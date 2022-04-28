Дизайнер потратила более 190 часов на украшение платья сказочным пейзажем

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Французский дизайнер Сильвия Факон шьёт платья на заказ, и они будто созданы для сказочных принцесс. Изящные силуэты, струящийся шёлк, а главное - потрясающая вышивка, украшение бисером и даже ручной росписью! На одно из последних творений ушло более 190 часов кропотливой работы, но результат фантастический.
Это не платье, а произведение искусства. Факон использовала весь лиф в качестве холста и изобразила на нём идиллический пейзаж средневековой Европы.
Два высоких и зеленых дерева — первые детали, которые бросаются в глаза. Дизайнер наполнила крону деревьев многочисленными узелками и бусинами, создав трёхмерную текстуру, переливающуюся на свету.
За ветвями деревьев виднеются холмы, усеянные кустами и цветами, а вдалеке возвышается серая церковь или башня замка. Картина заключена в изящную рамку из пары листьев коричневого цвета, украшенных блёстками.
За ветвями деревьев виднеются холмы, усеянные кустами и цветами, а вдалеке возвышается серая церковь или башня замка. Картина заключена в изящную рамку из пары листьев коричневого цвета, украшенных блёстками.
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Несомненно, лиф этого платья является центральным элементом композиции, но и остальная часть выглядит не менее гламурно.
Например, к плечам прикреплён полупрозрачный изумрудно-зелёный плащ-накидка с металлической деталью в виде виноградной лозы. Юбка украшены теми же серебристыми лозами вдоль бёдер, и целиком этот наряд выглядит очень и очень впечатляюще!
Сильвия потратила более 190 часов, украшая это платье вышивкой, бисером и изящной росписью.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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