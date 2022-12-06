FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9720 постов • 1366 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Как старейшая фрейлина королевы Елизаветы II чернокожую англичанку по национальному признаку оскорбила

Как старейшая фрейлина королевы Елизаветы II чернокожую англичанку по национальному признаку оскорбила

Автор:
06 декабря 2022 23:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   дворец   леди Хасси   негритянка   расизм   скандал   
1483
3

В благородном семействе обитателей Букингемского дворца - новенький раситский скандал. В главной роли - престарелая фрейлина покойной Елизаветы II и её "загорелая" оппонентка - директор благотворительного фонда Sistah Space Нгози Фулани. Очень смешная история, на самом деле))

Все случилось в последний день ноября, но шуму наделало столько, что вот уже неделю жители Туманного Альбиона лопают всей прессой этот nothing burger, как будто в стране других проблем нет..

Итак, на светском приёме, организованном нынешней королевой-консорт Камиллой, престарелая "первая леди дворца" Леди Сьюзан Хасси, служившая 60 лет королеве и оставшаяся жить во дворце после её смерти, а также, по совместительству крестная принца Уильяма, пристала директору благотворительного фонда Sistah Space Нгози Фулани.

×
×

Сначала старушка отодвинула волосы чернокожей гостьи, загораживающие бейдж, и стала настойчиво выяснять, откуда Фулани и "ее люди" в Британию приехали.

Гостья такому расизму сильно оскорбилась - она ведь родилась уже в Британии и такая же британка, что и сама леди...

Тут интерес Леди Хасси к незнакомке вспыхнул с новой силой и она продолжила настойчиво выяснять, "а откуда приехали предки" столь загорелой мэм. На что гостья, из последних сил пытаясь делать светскую мину при плохой игре, ответила, что предки её - с Карибских островов...

Тут Леди бы заткнуться, но нет, тормоза не работают... "А откуда из Африки они прибыли на Карибские острова, спрашивает. Из какой именно части Африки, бла-бла-бла...?"

Диалог Фулани позже выложила в Твиттер:

Дело закончилось участием прессы и большим скандалом. В итоге Леди Сьюзан Хасси была вынуждена извиниться и уйти на пенсию. Издание Vanity Fair утверждает, что крестник-Уильям от нее дистанцировался.

Других новостей из демократичной нерасистской старой и доброй Англии, у нас сегодня для вас нет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Великобритания   дворец   леди Хасси   негритянка   расизм   скандал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
sedoisever Час назад
Так это негритоска своих корней стыдится, выходит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
perekrestok 18 минут назад
Ну поговорили две бабки. Обе глуховаты, одна еще и с деменцией. Одна задала вопрос и сразу же забыла что спросила. Ну и повторно спрашивает. Вторая ответила раз, другой, потом решила помолчать и ответить письменно. Ну и понеслось. Ну а под этот шум первую бабку на пенсию выкинули, что раньше стеснялись делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
544
Павел 22 минуты назад
Если голубь вылупился в конюшне, то он считается конём?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
544
Павел Полчаса назад
У нас тоже такое бывает:
- Вы откуда?
- Из Москвы.
- А в Москву откуда переехали?
-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman Полчаса назад
- Что эта туземка-негритоска себе позволяет? Почему она не на плантации, не собирает хлопок/бананы/табак для британских хозяев? Это возмутительно! При Уинстоне такой херни не было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
иванов дмитрий Полчаса назад
ни фига не понял , в чем скандал (
Представлю разговор со мной какого нибудь москвича
- вы откуда ?
- я местный
-а приехали откуда ?
- я здесь родился
- а ваши родители ?
- они родились в Ульяновской области . Дедушка с бабушкой с Поволжья.
.
Чем это меня оскорбит ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей Полчаса назад
Разговор уровня:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Выхухоль (Нагайна) 49 минут назад
Бабка с деменцией, застрявшая в 50-х, рубит правду-матку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 55 минут назад
Жабогадюкинг.
Сказала бы ей, не твоё дело и всё.
Морда у этой мымры отвратительная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Сергей Час назад
да. преклоняться перед [мат]. лесбиянками и неграми нынче у "продвинутого" запада в моде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60760



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
«Свадьба в Малиновке»: почему украинцы отказались снимать фильм, и как потерялся Михаил Пуговкин
«Свадьба в Малиновке»: почему украинцы отказались снимать фильм, и как потерялся...
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Джо Пеши рассказал о неудачном трюке во время съемок «Один дома»
Джо Пеши рассказал о неудачном трюке во время съемок «Один дома»
Выбираем главную новогоднюю красавицу
Выбираем главную новогоднюю красавицу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный бизнес-тренер

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#автомобили#позитив#люди#сатира#подборка#дети#улыбнуло
#Юмор#животные#картинки#дтп#автомир#авто аварии#СССР#Россия#новости#Прошлое
#Прикол#интересное#Разное#забавно#аварии#история#удивительно#в мире#Приколы#шоу бизнес
Выбираем главную новогоднюю красавицу Выбираем главную новогоднюю красавицу «Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала «Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала Культурная апроприация: пользователи обвинили авторов цифрового рэпера FN Meka в блэкфейсе Культурная апроприация: пользователи обвинили авторов цифрового рэпера FN Meka в блэкфейсе Хотели как лучше, а получилось цифровое рабство Хотели как лучше, а получилось цифровое рабство Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увольняется после секс-скандалов и разгульных вечеринок Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увольняется после секс-скандалов и разгульных вечеринок Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала

На что жалуетесь?

Вернуться