FISHKINET
Сообщество Юмор 15602 поста • 3040 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Когда долгожданная онлайн-покупка стала причиной полного разочарования

Когда долгожданная онлайн-покупка стала причиной полного разочарования

Автор:
17 сентября 2022 09:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   ожидание   подборка   покупка   провал   фото   шопинг   
734
16

Онлайн-шопинг — это так же удобно и быстро, как и ненадёжно. Заказывая что-то на сайтах, вы словно играете в русскую рулетку.

Повезёт вам в этот раз или нет — знает только производитель и упаковщик этого товара. Но герои нашей новой подборки не побоялись пойти на такой риск и уверенно кликнули мышью на слово «купить», полагаясь на описание продукта. Однако смелость эта оказалась напрасна. Ведь в результате они стали обладателями забавных и нелепых товаров, заказанных через интернет.


На сайте палатка выглядела больше

×
×

Друг заказал себе шляпу и вот что в результате получил

Выглядит так, словно это надо самому связать

Я знала, что рискую, делая этот заказ. Но до сих пор не могу перестать смеяться, когда вижу, какое одеяло мне пришло в итоге.

Хотя бы надпись одинаковая

Фантастика — это правда внутри лжи.

Я планировала заказать бассейн для себя, а не для лапы моей собаки…


Маска на Хэллоуин

Милая куколка

Муж меня спрашивал, надёжный ли сайт, с которого я заказала эту куколку для дочки. На что я ему ответила: «Конечно, это придёт с самой Финляндии». И вот что нам пришло спустя 1,5 месяца…

Ожидание и реальность перенесли встречу на другой раз

Должны были быть чашечки для закусок, а пришёл вантуз с бумажными шляпками

kareree

Всегда внимательно проверяйте размер товара, когда его заказываете онлайн

Когда захотел сделать подарок котику, но даже тут что-то пошло не так


Акула, которая рассмешила заказчика

Пышная юбка

Заказал vs пришло

Я чувствую себя лошадью справа. Спасибо, Amazon!

Мне кажется или на картинке обещали большее?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   ожидание   подборка   покупка   провал   фото   шопинг   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Trenzel2003 13 минут назад
Футы и метры. Дюймы и сантиметры. Фунты и килограммы. Галлоны и литры.
Не знаешь соотношение, попадешь в просак.
Ну и часто нужно смотреть на размеры что указывает продавец. Если нет размеров, или нет описания. Видно на картинке откровенные фотошопы, пройди мимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

361332



Другие посты автора
Популярное в сообществах
9 физических опытов, которые позволяют лучше понять природу явлений
9 физических опытов, которые позволяют лучше понять природу явлений
Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом
Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом
Набирающие популярность в сообществах
Краткий гайд по архитектурным стилям в Москве
Краткий гайд по архитектурным стилям в Москве
Александр Берлизов - подлинная история маньяка
Александр Берлизов - подлинная история маньяка
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выбирайте с умом

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#фотографии#СССР#аварии#личная жизнь#позитив#звёзды#автомобили
#Юмор#прикол#животные#подборка#шоу бизнес#дтп#Ynews#Приколы#в мире#автохам
#интересно#люди#кино#интересное#фильм#забавно#биография#авто аварии#роль#улыбнуло
Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов Смартфон Cubot P60 с большим экраном 6,517 дюймов 20 людей, которые лишились конечностей - но не чувства юмора 20 людей, которые лишились конечностей - но не чувства юмора 15 покупателей, которые получили совсем не то, что заказывали 15 покупателей, которые получили совсем не то, что заказывали В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга В рекламе, как и в искусстве, нет границ: 18 примеров смешного нейминга 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне 21 случай, когда люди пытались сделать что-то оригинальное, но потерпели неудачу 21 случай, когда люди пытались сделать что-то оригинальное, но потерпели неудачу

На что жалуетесь?

Вернуться