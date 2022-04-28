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Дизайнер потратила более 190 часов на украшение платья сказочным пейзажем

Дизайнер потратила более 190 часов на украшение платья сказочным пейзажем

Автор:
28 апреля 2022 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: Модельер   вечернее платье   вышивка   девушка в платье   дизайнер   женская одежда   красивое платье   красота   круто   необычное платье   
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Французский дизайнер Сильвия Факон шьёт платья на заказ, и они будто созданы для сказочных принцесс. Изящные силуэты, струящийся шёлк, а главное - потрясающая вышивка, украшение бисером и даже ручной росписью! На одно из последних творений ушло более 190 часов кропотливой работы, но результат фантастический.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Модельер   вечернее платье   вышивка   девушка в платье   дизайнер   женская одежда   красивое платье   красота   круто   необычное платье   
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3  комментария
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Leo 9 минут назад
Сделано конечно красиво, но куда в такой похабщине деревенской пойдёшь?! Если только в виде ковра на даче повесить или в рамочку там же.
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299
Италия Воробьёва Полчаса назад
Платья-картины, талантливо!
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412
Михаил 52 минуты назад
Очень красиво!
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