18 девушек, которые всего лишь хотели красивый маникюр

Предлагаю вам посмотреть снимки самых неудачных маникюров, при виде которых становится понятно, какие чувства испытали их обладательницы, только выйдя из салона.
«Пойти на ноготочки» — это вид отдыха, релакс, который позволяет отвлечься от ежедневных забот хотя бы на час. Всего за 60 минут можно успеть посплетничать с мастером, поговорить по телефону с любимой подругой и, конечно же, заполучить идеальный маникюр. Но не всегда поход в салон заканчивается хэппи-эндом. Ежедневно в интернете появляются десятки фото от девушек, которые попали к горе-мастерам и получили далеко не тот результат, на который рассчитывали.
Ожидание против реальности. Космические ногти!
Почти похоже
Мастер сделал максимально «точную копию»
Я так расстроена
Смотреть на результат невероятно больно
Ещё немного и вы превратитесь в дракона!
Где глянец?
Мастер старался, но терпения накрасить ногти ровно, видимо, не хватило
«Точная» копия
Это шутка такая?
Глядя на этот маникюр, невозможно не рассмеяться
Когда я была маленькой девочкой, я носила пластилиновые ногти. Они были похожи на эти.
Хотели квадратную форму, а получили кругляшки
Эти лица смотрят прямо в душу
Зато ярко
Такое невозможно развидеть
Какая боль
Вот что можно получить, если пойти в маникюрный салон в торговом центре
Могло быть, конечно, и хуже
Когда мастер маникюра закончила работу, она сказала, что получилось даже лучше, чем она надеялась
Маникюрша была очень милой пожилой женщиной, поэтому у меня не хватило духа просто остановить её и уйти, хотя я хотела. В итоге я дала ей 25% чаевых. Понятное дело, что больше я туда никогда не вернусь!
Источник:
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