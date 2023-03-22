«Один пациент доил себя в кофе»: невероятные истории людей, побывавших в психбольнице

Пользователи Reddit, которым довелось побывать в психиатрических лечебницах — будь то в роли пациента или работника — рассказали свои истории, от жутких и просто странных до пошлых, смешных и откровенно диких.
1. «Моя мама работала в психушке в Ирландии, когда ей было около 15 лет. Это было в начале 60-х. Ей нравилась эта работа несмотря на то, что некоторые пациенты буквально пытались убить ее. Один пациент постоянно приставал к ней, каждый день он говорил моей маме, что убьет ее, когда она закончит смену.
Она знала, что он любит музыку, поэтому говорила ему, что сегодня вечером она идет танцевать, и просила его подождать до следующего дня, на что он соглашался. На следующий день он всё забывал и снова начинал угрожать ей, и она снова повторяла свои слова. Так продолжалось пару лет, пока она там работала».
2. «Я видел, как шизофреничка ворвалась в комнату мужчины с кататонией. Она сделала ему минет, и, оказалось, этого было достаточно, чтобы вывести его из психоза».
3. «Помню девочку по имени Венди. Ей было 13, очень приятная. Но она все время ходила в одной и той же одежде, и от нее очень сильно воняло. Оказывается, это типичный механизм самозащиты среди детей, неоднократно подвергавшихся изнасилованию/насилию со стороны близких родственников. Они не моются или даже специально ходят под себя, чтобы стать нежеланными в глазах насильника. Я крепко обнимала ее каждый вечер в общей зоне, когда пора было расходиться по палатам».
4. «Был там один парень по имени Дэвид, очень высокий для своего возраста, кажется, ему было всего 13. На всех киновечерах он требовал поставить фильмы «Пятница 13-е», и все боялись ему возразить из-за его жесткого характера и постоянных фантазиях об убийствах. Он терпеть не мог таблетки и, наверное, по 2 или 3 раза в неделю дрался из-за этого с медбратьями. Шутка ли, понадобилось 5-6 здоровых взрослых мужиков, чтобы скрутить этого ребенка. Он внушал ужас».
5. «Около 22 лет назад я работал в психиатрической больнице в частном закрытом отделении. Я бы сказал, [самое странное, что я там видел —] как кто-то ест лампочку».
6. «Один 65-летний мужчина ходил с мощной эрекцией буквально весь день. Завтрак, обед, ужин — у него постоянно был каменный стояк. Это было и странно, и отвратительно».
7. «Я был социальным работником в учреждении, где было отделение для тех, кого мы называли «пожизненными» — по сути, это люди, у которых не было никаких шансов когда-либо выйти на свободу из-за их состояния. Так вот, в моем отделении было 14 коек, и все заняты. Там был один парень, просто огромный. Он был два метра ростом и весил около 160 кило. Его звали Саймон. Он страдал шизофренией, вызванной приемом наркотиков, и биполярным расстройством. Он весь день разговаривал сам с собой, но никогда не разговаривал с другими. Все остальные пациенты в отделении боялись его.
В тот день я первый выходил в смену. Я приехал туда пораньше, чтобы взяться за бумаги, которые надо было заполнить. Когда я вставил ключ в дверь, я услышал, как Саймон бьет в дверь кулаками. Я посмотрел через маленькое окошко в двери — и Саймон, и коридор были залиты кровью. Я запаниковал и вызвал охрану для подкрепления, поскольку подумал, что он кого-то убил.
Оказывается, Саймона накрыл сильнейший маниакальный эпизод, и ему удалось в буквальном смысле стереть ноги в кровь. А поскольку другие его лекарства разжижали кровь, она оказалась повсюду.
Мы проверили записи с камер, и он ходил и разговаривал всю ночь. Санитар (которого в тот день уволили) проспал всю свою смену и не слышал, как Саймон ходит туда-сюда».
8. «Самое смешное, что я видел (я провел [в психбольнице] в общей сложности около трех лет в подростковом возрасте и в двадцать с небольшим): паренек в изоляции, который действительно от души развлекался, превращая жизнь персонала в сущий кошмар, пока он был там; однажды он разворотил пластиковый матрас, разорвал поролон внутри на мелкие кусочки, надел на себя этот пустой матрас и начал орать: «Я ГАМБИ, МАТЬ ВАШУ!» разбрасывая кусочки пенопласта, как конфетти. Даже большая часть персонала смеялась над этим».
9. «Пожалуй, самое поразительное — это то, как по-настоящему ужасные и психованные пациенты на самом деле оказываются классными людьми, когда ты регулярно выдаешь им лекарства. Ну, то есть, стопроцентная перемена. Конечно, потом их выписывают, они перестают принимать лекарства, и цикл повторяется».
10. «Работаю в [психбольнице] уже около двух лет. Один пациент доил себя в кофе. А вы знали, что некоторые нейролептики вызывают лактацию?».
11. «Самое удивительное [что я видел]: каким-то образом в психушке оказалось пианино, одна больная, которая никогда не разговаривала, села играть, и каждое произведение она играла наизусть, без нот. Все отделение психов, маньяков и даже персонал собрались в этой комнате и расселись. За добрые полчаса никто даже не пикнул».
12. «Самым диким было то, как нас насильно пичкали религией; честно говоря, это казалось почти преступным».
13. «В одном из мест, где я работал, были общие дворы, которые использовались двумя отделениями одновременно. За двором поручали наблюдать двум техникам из разных отделений, и мы обычно сидели на скамейке, откуда могли все видеть, и просто болтали. Так вот, однажды пациент из другого отделения подошел, чтобы посидеть с нами, и от него отвратительно воняло.
У него были параноидальные галлюцинации, «шапочки из фольги» и все в этом духе. Я ему говорю: «Знаешь, есть одно место, где правительство не может за тобой следить. Это душ!». К моему удивлению, это сработало! Он с радостью пошел в свое отделение, чтобы принять душ. Через 10 минут этот парень выбегает из палаты во двор, голый и в мыле, преследуемый двумя другими техниками! Я чувствовал себя немного виноватым, поэтому присоединился к погоне. Он несколько раз пробежал по двору, прежде чем мы загнали его обратно в его отделение и в его палату.
Он запрыгнул на кровать и посмотрел на нас. Поскольку это был не мой пациент, я не стал вмешиваться. Пациент сделал ложный маневр влево, а затем выпад вправо, в попытке запрыгнуть на кровать своего соседа. Двое техников бросились за ним и сумели ухватиться за его влажные руки (я уже говорил, что он был таким скользким и влажным, что несколько раз буквально выскальзывал из наших рук?), и вся компашка полетела на эту вторую кровать вместе. Больной перевернулся лицом вниз и упал на кровать. А один из несчастных техников поскользнулся на кафельном полу и приземлился носом между его голых ягодиц. Я никогда этого не забуду».
14. «У одного парня была "татуировка" на шее. Оказывается, он взял обычную ручку, крепко сжал ее в кулаке и вырезал себе тату на коже. Она выглядела очень корявой и все еще была покрасневшей, хотя сделал он это довольно давно».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я несколько месяцев общался с девушкой познакомивись еще в тиндере. Внешне моя мечта. Лет 6 назад.
Долго добивался встречи. Она говорила, что есть некоторые обстоятельства и что она мне не понравится... А она такая офигенная. немного чудная но в правильном направлении. Я тоже же не идеал.
Кароче... Лежит она в больнице... Приезжаю я в эту больницу, а она психиатрическая.
Погулялили по территории, прекрасный человек. Но чтобы ей от туда выйти мне нало было что-то оформить. Я не стал. И может зря.
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Мой товарищ, андролог, доктор наук, когда я рассказал ему про подобную жалобу одного моего немолодого знакомого, сказал, что рекомендовал бы ему срочно провериться на предмет опухоли простаты.
Мужика 40 лет как и меня машиной сбило но мне ничего особливого, так видения всякие а он в детство впал стал вести себя как 10 летний.
Другой наоборот стал резко агрессивным на всх бросался .
А так ничего особенного, большая часть было косильщики от армии.
Ну а че? нормально в 15 лет РАБОТАТЬ, да еще и в психушке))))) пипец они там идиоты. Вот из-за этого мы и читаем подобные посты! В этом возрасте человек, тем более девочка, могла преувеличить многократно свои ощущения. При этом такие же тинегеры, не вдумываясь, торопятся плюсануть идиотизму. Не, в чем то правда есть, однако с первого абзаца я пересмотрел отношение к инфе в посте....