10 самых худших восковых фигур голливудских звезд

У этих знаменитостей есть все: талант, слава, деньги, всеобщая любовь и обожание. Им поклоняются, о них мечтают, с них даже лепят восковые фигуры, чтобы фанаты могли хоть как-то «прикоснуться» к прекрасному. Вот только фанам этих 10 звезд конкретно не повезло. Ведь восковые копии этих знаменитостей оставляют желать только лучшего…