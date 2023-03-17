Мифы про сон

Известный факт, что примерно треть жизни мы проводим во сне и редко когда запоминаем свои сны. Это просто 7-8 часов объятий Морфея. Этот процесс окутан множеством секретов и тайн, у которых нет никакой научной подоплёки.
Какая-то информация была кем-то когда-то рассказана и пошла дальше, пополняемая домыслами и неверными фактами. Но с развитием науки некоторые мифы о сне были развенчаны. И вот некоторые из них.
Есть статистические данные, что человеку снится от 4 до 6 снов за ночь. Но очень часто, проснувшись, люди не могут вспомнить ни одного из них. Мозг прекрасно работает и убирает из памяти практически всё увиденное во сне. Те, кто говорят, что им никогда ничего не снится, скорее всего просто не помнят свои ночные приключения.
Да, небольшое сопение, похожее на храп, может случиться с каждым из нас. Но вот мощный храп, который частенько не даёт уснуть людям в плацкартном вагоне и соседям по квартире - это не есть норма. Эксперты из национального фонда сна утверждают, что если человек громко храпит больше трёх дней в неделю, то нужно обратиться ко врачу. Такая физиологическая особенность может говорить об обструктивном апноэ. Особенно стоит обратить внимание на храп, если человек на следующий день чувствует сонливость и разбитость.
Да, определённое количество спиртного может действительно вызывать сонливость и помочь поскорее уснуть. Но у этой медали есть две стороны. Многочисленные исследования доказали, что алкоголь сокращает фазу быстрого сна - это когда мы видим сны и качественно восстанавливаем силы. То есть, алкоголь перед сном, сделает человека уставшим на следующий день, после "пьяной" ночи.
Физические нагрузки качественно влияют на сон и сами по себе не могут мешать засыпанию. Но вот если после тренировок плотно поесть, то вот это как раз и может помешать вовремя уснуть. Так что надо внимательно проследить, что вы делаете после тренировки, может быть стимулируется организм и не может уснуть.
Наверное любой человек слышал, что во время приступа лунатизма человека будить категорически нельзя, потому что это может привести к ужасным последствиям.
Начать стоит с того, что лунатика не так уж просто разбудить, это одна из особенностей лунатизма. А во-вторых, если даже и удастся, то он скорее всего будет раздражённым и разбитым. Если ваш близкий человек страдает лунатизмом, то лучше его просто осторожно отвести обратно в кровать.
Это одно из самых известных заблуждений. Для того чтобы восстановить силы, взрослому человеку нужно 7-9 часов, в зависимости от образа жизни. Есть уникумы, которым пять часов сна достаточно, но эти случаи очень редкие.
Регенерация организма более-менее схожа у превалирующего большинства населения планеты, поэтому те, кто утверждают, что спят по пять часов в сутки и отлично себя чувствуют, либо лгут сами себе, либо у них бессонница, либо они те самые уникумы.
Источник:
- "Тифозная Мэри" и её ужасная жизнь
- Может ли пупок развязаться на самом деле?
- Загадочные массовые заболевания, которые так и не смогли объяснить
- Дора Ратьен: очень странная история любимицы Гитлера
- Трагедия, которая случилась после первой в мире пересадки сердца
Конечно, мля, если тебя всю ночь будят и требуют прекратить храпеть,