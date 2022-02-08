FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6093 поста • 1154 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 пар актёров, которые снялись вместе и в успешном, и в провальном проекте

10 пар актёров, которые снялись вместе и в успешном, и в провальном проекте (12 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   провал   роль   съемка   успех   фильм   
618
12

Сотрудничество двух талантливых людей не каждый раз приводит к успеху, даже если сначала всё получалось преотлично — доказано следующими примерами!

Пара топовых актёров, находясь вместе в кадре, не может постоянно вытягивать фильмы со слабым сюжетом или режиссурой. Сегодня мы вспомним как раз такие примеры, когда один проект с участием двух актёров первой величины удался на славу, а второй — нет.

Сделать подобные выводы мы можем, сравнив зрительские оценки картин всех этих дуэтов. Причём мы учитываем лишь те фильмы, где персонажи актёров пересекались в одном кадре.


1. Аль Пачино и Роберт Де Ниро

×
×

Удачный проект: «Схватка» (1995) — КиноПоиск: 8.0; IMDb: 8.2.

Неудачный проект: «Право на убийство» (2008) — КиноПоиск: 6.8; IMDb: 6.0.

Также актёры вместе снялись в фильме «Крёстный отец 2» (1974), однако у них не было общих сцен, и в фильме «Ирландец», у которого хорошие оценки и даже 9 номинаций на «Оскар», но его успех сильно уступает «Схватке».


2. Джонни Депп и Хелена Бонем Картер


Удачный проект: «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) — КиноПоиск: 7.7; IMDb: 7.3.

Неудачный проект: «Мрачные тени» (2012) — КиноПоиск: 6.6; IMDb: 6.2.


3. Том Круз и Николь Кидман


Удачный проект: «С широко закрытыми глазами» (1999) — КиноПоиск: 7.5; IMDb: 7.4.

Неудачный проект: «Дни грома» (1990) — КиноПоиск: 6.9; IMDb: 6.1.


4. Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс

Удачные проекты: фильмы киновселенной Марвел, самый успешный из которых «Мстители: Война бесконечности» (2018) — КиноПоиск: 7.9; IMDb: 8.4.

Неудачные проекты: «Дневники няни» (2007) и «Высший балл» (2004) — КиноПоиск: 6.9/6.4; IMDb: 6.2/5.7.


5. Тесса Томпсон и Крис Хемсворт


Удачный проект: «Тор: Рагнарёк» (2017) — КиноПоиск: 7.6; IMDb: 7.9.

Неудачный проект: «Люди в чёрном: Интернэшнл» (2019) — КиноПоиск: 5.9; IMDb: 5.6.


6. Хит Леджер и Шаннин Соссамон


Удачный проект: «История рыцаря» (2001) — КиноПоиск: 7.8; IMDb: 7.0.

Неудачный проект: «Пожиратель грехов» (2003) — КиноПоиск: 6.5; IMDb: 5.2.


7. Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон


Удачный проект: «Настоящий детектив» (1 сезон, 2014) — КиноПоиск: 8.7; IMDb: 8.9.

Неудачный проект: «Сёрфер» (2008) — КиноПоиск: 5.1; IMDb: 4.7.


8. Том Хэнкс и Мег Райан


Удачный проект: «Неспящие в Сиэттле» (1993) и «Вам письмо» (1998) — КиноПоиск: 7.6/7.8; IMDb: 6.8/6.7.

Неудачный проект: «Итака» (2015) — КиноПоиск: 5.8; IMDb: 5.5.


9. Ума Турман и Джон Траволта


Удачный проект: «Криминальное чтиво» (1994) — КиноПоиск: 8.6; IMDb: 8.9.

Неудачный проект: «Будь круче!» (2005) — КиноПоиск: 6.9; IMDb: 5.7.


10. Энсел Элгорт и Шейлин Вудли

Удачный проект: «Виноваты звёзды» (2014) — КиноПоиск: 7.8; IMDb: 7.7.

Неудачные проекты: трилогия «Дивергент» (2014-2016). Оценки первой части — КиноПоиск: 6.7; IMDb: 6.6.


Бонус: Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон

Удачный проект: «Криминальное чтиво» (1994) — КиноПоиск: 8.6; IMDb: 8.9.

Относительно неудачный проект: «База «Клейтон»» (2003) — КиноПоиск: 7.3; IMDb: 6.5.

В России фильм имеет неплохие оценки, но при этом он провалился в прокате и получил негативные отзывы на западе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   провал   роль   съемка   успех   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
net Час назад
Кстати рейтинг 6.5-7 это вполне смотрибельное кино и не всегда прям провальное))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
843
Ленин дедушка 9 минут назад
Интересно, что я видел все фильмы из списка "успешных" и не видел ни одного из из списка "провальных".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм Как снимали сцены с "безногим" лейтенантом Дэном в культовом фильме "Форрест Гамп" Как снимали сцены с "безногим" лейтенантом Дэном в культовом фильме "Форрест Гамп" Как снимали самую страшную сцену "Индианы Джонса" без применения компьютера Как снимали самую страшную сцену "Индианы Джонса" без применения компьютера 12 случаев, когда замена актёра в продолжениях фильмов не пошла на пользу 12 случаев, когда замена актёра в продолжениях фильмов не пошла на пользу Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

413566



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
12
36
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
Набирающие популярность в сообществах
Совпадение?
2
31
Совпадение?
Очередная внеплановая видеоподборка
0
8
Очередная внеплановая видеоподборка
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео)
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#интересное#Спорт#СССР#Приколы#фотографии#Разное#автомобили
#фото#факты#история#ватермарк#Россия#США#Олимпиада-2022#авто аварии#подборка#комментарии
#интересно#прикол#картинки#Ynews#дтп#аварии#позитив#познавательно#страна#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться