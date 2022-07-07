FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9205 постов • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увольняется после секс-скандалов и разгульных вечеринок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увольняется после секс-скандалов и разгульных вечеринок

Автор:
07 июля 2022 14:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Борис Джонсон   Великобритания   политика   премьер министр   скандал   
3904
7

Сначала он отказывался уйти в отставку. Тогда стали увольняться его коллеги. Это и стало последней каплей.

Английский премьер-министр стал «известен» после вечеринки во время эпидемии Covid-19, он устроил её прямо в резиденции на Даунинг-стрит. После этого коллеги из консервативной партии даже подумывали отправить его в отставку, но в тот раз они с Джонсоном пришли к взаимопониманию.

×
×

А после того, как видный консерватор Крис Пинчер, выпил лишнего и стал приставать к мужикам в одном из английских элитных клубов, выяснилось: Джонсон отлично знал о его поведении и поступках. И знал об этом уже несколько лет. И всё равно назначил Пинчера сначала замглавы МИДа, а затем - замкоординатора парламентской фракции.

Это и стало последней каплей.

Вчера министры потребовали у Джонсона уйти в отставку, он отказался. Тогда они сами стали  массово увольняться.

Ушли министры здравоохранения и финансов.

Следом за ними уволился замминистра образования.

Всего за сутки кабинет Джонсона покинуло более 50 высокопоставленных чиновников. После этого он сдался и согласился уволиться.

Возможно, он будет занимать пост премьера до избрания нового. Примерно до октября этого года.

Сейчас Джонсон готовит обращение к нации, в котором сообщит о своей отставке.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Англия   Борис Джонсон   Великобритания   политика   премьер министр   скандал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
pinbalist 2 часа назад
Ну поменяют они говорящую голову, но политика-то их не поменяется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
Дмитрий Полминуты назад
Фотки Бориски - шедевральны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
poбт 4 минуты назад
чё и этот Путина не потянул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 5 минут назад
Прощай борька! Надеюсь тебе грамоту наш МИД пришлет. Грамоту за развал британии.
А на подходе ливеная колбаса. Этим обиженным тоже многие не довольны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дро4ер Полоумный 5 минут назад
Они нового ещё х.у.й найдут. Дураков за Борей говно разгребать нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Motorola 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сергей Алексеевич 20 минут назад
Крысы? Корабль? О чём это я?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
константин 43 минуты назад
До октября можно много чего наворотить,но дело даже не в этом,уйдёт этот ,придёт другой ,может быть меньше станет секс вечеринок и блуденей всяких,но в целом политика останется прежней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
490
В. Л. 51 минуту назад
прощай, дебил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Сигизмунд Лазаревич 59 минут назад
министры оказались умнее бориски... свалили с гордо поднятой головой и не потеряли лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
solovei7 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
можно меня на его место? я тоже хочу разгульные вечеринки, только без гомиков, я все-таки нормальный мужик, мне баб погорячее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Тимофеев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ВОВЧЕГ Час назад
Борюсик гребень и плодил себе подобных глиномесов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ Час назад
Мистер воронье гнездо, до свидания!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
Ame onna Час назад
Ну правильно,наворовался,страну в нищету вогнал,до войны почти дело довёл -можно и на #сказочноеБали съездить, отдохнуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
Ame onna Едондер пуп Час назад
Да,но вот теперь новый придет,опять драть будет с простых людей,а виноваты опять Россия!((( Господи, только бы они опять из нафталина свою Терезу Мэй не достали!!... Я её боялась!...(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Bendix Час назад
Боря! Куидлы ушли, какого лешего ты сливаешься? Нет политиков в ЮК. Хоть стреляй! В любом противостоянии нужны харизматики. Иначе проигрывают все. Боря, не дури!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
Benjamin Час назад
Очередной гондон ушел,кто следующий?Папа Джо знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Viktor 2 часа назад
Может теперь найдёт время в парикмахерскую сходить, чучело!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Максим Т. 2 часа назад
Великий Гудвин так и не дал Страшиле мозгов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 2 часа назад
Министрам вечеринки не понравились,что они сбежали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

151060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына
Что сказал Александр III маме террориста на просьбу о помиловании сына
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Страдания и креатив человечества до изобретения туалетной бумаги
Страдания и креатив человечества до изобретения туалетной бумаги
Ради ринопластики женщина продала своего ребёнка
Ради ринопластики женщина продала своего ребёнка
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#люди#автомобили#аварии#новости#природа#кино#удивительно
#Юмор#интересно#Разное#в мире#картинки#авто аварии#сатира#история#милота#Ynews
#прикол#факты#интересное#дтп#автомир#Россия#США#знаменитости#смешно#подборка
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» - посетители устроили скандал "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» -... Чемодан, вокзал, Руанда: в Великобритании готовятся к депортации первых нелегальных беженцев Чемодан, вокзал, Руанда: в Великобритании готовятся к депортации первых нелегальных беженцев "Русские идут!": шумную вечеринку Мистера Бина британцы приняли за вторжение России и испугались "Русские идут!": шумную вечеринку Мистера Бина британцы приняли за вторжение России и испугались 25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле 25 неожиданных фактов о Уинстоне Черчилле "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака

На что жалуетесь?

Вернуться