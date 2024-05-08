Кристина Орбакайте готова выступить бесплатно в Кремлёвском дворце

Начать свои выступления Орбакайте планировала на 8 марта - глядишь, после появления на публике, её снова стали бы приглашать на концерты. Однако Алла Борисовна подложила дочери изрядную свинью, заявив, что "нормальные люди в Россию не возвращаются". После этих слов родительницы Орбакайте мигом вычеркнули из списка артистов, выступавших на праздничном вечере в Кремлёвском дворце, и Кристине пришлось снова уехать в Штаты, пока не уляжется шумиха после маменькиных взбрыков.

Но время идёт, и кроме как в России, Орбакайте, в сущности, мало где востребована. Певица она, прямо скажем, не легендарная, поэтому ей пришлось терпеливо ждать, когда снова пригласят куда-нибудь. И дождалась. Орбакайте заявила, что готова вообще выступить бесплатно на концерте в Кремле в честь Дня защиты детей 1 июня. А уж после Кремля можно готовиться к летнему чёсу, как делает вся тусовка шоу-биза.

В СМИ уже появилось расписание праздничного концерта в Кремле. Орбакайте выступит на нём предпоследней.