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Кристина Орбакайте готова выступить бесплатно в Кремлёвском дворце

Кристина Орбакайте готова выступить бесплатно в Кремлёвском дворце

Автор:
08 мая 2024 20:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Коемлёвский дворец   Кристина Орбакайте   выступление   райдер   сцена   шоу бизнес   
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Ранее певица даже не рассматривала выступления, за которые ей были готовы заплатить менее 5,5 млн рублей.

Некоторое время назад в сети завирусился райдер дочери А.Б.Пугачёвой. Т.к. в последнее время Орбакайте чаще живёт в США, чем в РФ, в требованиях значились билеты бизнес-класса из Нью-Йорка через VIP-залы. Особые требования артистка предъявляла и к месту в самолёте (только второй ряд с правой стороны), и к авто, на котором она будет передвигаться по России (все - представительсткого класса - никакого автопрома). Отдельные пожелания у Орбакайте были к питанию, размещению и другим аспектам концертной жизни.


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Начать свои выступления Орбакайте планировала на 8 марта - глядишь, после появления на публике, её снова стали бы приглашать на концерты. Однако Алла Борисовна подложила дочери изрядную свинью, заявив, что "нормальные люди в Россию не возвращаются". После этих слов родительницы Орбакайте мигом вычеркнули из списка артистов, выступавших на праздничном вечере в Кремлёвском дворце, и Кристине пришлось снова уехать в Штаты, пока не уляжется шумиха после маменькиных взбрыков.


Но время идёт, и кроме как в России, Орбакайте, в сущности, мало где востребована. Певица она, прямо скажем, не легендарная, поэтому ей пришлось терпеливо ждать, когда снова пригласят куда-нибудь. И дождалась. Орбакайте заявила, что готова вообще выступить бесплатно на концерте в Кремле в честь Дня защиты детей 1 июня. А уж после Кремля можно готовиться к летнему чёсу, как делает вся тусовка шоу-биза.


В СМИ уже появилось расписание праздничного концерта в Кремле. Орбакайте выступит на нём предпоследней.



Впрочем, Кристине нужно скрестить пальцы, чтобы её мамаша в очередной раз не разразилась какой-нибудь речью, после которой дочери не дадут выступить даже бесплатно.


А пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский вообще считает, что говорить об окончательном списке выступающих преждевременно, т.к. он корректируется постоянно и даже, бывает, в день выступления. Так что поживём - увидим.

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Метки: Алла Пугачёва   Коемлёвский дворец   Кристина Орбакайте   выступление   райдер   сцена   шоу бизнес   
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36  комментариев
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7k
Трям 2 часа назад
Вот .схуяли бесплатно????? Пусть платит! При чем по полной!
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1k
Alexandr 6 минут назад
Я уже и забыл о её существовании, зачем напомнили?
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9k
Allmaster 8 минут назад
Нужно ей райдер выкатить, чтоб разрешить в России спеть.
Нахер она тут нужна, горемычное чучело.
Мама просунула, а по сути, до мамкиного что уж говорить голоса, она УГ
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7k
hhwost 10 минут назад
рейдер как рейдер, довольно скромный, кстати.
а вот концерт... блин, да ей 53 25-го будет.
эстрада - дело молодых.
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1k
Aleksei 16 минут назад
губки бантиком,бровки домиком и... н@х , в СШП.
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15k
Иван Иваныч 24 минуты назад
И кто ее определ в певицы?
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12k
Злобный Полчаса назад
Тоесть когда эта пюзда вот так вот выступает на российском телевидение, то она как бы нечего не намекает и вам просто показалось да?

Так то нужно у неё в открытую спросить про СВО. И ответы что она не занимается политикой и вообще далека от этого не прокатит. Ты либо со своим народом либо нет.

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4k
Александр Полчаса назад
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53k
Крымчанка Полчаса назад
Скромная дЭвушка. Готова петь в Кремле бесплатно ... с её талантами, платить должна сама. А вообще, я бы эту плесень в страну не пускала. Ни маму, ни доченьку.
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56k
Прораб Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Дмитрий 43 минуты назад
На эту поющую табуретку кто-то вообще ходит? У нее же голос отсутствует совсем.
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3k
Igor Grishaev 49 минут назад
У зрителей спросили? Зрители не готовы слушать безголосую фанерную дочку хрипатой старушки даже бесплатно в Кремлёвском дворце , и вообще везде.
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42k
Бабай 49 минут назад
Это какой год интересно, если ей нужен "автобус с ВИДЕОДВОЙКОЙ"?
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4k
5010_BIRD 51 минуту назад
Благодетельница. Обнять и плакать.
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1k
lafonten 52 минуты назад
Пусть к мамашке своей валит...
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202
Охинец Сахалинцев 56 минут назад
[мат] с пляжа!
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8k
Умница-красавица 59 минут назад
Как говорится, и даром ненать и с деньгами ненать
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1k
val Час назад
пусть сначала в Мариуполе бесплатно выступит, потом об отношении к СВО публично расскажет, а потом уже в Кремль щемится
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62k
Мойша Час назад
А нафиг она там нужна? Желание выступить в Кремлевском ЗАБЕСПЛАТНО - приобрести знак типа выступила в Кремлевском - значит допущена.
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Это личинка пугачихи? Пусть пляшет.
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6
Хреноси ФЫВАПРОЛ 54 минуты назад
У тебя есть личинки? Пусть подохнут.
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5k
Максим Макашев Час назад
отправьте лучше КРЫСтину к её мамашке, пусть дуэтом на паперти воют
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Schreibikus
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