Молодая англичанка ложно обвинила мужиков в изнасиловании и сексуальном рабстве и теперь отправится в тюрьму

Из-за неё затравили несколько человек и они хотели покончить с собой.
Элеонора Уильямс - 22-летняя жительница Великобритании. Во время локдауна 2020 года она выложила пост в своих соцсетях: заявила, что её насиловали, избивали и продавали в сексуальное рабство. В качестве доказательства выложила фото.
И начался форменный ад. Жители города Барроу-ин-Фернесс (графство Камбрия) - где и жила Элеонора - потребовали у полиции немедленно разобраться с этим делом и организовали движение «Правосудие для Элли». К нему присоединилось больше 100 тысяч пользователей в соцсетях, а своим символом они выбрали фиолетового слона.
Обвиняемые мужики: Оливер Гарднер, Джордан Тренгов и Мохаммед Рамзан. Каждого задержали и они провели несколько недель в камере с педофилами и настоящими насильниками. Особенно досталось Мохаммеду Рамзану - девушка обвинила его в том, что он впервые переспал с ней в 12 лет, а потом продал в сексуальное рабство в Амстердам. Ещё добавила, что он главарь банды, которая и занимается этим криминальным бизнесом.
После этого дом мужика разрисовали баллончиком и написали «насильник», а он в это время «чалился» в камере.
Пока все голосили и требовали справедливости, следователи вдумчиво занимались делом. И выяснили: никакого «рабства» в Амстердаме не было, Элли ездила туда отдохнуть вместе с сестрой. И изнасилований с побоями тоже не было - девушку никто и пальцем не трогал, а синяки и ссадины она нанесла себе сама. Её стали допрашивать и она посыпалась. Обвиняемых мужчин немедленно отпустили, позже они заявили, что из-за грозившего им срока и травли, пытались покончить с собой.
После этого даму решили проверить на вменяемость, но психиатры не нашли у неё отклонений. Один из врачей предположил, что её выкрутасы связаны с загадочной психологической детской травмой.
Вердикт присяжных: виновна. Теперь она отправится в тюрьму на 8,5 лет. А Элли в ответ сделала новый пост и обратилась к судье:
Я понимаю, что ваша работа — верить вердикту присяжных, и это нормально. Я знаю, что допустил некоторые ошибки, извините. Я знаю, что это не оправдание, но я была молода и растеряна.
Судья же назвал её обвинения «полной выдумкой» и раскритиковал:
Она не проявила значительных признаков раскаяния.
После заседания, присяжные встретились у здания суда с бедолагами, которые успели «посидеть» из-за ложных обвинений. Они обняли их и пожали им руки.
Источник:
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российская же, например, фемида так не заморачивается: сношал - значит насиловал. шурыгинг форева.
п.с. с их менталитетом не удивлюсь что от этих мужиков все разом отреклись, в том числе и родные.
Почему? Потому, что они нарушили главное правило "свободной" Гейропы - невиновен пока не доказана вина.
Банальный хайп?
Чето слабаки какие то...надо до последнего бороться и доказывать свою невиновность...тем более в такой ситуации когда никаких доказательств против них нет и быть не может)