Белорусский язык: чем он отличается от русского, почему так смешит россиян

Особенные слова

В белорусском языке целая куча собственных слов, непонятных носителю русскому.

Некоторые из белорусских слов очень древние, уже забытые в русском языке. К примеру, "вавёрка" - белка (в древнерусском - ваверица). Или "пярун" - удар грома (отсюда славянский бог Перун).

Из славянских корней белорусы создали немало собственных слов, не сразу понятных русским - например, мрачновато звучащее "пытання" - а это просто "вопрос". Или "вопратка" - одежда, "абутак" - обувь , "кашуля" - рубашка, сорочка. Короче - надзену кашулю і вопратку, обую абутак, ды пайду гуляць па вуліцы. :)

Не поймут русские и такие белорусские слова как "вяхотка" (мочалка), "хмарочёс" (небоскреб), "cссобойка" (обед, что берут с собой), "бырло" (плодово-ягодное вино), "бусик" (микроавтобус) или "крывасмок" (кровосос). Некоторые из этих слов могут встречаться в речи белорусов, даже говорящих на русском.

И да, название месяцев в белорусском языке тоже свои, исконно-славянские.