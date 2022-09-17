Когда долгожданная онлайн-покупка стала причиной полного разочарования

Повезёт вам в этот раз или нет — знает только производитель и упаковщик этого товара. Но герои нашей новой подборки не побоялись пойти на такой риск и уверенно кликнули мышью на слово «купить», полагаясь на описание продукта. Однако смелость эта оказалась напрасна. Ведь в результате они стали обладателями забавных и нелепых товаров, заказанных через интернет.

На сайте палатка выглядела больше