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15 тортов от горе-кондитеров, и 15 - от мастеров своего дела

15 тортов от горе-кондитеров, и 15 - от мастеров своего дела (31 фото)

Автор:
19 ноября 2021 15:01
Сообщество : Еда
Метки: Юмор   готовка   еда   ожидание и реальность   подборка   торт   торты   фото   
1089
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Всё познается в сравнении, и сегодня мы сравним тортики. Часть из них испекли горе-кондитеры, а в противовес им - профессионалы своего дела, чьи работы даже рука не поднимется съесть из-за их красоты. Взглянем на самые эпичные фейлы, и самые красивые тортики от мастеров своего дела.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   готовка   еда   ожидание и реальность   подборка   торт   торты   фото   
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Анна Анна 2 часа назад

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Hazanoff Полчаса назад
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mercure

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