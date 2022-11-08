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Талантливая рукодельница вышивает сцены из "Симпсонов"

Талантливая рукодельница вышивает сцены из "Симпсонов"

Автор:
08 ноября 2022 18:14
Сообщество : Искусство
Метки: вышивка   вышивка гладью   рукоделие   своими руками   симпсоны   творчество   
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Габриэла Мартинес создает красочные вышивки с Симпсонами с 2015 года. Поскольку это полностью ручная работа, на изготовление каждой из вышивок у нее уходит от 10 до 30 часов. Для фона она использует разноцветный фетр, который идеально сочетается с яркой цветовой палитрой, присущей "Симпсонам".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вышивка   вышивка гладью   рукоделие   своими руками   симпсоны   творчество   
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3  комментария
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polockunchik 3 часа назад
Прелесть!
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2k
ДК Полчаса назад
Я бы сказал что "Талантливая рукодельница" и "сцены из "Симпсонов"" - это совершенно несовместимые понятия... Но, наверно, я просто ничего не понимаю в высоком искусстве этих самых "Симпсонов"! Не дорос и уже никогда не дорасту...
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Трям 3 часа назад
Нас такое заставляли делать еще на уроках труда в начальной школе!
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