Дизайнер потратила более 190 часов на украшение платья сказочным пейзажем

Французский дизайнер Сильвия Факон шьёт платья на заказ, и они будто созданы для сказочных принцесс. Изящные силуэты, струящийся шёлк, а главное - потрясающая вышивка, украшение бисером и даже ручной росписью! На одно из последних творений ушло более 190 часов кропотливой работы, но результат фантастический.

0 Это не платье, а произведение искусства. Факон использовала весь лиф в качестве холста и изобразила на нём идиллический пейзаж средневековой Европы.

0 Источник: Два высоких и зеленых дерева — первые детали, которые бросаются в глаза. Дизайнер наполнила крону деревьев многочисленными узелками и бусинами, создав трёхмерную текстуру, переливающуюся на свету.



За ветвями деревьев виднеются холмы, усеянные кустами и цветами, а вдалеке возвышается серая церковь или башня замка. Картина заключена в изящную рамку из пары листьев коричневого цвета, украшенных блёстками.

×

×

0 Источник: Несомненно, лиф этого платья является центральным элементом композиции, но и остальная часть выглядит не менее гламурно.

0 Источник: Например, к плечам прикреплён полупрозрачный изумрудно-зелёный плащ-накидка с металлической деталью в виде виноградной лозы. Юбка украшены теми же серебристыми лозами вдоль бёдер, и целиком этот наряд выглядит очень и очень впечатляюще!

0 Источник: Сильвия потратила более 190 часов, украшая это платье вышивкой, бисером и изящной росписью.

0 Источник: Получилось настоящее волшебство.

0 Источник:

Предлагаем посмотреть на другие работы этого дизайнера. Возможно, они придутся вам по вкусу 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: