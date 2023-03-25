18 девушек, которые всего лишь хотели красивый маникюр

«Пойти на ноготочки» — это вид отдыха, релакс, который позволяет отвлечься от ежедневных забот хотя бы на час. Всего за 60 минут можно успеть посплетничать с мастером, поговорить по телефону с любимой подругой и, конечно же, заполучить идеальный маникюр. Но не всегда поход в салон заканчивается хэппи-эндом. Ежедневно в интернете появляются десятки фото от девушек, которые попали к горе-мастерам и получили далеко не тот результат, на который рассчитывали.

Ожидание против реальности. Космические ногти!