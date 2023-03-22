«Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице

7. «Я был социальным работником в учреждении, где было отделение для тех, кого мы называли «пожизненными» — по сути, это люди, у которых не было никаких шансов когда-либо выйти на свободу из-за их состояния. Так вот, в моем отделении было 14 коек, и все заняты. Там был один парень, просто огромный. Он был два метра ростом и весил около 160 кило. Его звали Саймон. Он страдал шизофренией, вызванной приемом наркотиков, и биполярным расстройством. Он весь день разговаривал сам с собой, но никогда не разговаривал с другими. Все остальные пациенты в отделении боялись его.

В тот день я первый выходил в смену. Я приехал туда пораньше, чтобы взяться за бумаги, которые надо было заполнить. Когда я вставил ключ в дверь, я услышал, как Саймон бьет в дверь кулаками. Я посмотрел через маленькое окошко в двери — и Саймон, и коридор были залиты кровью. Я запаниковал и вызвал охрану для подкрепления, поскольку подумал, что он кого-то убил.

Оказывается, Саймона накрыл сильнейший маниакальный эпизод, и ему удалось в буквальном смысле стереть ноги в кровь. А поскольку другие его лекарства разжижали кровь, она оказалась повсюду.

Мы проверили записи с камер, и он ходил и разговаривал всю ночь. Санитар (которого в тот день уволили) проспал всю свою смену и не слышал, как Саймон ходит туда-сюда».