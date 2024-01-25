10 провальных фильмов, которые стали неудачной попыткой адаптировать классические произведения

Как бы ни были обширны возможности современного кинематографа, он не может выразить больше или меньше писателя: на экране мысль передаётся иными способами, нежели в письменном тексте. Правда, порой иная манера изложения уводит далеко в сторону от оригинала. Даже снятый с большой любовью к художественным произведениям фильм может оказаться не самым удачным.
К описанию каждого фильма приводятся оценки трёх крупных сайтов (Кинопоиск, IMDb, Rotten Tomatoes) за исключением фильмов отечественного производства.
Несмотря на звёздный состав (Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон) британский фильм не получил высоких оценок от зрителей ни на отечественных платформах (Кинопоиск — 6,8), ни на зарубежных (IMDb — 6,6, Rotten Tomatoes — 50%).
Американский фильм, снятый по одноимённой пьесе А. П. Чехова, не получил высоких оценок от зрителей (не выше 6,3) и критиков. И дело вовсе не в актёрском составе или режиссёре, а в самом выборе материала: Чехов непросто переносится на экран (тем более иностранным режиссёром), где зритель привык видеть динамику.
Российский ужастик по мотивам одноимённой повести Н. В. Гоголя, который на Кинопоиске имеет оценку 5,7 на основе более 80 тысяч отзывов (на IMDb — 5,2). Одну из главных ролей сыграл Джейсон Флеминг.
И снова выбор режиссёра, на этот раз российского (Никиты Михалкова), пал на автора, который сложен для киноадаптации. Помимо одноимённого рассказа в сюжет вплетаются дневниковые записи И. А. Бунина. В общем, получилась скупая «Война и мир» на пароходе. Оценка на Кинопоиске — 5,8.
Советский кинематограф дал зрителю две замечательные экранизации по мотивам «Белой гвардии» М. А. Булгакова: «Дни Турбиных» (1976) и «Бег» (1970). Российское кино решило представить свою версию, и в 2012 году начался показ одноимённого сериала из восьми эпизодов. Актёры, конечно, высокого полёта, а вот оценки низкие (6,8).
Ещё один ужастик по Гоголю, который не увенчался успехом. Попытка перенести славянский материал в реалии США на Кинопоиске получила оценку 3,7.
Фильм по мотивам романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» изначально получил смешанные отзывы и сегодня имеет невысокие оценки (Кинопоиск — 6,9; IMDb — 6,2; Rotten Tomatoes — 39%).
Киноадаптация «Чука и Гека» А. Гайдара, не получившая на Кинопоиске оценки выше 6,6 (на основе более 113 тысяч отзывов).
Майкл Б. Джордан в роли Гая Монтэга из одноимённого романа Р. Брэдбери. Отечественные и зарубежные зрители оценили эту киноадаптацию крайне низко (Кинопоиск — 5,3; IMDb — 5; Rotten Tomatoes — 22%).
Нашумевшая трилогия («Гоголь. Вий», 2018; «Гоголь. Страшная месть», 2018) хотя и произвела фурор во многом благодаря популярному тогда Александру Петрову, но была низко оценена зрителями (оценки в среднем не выше 6,4).
Источник:
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- 10 пар актёров, которые снялись вместе и в успешном, и в провальном проекте
Фильм не понравился. Книгу читать было намного интереснее...
Неплохая экранизация.
Другое дело что по сравнению с более ранней выглядит действительно слабовато.
А вот Вий 2014 по сравнению с советским Вием, несмотря на всю примитивность нечисти из него, выглядит откровенным говном.