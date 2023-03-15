Молодая англичанка ложно обвинила мужиков в изнасиловании и сексуальном рабстве и теперь отправится в тюрьму

Обвиняемые мужики: Оливер Гарднер, Джордан Тренгов и Мохаммед Рамзан. Каждого задержали и они провели несколько недель в камере с педофилами и настоящими насильниками. Особенно досталось Мохаммеду Рамзану - девушка обвинила его в том, что он впервые переспал с ней в 12 лет, а потом продал в сексуальное рабство в Амстердам. Ещё добавила, что он главарь банды, которая и занимается этим криминальным бизнесом.

После этого дом мужика разрисовали баллончиком и написали «насильник», а он в это время «чалился» в камере.

Пока все голосили и требовали справедливости, следователи вдумчиво занимались делом. И выяснили: никакого «рабства» в Амстердаме не было, Элли ездила туда отдохнуть вместе с сестрой. И изнасилований с побоями тоже не было - девушку никто и пальцем не трогал, а синяки и ссадины она нанесла себе сама. Её стали допрашивать и она посыпалась. Обвиняемых мужчин немедленно отпустили, позже они заявили, что из-за грозившего им срока и травли, пытались покончить с собой.

После этого даму решили проверить на вменяемость, но психиатры не нашли у неё отклонений. Один из врачей предположил, что её выкрутасы связаны с загадочной психологической детской травмой.

Вердикт присяжных: виновна. Теперь она отправится в тюрьму на 8,5 лет. А Элли в ответ сделала новый пост и обратилась к судье: