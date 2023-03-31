15 жутких научных фактов, которые действительно пугают

14. «Зона субдукции северо-западного побережья Тихого океана составляет 965 километров, и она уже примерно на 70 лет запаздывает с землетрясением магнитудой 8,8–9,2, и ничего из того, что построено на этот побережье, не сможет перед ним устоять. С момента контакта с европейцами на этом побережье никогда не было сильных землетрясений, поскольку последнее сильное землетрясение произошло в 1700 году.

В отличие от Японии, где в 2011 году произошло аналогичное землетрясение, Северо-Запад Америки не готов к нему, и постройки здесь не готовы к тому, что грядет. В скором времени Сиэтл, Ванкувер, Портленд и Виктория накренятся на 2 метра вглубь суши, в течение 5-7 минут будут сильно трястись, а затем их поразит цунами высотой 30 метров.

По прогнозам, землетрясение убьет десятки тысяч людей, вытеснит миллионы и уничтожит триллионы долларов; вторая по величине гуманитарная катастрофа в истории Северной Америки, уступающая только Гаити. И кажется, что все вокруг тупо делают вид, что этого не будет».