Горе-кондитеры, которые состряпали не торты, а сплошное разочарование

Торт — главная фишка многих праздников. Согласитесь, довольно сложно представить день рождения, юбилей или свадьбу без этого сладкого угощения, которое традиционно подаётся в конце застолья. Оно делает любое мероприятие в разы лучше и ярче (даже если праздник, например, оказался не самым весёлым).
Сегодня ради экономии драгоценных времени и нервов люди часто обращаются к профессиональным кондитерам. Опытные повелители кремов и бисквитов способны соорудить любое лакомство, учитывая даже самые безумные пожелания заказчика. Однако, к сожалению, далеко не все кондитеры отличаются подобной добросовестностью. Некоторые из них презентуют своим заказчикам такие «чудо-шедевры», что глядя на них остаётся только смеяться до колик.
Заказали торт для дочери
Стич уже не тот
Торт прямо из кошмаров!
Торт, который я заказала, и торт, который я получила
Сказали, что нужен такой, как на картинке. Кондитер прислушался
Племяннице 2 годика сегодня исполнилось, решили заказать торт. Заказ выполнили вовремя, только вот остаётся вопрос, стоит ли вообще ей это показывать?
Заказали торт ребёнку на день рождения. В результате нас ждал вот такой вот сюрприз
Зато такого Бамблби съесть не жалко. Даже наоборот — лучше сделать это быстрее, чтобы он зря не мучился.
Кондитер пытался добиться сходства, но что-то всё-таки пошло не по плану
Одно лицо!
Это маленькая лошадка, и ей теперь живётся не сладко
Ну, почти
Криповый паровозик Томас
Гигантские клубнички или просто торт маленький?
Новое авторское прочтение
Могло быть и хуже. Второй торт даже немного похож на Соника
Торт для спортсмена. Кондитер решил сильно не заморачиваться на декорациях
Заказали мальчику торт на день рождения в виде миньонов. Вот что мы получили
Саблезубые миньоны.
Торт на свадьбу. Зайки немного взгрустнули
Источник:
- 14 раз, когда люди встречали в отелях особо абсурдные и провальные интерьерные решения
- 10+ людей, которые сделали покупки в интернете и сильно об этом пожалели
- Провальный и странный дизайн в гостиницах
- 15 тортов от горе-кондитеров, и 15 - от мастеров своего дела
- 10 самых худших восковых фигур голливудских звезд
хочешь такой же - заказывай там же