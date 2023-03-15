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Молодая англичанка ложно обвинила мужиков в изнасиловании и сексуальном рабстве и теперь отправится в тюрьму

Молодая англичанка ложно обвинила мужиков в изнасиловании и сексуальном рабстве и теперь отправится в тюрьму

Автор:
15 марта 2023 16:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   Элеонора Уильямс   обвинения   приговор   травля   тюрьма   
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Из-за неё затравили несколько человек и они хотели покончить с собой.

Элеонора Уильямс - 22-летняя жительница Великобритании. Во время локдауна 2020 года она выложила пост в своих соцсетях: заявила, что её насиловали, избивали и продавали в сексуальное рабство. В качестве доказательства выложила фото.

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И начался форменный ад. Жители города Барроу-ин-Фернесс (графство Камбрия) - где и жила Элеонора - потребовали у полиции немедленно разобраться с этим делом и организовали движение «Правосудие для Элли». К нему присоединилось больше 100 тысяч пользователей в соцсетях, а своим символом они выбрали фиолетового слона.

Обвиняемые мужики: Оливер Гарднер, Джордан Тренгов и Мохаммед Рамзан. Каждого задержали и они провели несколько недель в камере с педофилами и настоящими насильниками. Особенно досталось Мохаммеду Рамзану - девушка обвинила его в том, что он впервые переспал с ней в 12 лет, а потом продал в сексуальное рабство в Амстердам. Ещё добавила, что он главарь банды, которая и занимается этим криминальным бизнесом.

После этого дом мужика разрисовали баллончиком и написали «насильник», а он в это время «чалился» в камере.

Пока все голосили и требовали справедливости, следователи вдумчиво занимались делом. И выяснили: никакого «рабства» в Амстердаме не было, Элли ездила туда отдохнуть вместе с сестрой. И изнасилований с побоями тоже не было - девушку никто и пальцем не трогал, а синяки и ссадины она нанесла себе сама. Её стали допрашивать и она посыпалась. Обвиняемых мужчин немедленно отпустили, позже они заявили, что из-за грозившего им срока и травли, пытались покончить с собой.

После этого даму решили проверить на вменяемость, но психиатры не нашли у неё отклонений. Один из врачей предположил, что её выкрутасы связаны с загадочной психологической детской травмой.

Вердикт присяжных: виновна. Теперь она отправится в тюрьму на 8,5 лет. А Элли в ответ сделала новый пост и обратилась к судье:

Я понимаю, что ваша работа — верить вердикту присяжных, и это нормально. Я знаю, что допустил некоторые ошибки, извините. Я знаю, что это не оправдание, но я была молода и растеряна.

Судья же назвал её обвинения «полной выдумкой» и раскритиковал:

Она не проявила значительных признаков раскаяния.

После заседания, присяжные встретились у здания суда с бедолагами, которые успели «посидеть» из-за ложных обвинений. Они обняли их и пожали им руки.

Источник:

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Метки: Англия   Великобритания   Элеонора Уильямс   обвинения   приговор   травля   тюрьма   
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34  комментария
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9k
au3 2 часа назад
Я бы еще и участникам движения дал бы всем штраф хоть по 1000фунтов в пользу пострадавших.
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6k
hhwost 3 минуты назад
интересный факт: пиндосское, например, законодательство считает, что здоровая женщина, если она не связана и к горлу не приставлен нож, в состоянии не допустить полового акта. то есть факт именно "насилия" придётся ещё постараться доказать в суде.
российская же, например, фемида так не заморачивается: сношал - значит насиловал. шурыгинг форева.
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1k
Shurovik 13 минут назад
Надо было по 8.5 лет за каждый случай клеветы... И еще обязать оплатить моралку...
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77
twincam 16 минут назад
Меня всегда нагревало то, что каждая пелотка может сказать что ее жостко отчпокали, изнасиловали и т.д... - и общество очень бурно на это реагирует, хотя никто по началу и пальцем не пошевелит чтобы проверить прежде всего источник вброса.
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3k
5010_BIRD Полчаса назад
"Укоры взрослых, насмешки ровесников".
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3k
cnob7 Полчаса назад
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17k
Алексей Полчаса назад
Сучка крашеная (С)
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44k
Aleksandr 39 минут назад
Срок надо дать такой, чтобы у подобных шалав только при мысли о ложном обвинении сразу недержание начиналось!
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11k
Дмитрий 43 минуты назад
Сцука... Тварина...
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4k
Григорий 47 минут назад
шкура хотела известности и денюжек на хайпе поднять, не прокатило)))
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163
noname789 48 минут назад
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3k
Parus59 54 минуты назад
Причем тут фиолетовый слон? Какая связь? Почему не оранжевая выхухоль?
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77
twincam Parus59 15 минут назад
Британские ученые работают над этим парадоксом.
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1k
Руслан Час назад
Эх, вот тут можно пожалеть, что у них справедливее в данном случае поступил судья, чем у нас
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36k
Алексей Час назад
может ее лучше в монастырь отправить? мужской) и сразу всем будет хорошо...
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18k
Александр Час назад
Её надо избить, изнасиловать и посадить суммарно на тот срок, который грозил тем мужикам. А те кто занимался травлей и рисовал слонов, пусть публично извинятся перед жертвами.
п.с. с их менталитетом не удивлюсь что от этих мужиков все разом отреклись, в том числе и родные.
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3k
Алексей 2 часа назад
Надо было не только её посадить, но и линчевателям дать хотя бы по годику. А активистам из соцсетей по штрафу, в пользу пострадавших.
Почему? Потому, что они нарушили главное правило "свободной" Гейропы - невиновен пока не доказана вина.
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Срочно зовите Малахова, шурыга 2.0
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17k
Наталья 2 часа назад
Не поняла причину, по которой она оклеветала причем не одного, а трех (!) мужиков.
Банальный хайп?
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24k
Влад 2 часа назад
Однако следователи молодцы, представляю какое на них было давление со всех сторон. Уважаю.
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15k
Элитный тигр 2 часа назад
Ну теперь по идее должна реально отработать рабыней у тех трех мужичков, как ей фантазия подсказала.
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52k
dima423 2 часа назад
позже они заявили, что из-за грозившего им срока и травли, пытались покончить с собой. (с)

Чето слабаки какие то...надо до последнего бороться и доказывать свою невиновность...тем более в такой ситуации когда никаких доказательств против них нет и быть не может)
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33
анатоль dima423 Час назад
там и ненужны доказательства, достаточно устного обвинения и словесного подтверждения
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August

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