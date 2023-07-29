Российские учёные оживили неизвестный вид червя возрастом 46 тысяч лет

Это самый древний организм, который когда-либо удавалось вернуть к жизни после криптобиоза.
Российские учёные из Института молекулярно-клеточной биологии и генетики совместно с немецкими коллегами из Института молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка смогли оживить круглого червя (нематоду), который пролежал в сибирской вечной мерзлоте около 46 тысяч лет. Результаты исследования учёных приводятся в научном журнале PLOS Genetics.
Предварительный анализ показывает, что эти нематоды принадлежат к видам Panagrolaimus и Plectus. Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего плейстоцена (примерно 46 тысяч лет назад)
Исследователи рассказали, что оживили нематоду водой. И это первый в истории случай, когда удалось вывести многоклеточный организм после столь продолжительного нахождения в криптобиозе (состояние организма, когда его жизнедеятельность приостанавливается из-за неблагоприятных условий).
Учёные провели расшифровку ДНК и выяснили, что это совершенно новый вид нематоды. Он получил название Panagrolaimus kolymaensis. Червь прожил меньше месяца, но за это время успел произвести на свет более 100 новых поколений. Поэтому учёные полны оптимизма. Они считают, что их исследование поможет оживить ещё более древние организмы, обитавшие в вечной мерзлоте Сибири, и в перспективе поспособствовать возрождению вымерших видов.
Источник:
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может все таки совершенно старый?
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надеюсь эта х_йня не инфицирована каким-нить таким же древним вирусом, от которого в те времена передохло все что с ним сталкивалось, а червяк просто его разносчик.