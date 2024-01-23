Сантехник нашёл под ванной десятки костей

Сантехник из Великобритании ремонтировал ванную комнату клиента, когда обнаружил под половицами более 20 костей. 36-летний Джонатан Беттс опубликовал видео зловещей находки в соцсети, и оно набрало 1,4 млн просмотров.
Мужчина работал в доме, которому более 200 лет, владельцы в то время были в отпуске.
"После того, как я снял унитаз и напольное покрытие, я обнаружил, что половицы сильно прогнили", - объяснил Беттс, управляющий компанией JB Plumbing в Плимуте, Девон.
"Как вы можете догадаться, я занервничал, особенно когда нашёл челюстную кость с зубами. Я понимал, что это животное, так как зубы не были похожи на человеческие".
Сантехник отыскал вторую часть челюстной кости среди 20 фрагментов.
Поискав в Интернете и проконсультировавшись с коллегами, Беттс сделал самое важное открытие - кости принадлежали свинье.
Оказалось, в старину люди прятали кости под пол, чтобы отогнать злых духов. Домовладельцы не стали нарушать традицию, и попросили вернуть находки на прежнее место.
"Владельцы дома сообщили мне, что раньше по соседству была свиноферма, и они считают, что амбар на их участке был скотобойней", - рассказал британец.
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"По крайней мере, вы раскрыли тайну костей", - подбодрил сантехника один из комментаторов в соцсети.
"Надо было позвонить в полицию, они бы сделали раскопки за вас", - написал другой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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