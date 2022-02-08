10 пар актёров, которые снялись вместе и в успешном, и в провальном проекте

Пара топовых актёров, находясь вместе в кадре, не может постоянно вытягивать фильмы со слабым сюжетом или режиссурой. Сегодня мы вспомним как раз такие примеры, когда один проект с участием двух актёров первой величины удался на славу, а второй — нет.

Сделать подобные выводы мы можем, сравнив зрительские оценки картин всех этих дуэтов. Причём мы учитываем лишь те фильмы, где персонажи актёров пересекались в одном кадре.

1. Аль Пачино и Роберт Де Ниро