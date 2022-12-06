Как старейшая фрейлина королевы Елизаветы II чернокожую англичанку по национальному признаку оскорбила

В благородном семействе обитателей Букингемского дворца - новенький раситский скандал. В главной роли - престарелая фрейлина покойной Елизаветы II и её "загорелая" оппонентка - директор благотворительного фонда Sistah Space Нгози Фулани. Очень смешная история, на самом деле))
Все случилось в последний день ноября, но шуму наделало столько, что вот уже неделю жители Туманного Альбиона лопают всей прессой этот nothing burger, как будто в стране других проблем нет..
Итак, на светском приёме, организованном нынешней королевой-консорт Камиллой, престарелая "первая леди дворца" Леди Сьюзан Хасси, служившая 60 лет королеве и оставшаяся жить во дворце после её смерти, а также, по совместительству крестная принца Уильяма, пристала директору благотворительного фонда Sistah Space Нгози Фулани.
Сначала старушка отодвинула волосы чернокожей гостьи, загораживающие бейдж, и стала настойчиво выяснять, откуда Фулани и "ее люди" в Британию приехали.
Гостья такому расизму сильно оскорбилась - она ведь родилась уже в Британии и такая же британка, что и сама леди...
Тут интерес Леди Хасси к незнакомке вспыхнул с новой силой и она продолжила настойчиво выяснять, "а откуда приехали предки" столь загорелой мэм. На что гостья, из последних сил пытаясь делать светскую мину при плохой игре, ответила, что предки её - с Карибских островов...
Тут Леди бы заткнуться, но нет, тормоза не работают... "А откуда из Африки они прибыли на Карибские острова, спрашивает. Из какой именно части Африки, бла-бла-бла...?"
Диалог Фулани позже выложила в Твиттер:
Дело закончилось участием прессы и большим скандалом. В итоге Леди Сьюзан Хасси была вынуждена извиниться и уйти на пенсию. Издание Vanity Fair утверждает, что крестник-Уильям от нее дистанцировался.
Других новостей из демократичной нерасистской старой и доброй Англии, у нас сегодня для вас нет.
Источник:
- «Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала
- Хотели как лучше, а получилось цифровое рабство
- Хорошая шутка спасла от штрафа, но не от расистского скандала
- Учителя из Франции угрожали убить за коллаж про эволюцию с изображением рэпера Сопрано
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увольняется после секс-скандалов и разгульных вечеринок
- Вы откуда?
- Из Москвы.
- А в Москву откуда переехали?
-
Представлю разговор со мной какого нибудь москвича
- вы откуда ?
- я местный
-а приехали откуда ?
- я здесь родился
- а ваши родители ?
- они родились в Ульяновской области . Дедушка с бабушкой с Поволжья.
.
Чем это меня оскорбит ?
К ним подходит здоровенный детина, и спрашивает у первого:
- Ты откуда?
- Из Рязаани.
Детина ему по морде как двинет. Потом спрашивает у второго:
- А ты кто?
- А я яго друг.
И второму в табло. Спрашивает у третьего:
- А ты откуда?
- Да чаго уж там - ляпи. (С)
Сказала бы ей, не твоё дело и всё.
Морда у этой мымры отвратительная.