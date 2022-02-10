25 исторических фактов, о которых не принято говорить

7. "Во время Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны глава нацистского флота и глава государства после смерти Гитлера Карл Дёниц был обвинен в военных преступлениях, связанных с ведением им неограниченной подводной войны и уничтожением невооруженных гражданских кораблей. Дёниц предоставил доказательства того, что почти все корабли, которые он атаковал, были фактически вооружены противолодочным оружием и радиостанциями, а также того, что Соединенные Штаты совершали точно такие же военные преступления против японцев. Из-за этого обвинения были сняты, и он отсидел всего 10 лет, прежде чем выйти на свободу".