Сантехник нашёл под ванной десятки костей

Мужчина работал в доме, которому более 200 лет, владельцы в то время были в отпуске.

"После того, как я снял унитаз и напольное покрытие, я обнаружил, что половицы сильно прогнили", - объяснил Беттс, управляющий компанией JB Plumbing в Плимуте, Девон.