Как старейшая фрейлина королевы Елизаветы II чернокожую англичанку по национальному признаку оскорбила

Сначала старушка отодвинула волосы чернокожей гостьи, загораживающие бейдж, и стала настойчиво выяснять, откуда Фулани и "ее люди" в Британию приехали.

Гостья такому расизму сильно оскорбилась - она ведь родилась уже в Британии и такая же британка, что и сама леди...

Тут интерес Леди Хасси к незнакомке вспыхнул с новой силой и она продолжила настойчиво выяснять, "а откуда приехали предки" столь загорелой мэм. На что гостья, из последних сил пытаясь делать светскую мину при плохой игре, ответила, что предки её - с Карибских островов...

Тут Леди бы заткнуться, но нет, тормоза не работают... "А откуда из Африки они прибыли на Карибские острова, спрашивает. Из какой именно части Африки, бла-бла-бла...?"

Диалог Фулани позже выложила в Твиттер: