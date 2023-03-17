Мифы про сон

Наверное любой человек слышал, что во время приступа лунатизма человека будить категорически нельзя, потому что это может привести к ужасным последствиям.

Начать стоит с того, что лунатика не так уж просто разбудить, это одна из особенностей лунатизма. А во-вторых, если даже и удастся, то он скорее всего будет раздражённым и разбитым. Если ваш близкий человек страдает лунатизмом, то лучше его просто осторожно отвести обратно в кровать.



