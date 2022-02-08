10 пар актёров, которые снялись вместе и в успешном, и в провальном проекте

Сотрудничество двух талантливых людей не каждый раз приводит к успеху, даже если сначала всё получалось преотлично — доказано следующими примерами!
Пара топовых актёров, находясь вместе в кадре, не может постоянно вытягивать фильмы со слабым сюжетом или режиссурой. Сегодня мы вспомним как раз такие примеры, когда один проект с участием двух актёров первой величины удался на славу, а второй — нет.
Сделать подобные выводы мы можем, сравнив зрительские оценки картин всех этих дуэтов. Причём мы учитываем лишь те фильмы, где персонажи актёров пересекались в одном кадре.
1. Аль Пачино и Роберт Де Ниро
Удачный проект: «Схватка» (1995) — КиноПоиск: 8.0; IMDb: 8.2.
Неудачный проект: «Право на убийство» (2008) — КиноПоиск: 6.8; IMDb: 6.0.
Также актёры вместе снялись в фильме «Крёстный отец 2» (1974), однако у них не было общих сцен, и в фильме «Ирландец», у которого хорошие оценки и даже 9 номинаций на «Оскар», но его успех сильно уступает «Схватке».
2. Джонни Депп и Хелена Бонем Картер
Удачный проект: «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) — КиноПоиск: 7.7; IMDb: 7.3.
Неудачный проект: «Мрачные тени» (2012) — КиноПоиск: 6.6; IMDb: 6.2.
3. Том Круз и Николь Кидман
Удачный проект: «С широко закрытыми глазами» (1999) — КиноПоиск: 7.5; IMDb: 7.4.
Неудачный проект: «Дни грома» (1990) — КиноПоиск: 6.9; IMDb: 6.1.
4. Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс
Удачные проекты: фильмы киновселенной Марвел, самый успешный из которых «Мстители: Война бесконечности» (2018) — КиноПоиск: 7.9; IMDb: 8.4.
Неудачные проекты: «Дневники няни» (2007) и «Высший балл» (2004) — КиноПоиск: 6.9/6.4; IMDb: 6.2/5.7.
5. Тесса Томпсон и Крис Хемсворт
Удачный проект: «Тор: Рагнарёк» (2017) — КиноПоиск: 7.6; IMDb: 7.9.
Неудачный проект: «Люди в чёрном: Интернэшнл» (2019) — КиноПоиск: 5.9; IMDb: 5.6.
6. Хит Леджер и Шаннин Соссамон
Удачный проект: «История рыцаря» (2001) — КиноПоиск: 7.8; IMDb: 7.0.
Неудачный проект: «Пожиратель грехов» (2003) — КиноПоиск: 6.5; IMDb: 5.2.
7. Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон
Удачный проект: «Настоящий детектив» (1 сезон, 2014) — КиноПоиск: 8.7; IMDb: 8.9.
Неудачный проект: «Сёрфер» (2008) — КиноПоиск: 5.1; IMDb: 4.7.
8. Том Хэнкс и Мег Райан
Удачный проект: «Неспящие в Сиэттле» (1993) и «Вам письмо» (1998) — КиноПоиск: 7.6/7.8; IMDb: 6.8/6.7.
Неудачный проект: «Итака» (2015) — КиноПоиск: 5.8; IMDb: 5.5.
9. Ума Турман и Джон Траволта
Удачный проект: «Криминальное чтиво» (1994) — КиноПоиск: 8.6; IMDb: 8.9.
Неудачный проект: «Будь круче!» (2005) — КиноПоиск: 6.9; IMDb: 5.7.
10. Энсел Элгорт и Шейлин Вудли
Удачный проект: «Виноваты звёзды» (2014) — КиноПоиск: 7.8; IMDb: 7.7.
Неудачные проекты: трилогия «Дивергент» (2014-2016). Оценки первой части — КиноПоиск: 6.7; IMDb: 6.6.
Бонус: Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон
Удачный проект: «Криминальное чтиво» (1994) — КиноПоиск: 8.6; IMDb: 8.9.
Относительно неудачный проект: «База «Клейтон»» (2003) — КиноПоиск: 7.3; IMDb: 6.5.
В России фильм имеет неплохие оценки, но при этом он провалился в прокате и получил негативные отзывы на западе.
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