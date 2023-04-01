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Горе-кондитеры, которые состряпали не торты, а сплошное разочарование

Горе-кондитеры, которые состряпали не торты, а сплошное разочарование

Автор:
01 апреля 2023 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кондитеры   ожидание и реальность   провал   сладкое   торт   фото   
501
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Торт — главная фишка многих праздников. Согласитесь, довольно сложно представить день рождения, юбилей или свадьбу без этого сладкого угощения, которое традиционно подаётся в конце застолья. Оно делает любое мероприятие в разы лучше и ярче (даже если праздник, например, оказался не самым весёлым).

Сегодня ради экономии драгоценных времени и нервов люди часто обращаются к профессиональным кондитерам. Опытные повелители кремов и бисквитов способны соорудить любое лакомство, учитывая даже самые безумные пожелания заказчика. Однако, к сожалению, далеко не все кондитеры отличаются подобной добросовестностью. Некоторые из них презентуют своим заказчикам такие «чудо-шедевры», что глядя на них остаётся только смеяться до колик.


Заказали торт для дочери

×
×

Стич уже не тот


Торт прямо из кошмаров!


Торт, который я заказала, и торт, который я получила


Сказали, что нужен такой, как на картинке. Кондитер прислушался


Племяннице 2 годика сегодня исполнилось, решили заказать торт. Заказ выполнили вовремя, только вот остаётся вопрос, стоит ли вообще ей это показывать?


Заказали торт ребёнку на день рождения. В результате нас ждал вот такой вот сюрприз


Зато такого Бамблби съесть не жалко. Даже наоборот — лучше сделать это быстрее, чтобы он зря не мучился.


Кондитер пытался добиться сходства, но что-то всё-таки пошло не по плану


Одно лицо!


Это маленькая лошадка, и ей теперь живётся не сладко


Ну, почти


Криповый паровозик Томас


Гигантские клубнички или просто торт маленький?


Новое авторское прочтение


Могло быть и хуже. Второй торт даже немного похож на Соника


Торт для спортсмена. Кондитер решил сильно не заморачиваться на декорациях


Заказали мальчику торт на день рождения в виде миньонов. Вот что мы получили

Саблезубые миньоны.


Торт на свадьбу. Зайки немного взгрустнули

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Метки: Юмор   кондитеры   ожидание и реальность   провал   сладкое   торт   фото   
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3  комментария
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ron 3 часа назад
Возможно, великолепные кондитеры оказались не очень хорошими скульпторами/дизайнерами. Хотя понимаю, в подобных изделиях важен как раз не вкус, а внешний вид.
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138
темная_мышь 8 минут назад
Подозреваю, что где-то вина сей кондитерской трагедии лежит не только на криворуком мастере, но и на заказчике, который внес свои "правки" в изделие: не хочу красное, хочу голубое, надо уложиться в килограм, сделайте мне крем вместо мастики...
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