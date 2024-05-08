Кристина Орбакайте готова выступить бесплатно в Кремлёвском дворце

Ранее певица даже не рассматривала выступления, за которые ей были готовы заплатить менее 5,5 млн рублей.
Некоторое время назад в сети завирусился райдер дочери А.Б.Пугачёвой. Т.к. в последнее время Орбакайте чаще живёт в США, чем в РФ, в требованиях значились билеты бизнес-класса из Нью-Йорка через VIP-залы. Особые требования артистка предъявляла и к месту в самолёте (только второй ряд с правой стороны), и к авто, на котором она будет передвигаться по России (все - представительсткого класса - никакого автопрома). Отдельные пожелания у Орбакайте были к питанию, размещению и другим аспектам концертной жизни.
Начать свои выступления Орбакайте планировала на 8 марта - глядишь, после появления на публике, её снова стали бы приглашать на концерты. Однако Алла Борисовна подложила дочери изрядную свинью, заявив, что "нормальные люди в Россию не возвращаются". После этих слов родительницы Орбакайте мигом вычеркнули из списка артистов, выступавших на праздничном вечере в Кремлёвском дворце, и Кристине пришлось снова уехать в Штаты, пока не уляжется шумиха после маменькиных взбрыков.
Но время идёт, и кроме как в России, Орбакайте, в сущности, мало где востребована. Певица она, прямо скажем, не легендарная, поэтому ей пришлось терпеливо ждать, когда снова пригласят куда-нибудь. И дождалась. Орбакайте заявила, что готова вообще выступить бесплатно на концерте в Кремле в честь Дня защиты детей 1 июня. А уж после Кремля можно готовиться к летнему чёсу, как делает вся тусовка шоу-биза.
В СМИ уже появилось расписание праздничного концерта в Кремле. Орбакайте выступит на нём предпоследней.
Впрочем, Кристине нужно скрестить пальцы, чтобы её мамаша в очередной раз не разразилась какой-нибудь речью, после которой дочери не дадут выступить даже бесплатно.
А пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский вообще считает, что говорить об окончательном списке выступающих преждевременно, т.к. он корректируется постоянно и даже, бывает, в день выступления. Так что поживём - увидим.
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Нахер она тут нужна, горемычное чучело.
Мама просунула, а по сути, до мамкиного что уж говорить голоса, она УГ
а вот концерт... блин, да ей 53 25-го будет.
эстрада - дело молодых.
Так то нужно у неё в открытую спросить про СВО. И ответы что она не занимается политикой и вообще далека от этого не прокатит. Ты либо со своим народом либо нет.