немного стоит...
Некоторое исключение составляют вещи знаменитостей.
Но знаменитость в этом случае должна быть "на века". Скажем через 20-30 лет кто вспомнит сегодняшнего эстрадного певца? А вот Наполеона или Ленина будут помнить ещё очень долго. Правда и здесь есть нюанс - должны быть 100% доказательства принадлежности предмета, а вот с этим всегда есть проблемы...
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6k
Андрей Крылов 55 минут назад
У всех свои коллекции. У кого такиеhttps://d2v9ipibika81v.cloudfront.net/uploads/sites/138/2017/03/stamps-shareamerica.jpg, а у кого такие

А у кого вот такие
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17k
Nikita 59 минут назад
Сразу вспомнился ролик
Ссылка youtu.be
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786
vadimbar Час назад
Всякую хрень заокеанцы собирают.
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486
ruslan d Час назад
Никогда не понимал собирателей алкоголя ... даже в виде бара ...
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67k
Татьяна Юсова Час назад
А я коллекционирую фигурки ангелочков.
Без фанатизма. Это мои.
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74k
Viktor 2 часа назад
Представляю, сколько дверей "обезручил" этот "коллекционер" или там ниже придурок ложки воровал!

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7k
SandMANn 2 часа назад
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