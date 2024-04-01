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Научные факты, которые действительно пугают

Научные факты, которые действительно пугают

Автор:
01 апреля 2024 10:46
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   жуть   медицина   научные факты   факты   
1506
16

Пользователи Reddit решили обменяться самыми мрачными фактами из науки и медицины, которые пугают их до чертиков. От внезапных смертоносных тромбов до загадочных черных дыр — в этой подборке каждый найдет чему ужаснуться.

1. «В 1800-х годах произошло событие [геомагнитная буря], вызванное солнечной активностью, когда телеграфы работали сами по себе без электричества и, вроде как, нанесли незначительный ущерб. Если подобное повторится, это уничтожит все возможности нашей интернет-сети и другое электрическое оборудование. Оно называлось “Событие Кэррингтона”».

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2. «Если у вас диагностировали болезнь Альцгеймера в 65 лет, значит, вы болеете им как минимум с 40 лет. И вы испытывали очень легкие симптомы, но просто их не замечали. К тому же, ваш мозг изо всех сил боролся, чтобы компенсировать дефицит. Когда вам ставят диагноз, ваш мозг уже очень сильно поврежден и никогда не оправится от дефицита».

3. «Наши лейкоциты ежедневно борются с раковыми клетками».

4. «Тот факт, что в любой момент мы можем просто заработать тромб и умереть, не успев понять, что что-то случилось. У человеческого тела полно способов просто внезапно умереть, и это ужасно».

5. «Метафизический аспект сознания. Где находится сознание? Что это такое? Когда оно действительно заканчивается? Куда оно уходит, когда мы умираем? Когда мы спим? Как оно занимает все наше существо, не присутствуя физически? Мы буквально вселенная, переживающая себя в хрупком маленьком пузыре на пылинке в солнечном луче. И все же, чем именно являемся мы? Это вопрос, который не дает мне спать по ночам. Я не боюсь смерти, я не боюсь уничтожения мира, но меня глубоко тревожит сам факт осознания себя».

6. «Когда создавалась атомная бомба, ведущие ученые того времени, связанные с этим проектом, должны были рассчитать воспламеняемость атмосферы Земли, чтобы гарантировать, что взрыв бомбы не вызовет воспламенения атмосферы.

Когда первая атомная бомба была взорвана, ученые еще не ответили на этот вопрос, а это значит, что мы буквально тупо скрестили пальцы и понадеялись, что не подожжем эту чертову планету. Люди — глупые создания».

7. «Существует форма бессонницы, которая заставляет тело бодрствовать всегда; у нее 100-процентная смертность».

8. «Темная Эра Вселенной. Когда все звездное топливо исчезнет (а оно исчезнет), и все белые карлики станут холодными и темными (а они станут), а все черные дыры испарятся в элементарные частицы (а так и будет), Вселенная станет холодным, темным местом... Навсегда».

9. «Бешенство. Ты можешь заразиться им и не знать об этом, пока оно не решит, что твое время пришло. И тогда ты умрешь ужасной смертью».

10. «Космос вообще в целом. Или тот факт, что поле Хиггса не находится в истинном равновесии и что возвращение к нему разрушит всё, что мы знаем».

11. «В ходе очистки сточных вод вода аэрируется, чтобы бактерии, разлагающие кал, получили достаточно кислорода. Из-за введенного воздуха плотность воды настолько мала, что человеческое тело (или почти любой объект, который обычно всплывает) пойдет прямиком на дно».

12. «Марианская впадина настолько глубока, что в ней поместится Эверест. Даже если вы встанете на вершине, у вас над головой все равно еще останется куча места до поверхности океана».

13. «Что однажды я умру. Не знаю почему, но иногда ночью, когда я пытаюсь заснуть, я вдруг думаю об этом, и меня накрывает паникой».

14. «Зона субдукции северо-западного побережья Тихого океана составляет 965 километров, и она уже примерно на 70 лет запаздывает с землетрясением магнитудой 8,8–9,2, и ничего из того, что построено на этот побережье, не сможет перед ним устоять. С момента контакта с европейцами на этом побережье никогда не было сильных землетрясений, поскольку последнее сильное землетрясение произошло в 1700 году.

В отличие от Японии, где в 2011 году произошло аналогичное землетрясение, Северо-Запад Америки не готов к нему, и постройки здесь не готовы к тому, что грядет. В скором времени Сиэтл, Ванкувер, Портленд и Виктория накренятся на 2 метра вглубь суши, в течение 5-7 минут будут сильно трястись, а затем их поразит цунами высотой 30 метров.

По прогнозам, землетрясение убьет десятки тысяч людей, вытеснит миллионы и уничтожит триллионы долларов; вторая по величине гуманитарная катастрофа в истории Северной Америки, уступающая только Гаити. И кажется, что все вокруг тупо делают вид, что этого не будет».

15. «Вирусы не могут быть классифицированы как живые организмы, однако они ведут себя так, как будто полностью осознают свое окружение и эволюционируют, чтобы приспособиться к нему. Они ведут себя так, как будто у них есть мозг, но это всего лишь нуклеиновые кислоты».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   жуть   медицина   научные факты   факты   
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5  комментариев
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282
Сергей 21 минуту назад
Не гугля, гора примерно 9к, впадина 11к, там с прапорциями как то не очень.
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39k
Андрей Иванов 2 минуты назад
«Марианская впадина настолько глубока, что в ней поместится Эверест. Даже если вы встанете на вершине, у вас над головой все равно еще останется куча места до поверхности океана».

И у впадины, и у горы кроме высоты-глубины есть периметр (условно - диаметр в каждом сечении, хотя в реале там далеко до идеала).
Возьмём для упрощения конус. Если диаметр основания Эвереста больше, чем диаметр Марианской впадины на глубине 5км и выше, то он нихрена во впадину не влезет, что-то будет торчать над водой
А так - да, и впадина и Эверест по высоте\глубине больше двух стадионов
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60k
turyst 13 минут назад
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144k
parallax Полчаса назад
8. Вселенная станет холодным, темным местом... Навсегда».

Просто умиляет такая категоричность в утверждениях.
Мы не знаем, откуда и как появилась вселенная и как она устроена, зато есть умники, которые точно знают какой у неё будет конец.
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98
ГТА Форевер Полчаса назад
13. Когда это случится, а это случится, ты об этом не узнаешь, так зачем паниковать ? Гораздо страшнее, что это коснется близкого человека.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1275 постов (1203 в горячем)

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