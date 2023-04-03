Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян

Белорусский язык сложился из древнерусского в средние века, когда белорусская земля вошла в состав Великого Княжества Литовского. И оказалась временно отделена от остальной Руси.
В чем же особенности белорусской речи, чем она особенно отличается от нашего языка? Сегодня о том и поговорим, дорогие читатели.
Фонетика
Прежде всего, белорусский язык выделяется своей особенной фонетикой. Так как немалое влияние на звучание белорусского оказали соседние языки - польский и литовский.
К примеру, привычные нам Д и Т в белорусском становятся ДЗ и Ц. Откуда - дзень и, соответственно, цень. Ч в белорусском языке всегда твердое - потому белорусские воробьи кричат не чик-чирик, а чЫк-чЫрык.
Немало этих фонетических особенностей сохраняется в речи даже русскоязычных белорусов. Достаточно, лишь послушать, как батька Лукашенко свои заседания правительства ведет. :)
Орфография
Сражу бросается в глаза и знаменитая орфография белорусского языка, несколько напоминающая россиянину записки неграмотного школьника.
А все дело в том, что в белорусском языке утвердился, в отличие от русского, принцип "как слышится, так и пишется". Откуда, к примеру, "выхад у горад". Или просто "малако" и "пiва".
Особенные слова
В белорусском языке целая куча собственных слов, непонятных носителю русскому.
Некоторые из белорусских слов очень древние, уже забытые в русском языке. К примеру, "вавёрка" - белка (в древнерусском - ваверица). Или "пярун" - удар грома (отсюда славянский бог Перун).
Из славянских корней белорусы создали немало собственных слов, не сразу понятных русским - например, мрачновато звучащее "пытання" - а это просто "вопрос". Или "вопратка" - одежда, "абутак" - обувь , "кашуля" - рубашка, сорочка. Короче - надзену кашулю і вопратку, обую абутак, ды пайду гуляць па вуліцы. :)
Не поймут русские и такие белорусские слова как "вяхотка" (мочалка), "хмарочёс" (небоскреб), "cссобойка" (обед, что берут с собой), "бырло" (плодово-ягодное вино), "бусик" (микроавтобус) или "крывасмок" (кровосос). Некоторые из этих слов могут встречаться в речи белорусов, даже говорящих на русском.
И да, название месяцев в белорусском языке тоже свои, исконно-славянские.
Некоторые белорусские слова - заимствования из иностранных языков, не попавшие в русский. К примеру "шпацер" - прогулка (от немецкого spazieren). Или "шуфлядка" - выдвижной ящик тумбочки, стола (от немецкого Schublade).
Иные слова в белорусском имеют совершенно иное значение, чем в русском. К примеру, "дыван" это ковер. Отсюда и "дыван-самалёт" - это вовсе не летающий диван, а тот самый сказочный ковер. Ну а сам диван на белорусском - "канапа".
И да, провинившуюся сотрудницу белорусский начальник не на ковер вызывает, а сразу на дыван :)
Немало из белорусских слов покажутся нам смешными.
Например, "твар" на белорусском, вовсе не какое-то создание, а просто "лицо". Ну а "пыска" по-белорусски - это "мордочка" - "высунула мышка пыску з норкі" - означает, что мышка просто мордочку из норки высунула, а не то, что сначала можно подумать.
Забавно звучат по-белорусски названия российских поп-групп - "Адпетыя ашуканцы" и "Рукі ўгору" - "Отпетые мошенники" и "Руки вверх".
Устращающий "страхар-бляхар" в переводе с белорусского это просто "кровельщик-жестянщик". А "садавіна-гародніна" - "фрукты-овощи".
Когда белорусская дама "глядзіцца у люстэрка" это не значит, что она сдуру в люстру смотрится. "Люстэрка" у белорусов это "зеркало". А вот для собственно люстры они заимствовали любопытное французское слово "жырандоль".
Ну и разумеется, легендарные "прышчэпкі для трусоў" - это просто "прививки для кроликов". Ибо "кролик" на белорусском - "трус".
Такой он, белорусский язык - самый родной, но вместе с тем довольно своеобразный, брат нашего русского.
Источник:
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Вот вы русские- недружелюбные, вот у вас на границе: Стой -стрелять буду.
- А у вас, на хохлятской что? Не. х шастать?
Написано: Нехай щастыть, ( добро пожаловать ).
Нельзя вот так просто иронизировать, не зная причин, истории, корней...
И большинство украинских\белорусских слов немцы переведут на свой, не задумываясь, только из за созвучия, и с 100% смыслом. В отличие от русских.
Все любят драники, но по-русски тёртики, тереть на тёрке или на драчке
Еще анекдот, был популярен в Смоленской области в перестройку:
- Вопрос знатокам, что такое У2 и У7 ?
- Вероятно самолет-разведчик У2 и его модификация У7
- Неправильно. У два магазин открывается, у семь закрывается!
Языку быть. В музее.
А кастрычнiк - потому что именно в октябре убирали и теребили лён. И, соответственно, летела кастра.
Ты знаешь ЧТО это такое?
А то, что "вопрос"., одежда, обувь , рубашка, сорочка в любом другом языке, отличном от русского, тоже звучат для тебя непривычно, тебя не смущает?
Например, в грузинском, финском, карельском, мокшанском....
Тупой высер ни о чём.
Белорусский язык сложился из древнерусского в средние века, когда белорусская земля вошла в состав Великого Княжества Литовского. И оказалась временно отделена от остальной Руси.
А Григорич наш говорит на трасянке, такая деревенская русско-беларусская мешанина.
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Только если после них стоят "е", "и" и "ё".
Дом, дым, цень, дзень
В детстве, лкт так 40-45 назад, кога ездили к бабушке, которая жила на Беларуси, про автобус местные говорили "харбон". "Пойдем на харбон"..
Ну и лисаппедка там обзывалвсь ровэром..
Многие вещи для Вас стали-бы вполне понятны.
Например- Любая безударная "о" пишется как "а", Мягкая "т"- пишется "ц", Мягкая "д" - пишется "дз". Например "ц" бывает только твердой , и , соответственно слово "цирк" пишется как "цырк".
Первым откровением для меня стали сигареты "Космас".
Это было в начале 80-х. Сейчас для меня белорусский- второй родной язык.
Свободно читаю Стаута и Кристи на белорусском.
Ну, подумаешь, "г" у бульбашей фрикативное, "в" - немножко невнятное, больше на "у" похожее. Любой русский, скатавшийся на две недели "на Кубань", так же говорить начнёт - очень "прилипчивый" акцент.
Западные белорусы - вообще "бздюкают и пшекают", так они с поляками рядом живут. Через границу мотаются "как к себе на дачу", у кого деньги есть. Чего стебаться-то?
В общем, спасибо автору, поржал
Я слышал, что нацизм начинается с "чистоты".
А речь древних славян вы бы всё одно не поняли.