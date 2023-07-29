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Российские учёные оживили неизвестный вид червя возрастом 46 тысяч лет

Российские учёные оживили неизвестный вид червя возрастом 46 тысяч лет

Автор:
29 июля 2023 14:33
Сообщество : Наука
Метки: Германия   Россия   Сибир   Учёные   исследование   нематода   новый вид   
1155
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Это самый древний организм, который когда-либо удавалось вернуть к жизни после криптобиоза.

Российские учёные из Института молекулярно-клеточной биологии и генетики совместно с немецкими коллегами из Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка смогли оживить круглого червя (нематоду), который пролежал в сибирской вечной мерзлоте около 46 тысяч лет. Результаты исследования учёных приводятся в научном журнале PLOS Genetics.


Предварительный анализ показывает, что эти нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus. Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего плейстоцена (примерно 46 тысяч лет назад)

Исследователи рассказали, что оживили нематоду водой. И это первый в истории случай, когда удалось вывести многоклеточный организм после столь продолжительного нахождения в криптобиозе (состояние организма, когда его жизнедеятельность приостанавливается из-за неблагоприятных условий).

Учёные провели расшифровку ДНК и выяснили, что это совершенно новый вид нематоды. Он получил название Panagrolaimus kolymaensis. Червь прожил меньше месяца, но за это время успел произвести на свет более 100 новых поколений. Поэтому учёные полны оптимизма. Они считают, что их исследование поможет оживить ещё более древние организмы, обитавшие в вечной мерзлоте Сибири, и в перспективе поспособствовать возрождению вымерших видов.

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Метки: Германия   Россия   Сибир   Учёные   исследование   нематода   новый вид   
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17  комментариев
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17k
Nikita 49 минут назад
Классический сюжет для фильма ужасов...
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49k
turyst 5 минут назад
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3k
poбт 6 минут назад
"что это совершенно новый вид нематоды"
может все таки совершенно старый?
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5k
Трям 9 минут назад
Ну наконец-то теперь мы все умрем!!!
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15k
Shtoppi 24 минуты назад
<<Это самый древний организм, который когда-либо удавалось вернуть к жизни после криптобиоза.>>
---------
надеюсь эта х_йня не инфицирована каким-нить таким же древним вирусом, от которого в те времена передохло все что с ним сталкивалось, а червяк просто его разносчик.
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52k
stabskapitan Полчаса назад
Остановитесь!!! 2024 еще не начался!!!
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15k
FatZilla Полчаса назад
Да ёлки-палки, только атипичная пневмония, птичий гриб и ковид утихли, а что эта штука может принести, чёрт её знает
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11k
Кот Бегемот Полчаса назад
На этого червячка могёт и Мегалодон клюнуть
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1k
naf-naf Полчаса назад
Жизнь людей ни чему не учит)))
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3k
Lexx 40 минут назад
Немотоды в большинстве своём, это глисты. Как бы вместо того, что бы "поспособствовать возрождению вымерших видов", не получилось обратное.
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11k
Летучий Мыш 41 минуту назад
Ну здравствуй, новый глист
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