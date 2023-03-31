FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4970 постов • 1056 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
15 жутких научных фактов, которые действительно пугают

15 жутких научных фактов, которые действительно пугают

Автор:
31 марта 2023 21:38
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   жуть   медицина   научные факты   факты   
1870
16

Пользователи Reddit решили обменяться самыми мрачными фактами из науки и медицины, которые пугают их до чертиков. От внезапных смертоносных тромбов до загадочных черных дыр — в этой подборке каждый найдет чему ужаснуться.

1. «В 1800-х годах произошло событие [геомагнитная буря], вызванное солнечной активностью, когда телеграфы работали сами по себе без электричества и, вроде как, нанесли незначительный ущерб. Если подобное повторится, это уничтожит все возможности нашей интернет-сети и другое электрическое оборудование. Оно называлось “Событие Кэррингтона”».

×
×

2. «Если у вас диагностировали болезнь Альцгеймера в 65 лет, значит, вы болеете им как минимум с 40 лет. И вы испытывали очень легкие симптомы, но просто их не замечали. К тому же, ваш мозг изо всех сил боролся, чтобы компенсировать дефицит. Когда вам ставят диагноз, ваш мозг уже очень сильно поврежден и никогда не оправится от дефицита».

3. «Наши лейкоциты ежедневно борются с раковыми клетками».

4. «Тот факт, что в любой момент мы можем просто заработать тромб и умереть, не успев понять, что что-то случилось. У человеческого тела полно способов просто внезапно умереть, и это ужасно».

5. «Метафизический аспект сознания. Где находится сознание? Что это такое? Когда оно действительно заканчивается? Куда оно уходит, когда мы умираем? Когда мы спим? Как оно занимает все наше существо, не присутствуя физически? Мы буквально вселенная, переживающая себя в хрупком маленьком пузыре на пылинке в солнечном луче. И все же, чем именно являемся мы? Это вопрос, который не дает мне спать по ночам. Я не боюсь смерти, я не боюсь уничтожения мира, но меня глубоко тревожит сам факт осознания себя».

6. «Когда создавалась атомная бомба, ведущие ученые того времени, связанные с этим проектом, должны были рассчитать воспламеняемость атмосферы Земли, чтобы гарантировать, что взрыв бомбы не вызовет воспламенения атмосферы.

Когда первая атомная бомба была взорвана, ученые еще не ответили на этот вопрос, а это значит, что мы буквально тупо скрестили пальцы и понадеялись, что не подожжем эту чертову планету. Люди — глупые создания».

7. «Существует форма бессонницы, которая заставляет тело бодрствовать всегда; у нее 100-процентная смертность».

8. «Темная Эра Вселенной. Когда все звездное топливо исчезнет (а оно исчезнет), и все белые карлики станут холодными и темными (а они станут), а все черные дыры испарятся в элементарные частицы (а так и будет), Вселенная станет холодным, темным местом... Навсегда».

9. «Бешенство. Ты можешь заразиться им и не знать об этом, пока оно не решит, что твое время пришло. И тогда ты умрешь ужасной смертью».

10. «Космос вообще в целом. Или тот факт, что поле Хиггса не находится в истинном равновесии и что возвращение к нему разрушит всё, что мы знаем».

11. «В ходе очистки сточных вод вода аэрируется, чтобы бактерии, разлагающие кал, получили достаточно кислорода. Из-за введенного воздуха плотность воды настолько мала, что человеческое тело (или почти любой объект, который обычно всплывает) пойдет прямиком на дно».

12. «Марианская впадина настолько глубока, что в ней поместится Эверест. Даже если вы встанете на вершине, у вас над головой все равно еще останется куча места до поверхности океана».

13. «Что однажды я умру. Не знаю почему, но иногда ночью, когда я пытаюсь заснуть, я вдруг думаю об этом, и меня накрывает паникой».

14. «Зона субдукции северо-западного побережья Тихого океана составляет 965 километров, и она уже примерно на 70 лет запаздывает с землетрясением магнитудой 8,8–9,2, и ничего из того, что построено на этот побережье, не сможет перед ним устоять. С момента контакта с европейцами на этом побережье никогда не было сильных землетрясений, поскольку последнее сильное землетрясение произошло в 1700 году.

В отличие от Японии, где в 2011 году произошло аналогичное землетрясение, Северо-Запад Америки не готов к нему, и постройки здесь не готовы к тому, что грядет. В скором времени Сиэтл, Ванкувер, Портленд и Виктория накренятся на 2 метра вглубь суши, в течение 5-7 минут будут сильно трястись, а затем их поразит цунами высотой 30 метров.

По прогнозам, землетрясение убьет десятки тысяч людей, вытеснит миллионы и уничтожит триллионы долларов; вторая по величине гуманитарная катастрофа в истории Северной Америки, уступающая только Гаити. И кажется, что все вокруг тупо делают вид, что этого не будет».

15. «Вирусы не могут быть классифицированы как живые организмы, однако они ведут себя так, как будто полностью осознают свое окружение и эволюционируют, чтобы приспособиться к нему. Они ведут себя так, как будто у них есть мозг, но это всего лишь нуклеиновые кислоты».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   жуть   медицина   научные факты   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
65k
doker 20 минут назад
Тайны видимой Вселенной, разум и жизнь, Боги и Люди...
Всё это мимолётность горения спички - попробуйте просто радоваться этим мгновениям.


Тайны видимой Вселенной, разум и жизнь, Боги и Люди... Всё это мимолётность горения спички - попробуйте просто радоваться этим мгновениям.Посмотреть
Тайны видимой Вселенной, разум и жизнь, Боги и Люди... Всё это мимолётность горения спички - попробуйте просто радоваться этим мгновениям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Алексей 23 минуты назад
Эверест 8848м, Марианская впадина 11307 м. Как-то по картинке далеко не так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Иванов Полчаса назад
8. «Темная Эра Вселенной. Когда все звездное топливо исчезнет (а оно исчезнет), и все белые карлики станут холодными и темными (а они станут), а все черные дыры испарятся в элементарные частицы (а так и будет), Вселенная станет холодным, темным местом... Навсегда».

Заявления "учёных", что они всё знают, как будет, всё равно, что заявления глистов в полном познании анатомии человеческого тела. Что вам там из жопы видно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Алексей Андрей Иванов 20 минут назад
Согласен. Никто не знает, как вообще возникла вселенная (ТБВ это всего лишь теория), и никто не знает, что дальше произойдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
homerchik 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86510



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту
20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его...
Полезные советы, которые просто... есть
Полезные советы, которые просто... есть
Набирающие популярность в сообществах
10 совершенно нормальных вещей, которые запрещены в Северной Корее
10 совершенно нормальных вещей, которые запрещены в Северной Корее
Автомобили "Москвич" заступили на службу в ГИБДД
Автомобили "Москвич" заступили на службу в ГИБДД
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересное#аварии#история#улыбнуло#Ynews#США#полиция
#Юмор#автомобили#Прикол#дтп#люди#животные#в мире#картинки#Автовсячина#маразм
#факты#интересно#позитив#авто аварии#подборка#новости#дети#милота#Москва#Мемы
Зачем верблюда кормят змеями Зачем верблюда кормят змеями 20 жутких случаев, которые произошли с работниками морга и похоронного бюро 20 жутких случаев, которые произошли с работниками морга и похоронного бюро Мифы про сон Мифы про сон Когда начальство хочет как лучше, а получается как всегда Когда начальство хочет как лучше, а получается как всегда 25 странных, мерзких и жутких фактов о человеческом теле 25 странных, мерзких и жутких фактов о человеческом теле

На что жалуетесь?

Вернуться