13 худших фильмов, снятых по комиксам DC

Самый знаменитый провал комиксового фильма десятых годов! Уилл Смит, Марго Робби, Виола Дэвис, Скотт Иствуд, Кара Делевинь и, конечно же, Джаред Лето — все эти люди не смогли спасти картину от её ужасающего сценария. А Джокера в исполнении Лето теперь считают худшим воплощением этого героя на экране.

Несмотря на сверхнизкие оценки у фильма есть «Оскар»! За грим и причёски. Но зрителям, посмотревшим это горе, от этого не легче.

КиноПоиск: 6.1

IMDb: 5.9

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