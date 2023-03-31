Как живет народ уру, который строит большие плавучие острова из тростника

Люди исторически селились рядом с водоемами, а иногда и прямо на них. Баджао живут в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах, а на другом конце света есть еще один народ, который строит свои дома на воде. Это уру, или урос, и их численность в наши дни составляет порядка трех тысяч человек. Живут они в Боливии и Перу на озере Титикака, на плавучих островах, которые сами построили из тростника. Так почему же уру уже несколько столетий ведут такой образ жизни?