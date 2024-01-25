10 провальных фильмов, которые стали неудачной попыткой адаптировать классические произведения

Как бы ни были обширны возможности современного кинематографа, он не может выразить больше или меньше писателя: на экране мысль передаётся иными способами, нежели в письменном тексте. Правда, порой иная манера изложения уводит далеко в сторону от оригинала. Даже снятый с большой любовью к художественным произведениям фильм может оказаться не самым удачным.