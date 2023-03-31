Как живет народ уру, который строит большие плавучие острова из тростника

В случае необходимости такой остров можно легко переместить вместе со всеми домами, которые на нем стоят.
Люди исторически селились рядом с водоемами, а иногда и прямо на них. Баджао живут в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах, а на другом конце света есть еще один народ, который строит свои дома на воде. Это уру, или урос, и их численность в наши дни составляет порядка трех тысяч человек. Живут они в Боливии и Перу на озере Титикака, на плавучих островах, которые сами построили из тростника. Так почему же уру уже несколько столетий ведут такой образ жизни?
У этих индейцев вся жизнь вертится вокруг тростника тотора. Из него не только отстроили острова: из тростника тут дома, лодки, его употребляют в пищу и заваривают из него чай, уру даже лечат различные болезни тростником и спасаются им от похмелья.
Так было не всегда: считается, что на тростниковые острова индейцы перебрались, чтобы чувствовать себя независимыми. Благодаря плавучим островам уру могли спрятаться от инков, которые правили этими землями в XI-XVI веках. При необходимости остров вместе со своим домом можно было просто переместить. Да и жизнь на островах была спокойной: большие заросли тростника на берегу озера отлично прятали такие поселения.
Острова строят из прочных корней тростника, сооружая из них поддоны и скрепляя их между собой. Сверху выкладывают тростник в несколько слоев и верхний регулярно обновляют, так как он достаточно быстро гниет. Снизу каждого острова прикреплены камни, которые укладываются на дно: они служат своеобразным якорем. В прошлом в случае опасности якорь отвязывали и на острове можно было быстро уплыть, скрывшись от неприятеля.
Острова тут разные: есть большие, на которых живет до десяти семей, а есть и маленькие, шириной порядка 30 метров: на таких островках обычно живет 2-3 семьи. Готовят уру в горшках на специальных печах, разводя очаг на большом плоском камне.
Сегодня острова хоть и называются плавучими, но на самом деле на них никто не плавает. Для этого уру делают лодки, тоже из тростника. На лодках, похожих на сказочные кораблики, индейцы плавают на сушу, ведь основная часть продуктов и товаров в наши дни именно оттуда. Также на лодках возят детей в школу: начальная школа есть на островах, а дети постарше ездят учиться на материк.
В наши дни островов немного: по разным подсчетам, от 50 до 100. В 2011 году на этих островах проживало больше тысячи человек, сегодня это число значительно сократилось: многие перебираются на сушу. Когда-то у индейцев даже был свой язык — уру, но сегодня он практически вымер, уру знают лишь несколько жителей. Основная часть уру говорит на языке индейцев аймара: этот народ жил на берегах озера Титикака, аймара веками вели торговлю с уру.
При этом уру отлично научились совмещать традиционный образ жизни и современные технологии. Лодки у них на моторах, а многие домики оборудованы солнечными батареями, так что в домах есть электричество, спутниковые тарелки, телевизоры, телефоны.
В наши дни уру живут рыбалкой и туризмом: часть островов строят специально для того, чтобы их посещали путешественники. Однако есть и те, кто предпочитает жить обособленно, чтя традиции предков и стремясь сохранить свою уникальную культуру.
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