Горе-кондитеры, которые состряпали не торты, а сплошное разочарование

Сегодня ради экономии драгоценных времени и нервов люди часто обращаются к профессиональным кондитерам. Опытные повелители кремов и бисквитов способны соорудить любое лакомство, учитывая даже самые безумные пожелания заказчика. Однако, к сожалению, далеко не все кондитеры отличаются подобной добросовестностью. Некоторые из них презентуют своим заказчикам такие «чудо-шедевры», что глядя на них остаётся только смеяться до колик.

Заказали торт для дочери