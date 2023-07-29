Российские учёные оживили неизвестный вид червя возрастом 46 тысяч лет

Учёные провели расшифровку ДНК и выяснили, что это совершенно новый вид нематоды. Он получил название Panagrolaimus kolymaensis. Червь прожил меньше месяца, но за это время успел произвести на свет более 100 новых поколений. Поэтому учёные полны оптимизма. Они считают, что их исследование поможет оживить ещё более древние организмы, обитавшие в вечной мерзлоте Сибири, и в перспективе поспособствовать возрождению вымерших видов.