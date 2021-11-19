15 тортов от горе-кондитеров, и 15 - от мастеров своего дела

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Всё познается в сравнении, и сегодня мы сравним тортики. Часть из них испекли горе-кондитеры, а в противовес им - профессионалы своего дела, чьи работы даже рука не поднимется съесть из-за их красоты. Взглянем на самые эпичные фейлы, и самые красивые тортики от мастеров своего дела.
Клиентка прислала кондитеру фото и подписала "с этой фотографией". Кондитер сделал торт с надписью: "С этой фотографией"
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Пример великолепного торта по портрету
А вот оригинал тортика с Дональдом Даком
А вот прекрасное исполнение торта с покемонами
Идеальный торт с зайчиком
Источник: — переведено специально для fishki.net
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