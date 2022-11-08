Талантливая рукодельница вышивает сцены из "Симпсонов"

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Габриэла Мартинес создает красочные вышивки с Симпсонами с 2015 года. Поскольку это полностью ручная работа, на изготовление каждой из вышивок у нее уходит от 10 до 30 часов. Для фона она использует разноцветный фетр, который идеально сочетается с яркой цветовой палитрой, присущей "Симпсонам".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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