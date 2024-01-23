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Сантехник нашёл под ванной десятки костей

Сантехник нашёл под ванной десятки костей

Автор:
23 января 2024 11:46
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Великобритания   ванная комната   кости   находка   ремонт   сантехник   
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Сантехник из Великобритании ремонтировал ванную комнату клиента, когда обнаружил под половицами более 20 костей. 36-летний Джонатан Беттс опубликовал видео зловещей находки в соцсети, и оно набрало 1,4 млн просмотров.

Мужчина работал в доме, которому более 200 лет, владельцы в то время были в отпуске.

"После того, как я снял унитаз и напольное покрытие, я обнаружил, что половицы сильно прогнили", - объяснил Беттс, управляющий компанией JB Plumbing в Плимуте, Девон.


"Как вы можете догадаться, я занервничал, особенно когда нашёл челюстную кость с зубами. Я понимал, что это животное, так как зубы не были похожи на человеческие".

Сантехник отыскал вторую часть челюстной кости среди 20 фрагментов.

Поискав в Интернете и проконсультировавшись с коллегами, Беттс сделал самое важное открытие - кости принадлежали свинье.

Оказалось, в старину люди прятали кости под пол, чтобы отогнать злых духов. Домовладельцы не стали нарушать традицию, и попросили вернуть находки на прежнее место.

"Владельцы дома сообщили мне, что раньше по соседству была свиноферма, и они считают, что амбар на их участке был скотобойней", - рассказал британец.

"По крайней мере, вы раскрыли тайну костей", - подбодрил сантехника один из комментаторов в соцсети.

"Надо было позвонить в полицию, они бы сделали раскопки за вас", - написал другой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   ванная комната   кости   находка   ремонт   сантехник   
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2  комментария
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Zhora Час назад
Тут нужен агент Бут и доктор Кости, они бы точно разобрались
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Kra 20 минут назад
У меня, когда делали ремонт и снимали старую ванну, нашли пачку советских денег. Приличную сумму. Думаю, что бабушка - бывшая хозяйка квартиры, спрятала и благополучно забыла про них, впав в маразм.
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