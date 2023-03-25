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18 девушек, которые всего лишь хотели красивый маникюр

18 девушек, которые всего лишь хотели красивый маникюр

Автор:
25 марта 2023 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   красота   маникюр   ожидание и реальность   провал   салон красоты   фейл   фото   
274
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Предлагаю вам посмотреть снимки самых неудачных маникюров, при виде которых становится понятно, какие чувства испытали их обладательницы, только выйдя из салона.

«Пойти на ноготочки» — это вид отдыха, релакс, который позволяет отвлечься от ежедневных забот хотя бы на час. Всего за 60 минут можно успеть посплетничать с мастером, поговорить по телефону с любимой подругой и, конечно же, заполучить идеальный маникюр. Но не всегда поход в салон заканчивается хэппи-эндом. Ежедневно в интернете появляются десятки фото от девушек, которые попали к горе-мастерам и получили далеко не тот результат, на который рассчитывали.


Ожидание против реальности. Космические ногти!

×
×

Почти похоже

Мастер сделал максимально «точную копию»

Я так расстроена

Смотреть на результат невероятно больно

Ещё немного и вы превратитесь в дракона!


Где глянец?

Мастер старался, но терпения накрасить ногти ровно, видимо, не хватило

«Точная» копия

Это шутка такая?

Глядя на этот маникюр, невозможно не рассмеяться

Когда я была маленькой девочкой, я носила пластилиновые ногти. Они были похожи на эти.


Хотели квадратную форму, а получили кругляшки

Эти лица смотрят прямо в душу

Зато ярко

Такое невозможно развидеть

Какая боль

Вот что можно получить, если пойти в маникюрный салон в торговом центре

Могло быть, конечно, и хуже

Когда мастер маникюра закончила работу, она сказала, что получилось даже лучше, чем она надеялась

Маникюрша была очень милой пожилой женщиной, поэтому у меня не хватило духа просто остановить её и уйти, хотя я хотела. В итоге я дала ей 25% чаевых. Понятное дело, что больше я туда никогда не вернусь!

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Метки: девушки   красота   маникюр   ожидание и реальность   провал   салон красоты   фейл   фото   
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2  комментария
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31k
Андрей Иванов 55 минут назад
Мне правые фотки больше нравятся. Кроме тех, где сами лапы убитые. Девоньки, нахрен вам макияж при таких руках? Приведите их в порядок сначала, а то позолота на битом горшке получается.
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3k
MPEG-8 51 минуту назад
Знакомая парикмахер говорит, что к ним в салон приходят часто тётки лет за ... и хотят руки, кожу и волосы как у 15-ти летней девочки, то если с волосами ещё можно поколдовать, то неухоженные руки старухи превратить за один сеанс в конфетку нельзя.
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