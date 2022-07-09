10 самых худших восковых фигур голливудских звезд

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У этих знаменитостей есть все: талант, слава, деньги, всеобщая любовь и обожание. Им поклоняются, о них мечтают, с них даже лепят восковые фигуры, чтобы фанаты могли хоть как-то «прикоснуться» к прекрасному. Вот только фанам этих 10 звезд конкретно не повезло. Ведь восковые копии этих знаменитостей оставляют желать только лучшего…
1. Опра настоящая медийная королева! Но вот, что касается ее восковой фигуры…
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Опра, ты ли это?
2. Все, абсолютно все девушки планеты завидуют Кейт Миддлтон, ведь она вышла замуж за принца! Но сейчас ваша зависть поубавится.
И это принц Уильям? Ну, спасибо, что хоть добавили ему шевелюры.
3. Джастин Тимберлейк. Кажется, что он хорош во всем – и актер, и певец, и композитор, и танцор. Вот только…
Эй, Джастин, тебе плохо? Кто-нибудь, позовите врача!
4. А вот и красотка Селена Гомес. Ах, хороша!
Но что случилось с ее восковой копией? Это какая-то инопланетная версия Селены?
5. Лео, милый Лео. Наконец-то ты получил Оскар, и теперь мы можем спать спокойно.
О нет! Какой тут спокойный сон! Это же просто кошмар наяву!
6. Джулия Робертс – актриса с непревзойдённым талантом, сумевшая сыграть культовую роль в фильме «Красотка», обладательница эффектной внешности и самой ослепительной улыбки.
Э, да, очень эффектно. Очень.
7. Дженнифер Гарнер – красивейшая женщина. Серьезно, вы только вглядитесь в эти милые черты!
Нет! Только не это! Что вы сделали с Дженнифер?
8. Все мы знаем, что Майли Сайрус обожает экспериментировать с внешностью.
Но что б настолько…
9. Роуэн Аткинсон, более известный как мистер Бин. Кто как не он заслуживает быть увековеченым в музее мадам Тюссо.
Что? Это вообще кто? Мистер Бин? Да вы шутите!
10. Том Хэнкс получил две премии «Оскар», смог завоевать сердца многих зрителей и добиться всеобщего призвания, но не смог добиться того, чтобы его восковая фигура выглядела хотя бы немного похоже на него самого.
Даже в свои худшие дни Чак Ноланд, персонаж фильма «Изгой», выглядел куда лучше, чем эта восковая копия Тома.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор восковая фигура знаменитости провал треш фото
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