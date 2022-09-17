Когда долгожданная онлайн-покупка стала причиной полного разочарования

Онлайн-шопинг — это так же удобно и быстро, как и ненадёжно. Заказывая что-то на сайтах, вы словно играете в русскую рулетку.
Повезёт вам в этот раз или нет — знает только производитель и упаковщик этого товара. Но герои нашей новой подборки не побоялись пойти на такой риск и уверенно кликнули мышью на слово «купить», полагаясь на описание продукта. Однако смелость эта оказалась напрасна. Ведь в результате они стали обладателями забавных и нелепых товаров, заказанных через интернет.
На сайте палатка выглядела больше
Друг заказал себе шляпу и вот что в результате получил
Выглядит так, словно это надо самому связать
Я знала, что рискую, делая этот заказ. Но до сих пор не могу перестать смеяться, когда вижу, какое одеяло мне пришло в итоге.
Хотя бы надпись одинаковая
Фантастика — это правда внутри лжи.
Я планировала заказать бассейн для себя, а не для лапы моей собаки…
Маска на Хэллоуин
Милая куколка
Муж меня спрашивал, надёжный ли сайт, с которого я заказала эту куколку для дочки. На что я ему ответила: «Конечно, это придёт с самой Финляндии». И вот что нам пришло спустя 1,5 месяца…
Ожидание и реальность перенесли встречу на другой раз
Должны были быть чашечки для закусок, а пришёл вантуз с бумажными шляпками
Когда захотел сделать подарок котику, но даже тут что-то пошло не так
Акула, которая рассмешила заказчика
Пышная юбка
Заказал vs пришло
Я чувствую себя лошадью справа. Спасибо, Amazon!
Мне кажется или на картинке обещали большее?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не знаешь соотношение, попадешь в просак.
Ну и часто нужно смотреть на размеры что указывает продавец. Если нет размеров, или нет описания. Видно на картинке откровенные фотошопы, пройди мимо.