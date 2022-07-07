Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увольняется после секс-скандалов и разгульных вечеринок

Сначала он отказывался уйти в отставку. Тогда стали увольняться его коллеги. Это и стало последней каплей.
Английский премьер-министр стал «известен» после вечеринки во время эпидемии Covid-19, он устроил её прямо в резиденции на Даунинг-стрит. После этого коллеги из консервативной партии даже подумывали отправить его в отставку, но в тот раз они с Джонсоном пришли к взаимопониманию.
А после того, как видный консерватор Крис Пинчер, выпил лишнего и стал приставать к мужикам в одном из английских элитных клубов, выяснилось: Джонсон отлично знал о его поведении и поступках. И знал об этом уже несколько лет. И всё равно назначил Пинчера сначала замглавы МИДа, а затем - замкоординатора парламентской фракции.
Это и стало последней каплей.
Вчера министры потребовали у Джонсона уйти в отставку, он отказался. Тогда они сами стали массово увольняться.
Ушли министры здравоохранения и финансов.
Следом за ними уволился замминистра образования.
Всего за сутки кабинет Джонсона покинуло более 50 высокопоставленных чиновников. После этого он сдался и согласился уволиться.
Возможно, он будет занимать пост премьера до избрания нового. Примерно до октября этого года.
Сейчас Джонсон готовит обращение к нации, в котором сообщит о своей отставке.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Чемодан, вокзал, Руанда: в Великобритании готовятся к депортации первых нелегальных беженцев
- Потомок королей, русофил и герой фотожаб: Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
- 25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле
- "Русские идут!": шумную вечеринку Мистера Бина британцы приняли за вторжение России и испугались
- "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» - посетители устроили скандал
А на подходе ливеная колбаса. Этим обиженным тоже многие не довольны.