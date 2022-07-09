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10 самых худших восковых фигур голливудских звезд

10 самых худших восковых фигур голливудских звезд

Автор:
09 июля 2022 09:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   восковая фигура   знаменитости   провал   треш   фото   
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У этих знаменитостей есть все: талант, слава, деньги, всеобщая любовь и обожание. Им поклоняются, о них мечтают, с них даже лепят восковые фигуры, чтобы фанаты могли хоть как-то «прикоснуться» к прекрасному. Вот только фанам этих 10 звезд конкретно не повезло. Ведь восковые копии этих знаменитостей оставляют желать только лучшего…


1. Опра настоящая медийная королева! Но вот, что касается ее восковой фигуры…

×
×

Опра, ты ли это?

2. Все, абсолютно все девушки планеты завидуют Кейт Миддлтон, ведь она вышла замуж за принца! Но сейчас ваша зависть поубавится.

И это принц Уильям? Ну, спасибо, что хоть добавили ему шевелюры.

3. Джастин Тимберлейк. Кажется, что он хорош во всем – и актер, и певец, и композитор, и танцор. Вот только…

Эй, Джастин, тебе плохо? Кто-нибудь, позовите врача!

4. А вот и красотка Селена Гомес. Ах, хороша!

Но что случилось с ее восковой копией? Это какая-то инопланетная версия Селены?

5. Лео, милый Лео. Наконец-то ты получил Оскар, и теперь мы можем спать спокойно.

О нет! Какой тут спокойный сон! Это же просто кошмар наяву!

6. Джулия Робертс – актриса с непревзойдённым талантом, сумевшая сыграть культовую роль в фильме «Красотка», обладательница эффектной внешности и самой ослепительной улыбки.

Э, да, очень эффектно. Очень.

7. Дженнифер Гарнер – красивейшая женщина. Серьезно, вы только вглядитесь в эти милые черты!

Нет! Только не это! Что вы сделали с Дженнифер?

8. Все мы знаем, что Майли Сайрус обожает экспериментировать с внешностью.

Но что б настолько…

9. Роуэн Аткинсон, более известный как мистер Бин. Кто как не он заслуживает быть увековеченым в музее мадам Тюссо.

Что? Это вообще кто? Мистер Бин? Да вы шутите!

10. Том Хэнкс получил две премии «Оскар», смог завоевать сердца многих зрителей и добиться всеобщего призвания, но не смог добиться того, чтобы его восковая фигура выглядела хотя бы немного похоже на него самого.

Даже в свои худшие дни Чак Ноланд, персонаж фильма «Изгой», выглядел куда лучше, чем эта восковая копия Тома.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   восковая фигура   знаменитости   провал   треш   фото   
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parallax Час назад
После Алёнки смотрится бледновато.
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69k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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