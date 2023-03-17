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Мифы про сон

Мифы про сон

Автор:
17 марта 2023 20:49
Сообщество : Факты
Метки: интересное   медицина   мифы   опровержение   сон   факты   
1992
7

Известный факт, что примерно треть жизни мы проводим во сне и редко когда запоминаем свои сны. Это просто 7-8 часов объятий Морфея. Этот процесс окутан множеством секретов и тайн, у которых нет никакой научной подоплёки.

Какая-то информация была кем-то когда-то рассказана и пошла дальше, пополняемая домыслами и неверными фактами. Но с развитием науки некоторые мифы о сне были развенчаны. И вот некоторые из них.



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Есть статистические данные, что человеку снится от 4 до 6 снов за ночь. Но очень часто, проснувшись, люди не могут вспомнить ни одного из них. Мозг прекрасно работает и убирает из памяти практически всё увиденное во сне. Те, кто говорят, что им никогда ничего не снится, скорее всего просто не помнят свои ночные приключения.


Да, небольшое сопение, похожее на храп, может случиться с каждым из нас. Но вот мощный храп, который частенько не даёт уснуть людям в плацкартном вагоне и соседям по квартире - это не есть норма. Эксперты из национального фонда сна утверждают, что если человек громко храпит больше трёх дней в неделю, то нужно обратиться ко врачу. Такая физиологическая особенность может говорить об обструктивном апноэ. Особенно стоит обратить внимание на храп, если человек на следующий день чувствует сонливость и разбитость.



Да, определённое количество спиртного может действительно вызывать сонливость и помочь поскорее уснуть. Но у этой медали есть две стороны. Многочисленные исследования доказали, что алкоголь сокращает фазу быстрого сна - это когда мы видим сны и качественно восстанавливаем силы. То есть, алкоголь перед сном, сделает человека уставшим на следующий день, после "пьяной" ночи.



Физические нагрузки качественно влияют на сон и сами по себе не могут мешать засыпанию. Но вот если после тренировок плотно поесть, то вот это как раз и может помешать вовремя уснуть. Так что надо внимательно проследить, что вы делаете после тренировки, может быть стимулируется организм и не может уснуть.



Наверное любой человек слышал, что во время приступа лунатизма человека будить категорически нельзя, потому что это может привести к ужасным последствиям.
Начать стоит с того, что лунатика не так уж просто разбудить, это одна из особенностей лунатизма. А во-вторых, если даже и удастся, то он скорее всего будет раздражённым и разбитым. Если ваш близкий человек страдает лунатизмом, то лучше его просто осторожно отвести обратно в кровать.


Это одно из самых известных заблуждений. Для того чтобы восстановить силы, взрослому человеку нужно 7-9 часов, в зависимости от образа жизни. Есть уникумы, которым пять часов сна достаточно, но эти случаи очень редкие.
Регенерация организма более-менее схожа у превалирующего большинства населения планеты, поэтому те, кто утверждают, что спят по пять часов в сутки и отлично себя чувствуют, либо лгут сами себе, либо у них бессонница, либо они те самые уникумы.

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Метки: интересное   медицина   мифы   опровержение   сон   факты   
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15  комментариев
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28k
Юрьевич Час назад
"Особенно стоит обратить внимание на храп, если человек на следующий день чувствует сонливость и разбитость."

Конечно, мля, если тебя всю ночь будят и требуют прекратить храпеть,
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7k
Алекс. К. 17 минут назад
Люблю спать . И спать любит меня .
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13k
a_komolow Полчаса назад
Пока ещё никто не объяснил что такое сновидения и никто не объяснил их "природу"
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504
сергей ремизов 46 минут назад
Я сплю, мне снятся порой хорошие сны, многие из которых я могу контролировать, за всё спасибо храпящей жене. Был бы бухой ,спал бы как убитый ,правда без снов и с жутким похмельем с утра.
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17k
Александр Сучков 56 минут назад
Шляпа от Автора, который ваще не в курсе темы. Если мы, предположим, поспим днем, потом ляжем спать вечером, то мозг уже "не хочет спать". Если мы просто ляжем спать как обычно, то мозг выключится и даст нам отдых. Давно известно, что то, что мы видим во сне, занимает около 10% от того времени, что мы типа во сне. Короче- то, что нам транслирует мозг- малая доля от всего сна. И еще- люди и лица, которые мы видим во сне нам встречались ранее, мозг не умеет создавать новые лица. Об этом тоже много написано. Более того- мы можем во сне увидеть человека, которого просто видели на улице. Вот такая вот фигня. Можете погуглить на эту тему. Когда я это прочел- удивился факту про мозг и лица людей....
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13k
Konstantin Час назад
Блин, хотел бы спать по пять часов, но увы, помру через недельку. А вот есть соседка, которая всю жизнь по 5 часов спит и хоть бы хны.
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