25 исторических фактов, о которых не принято говорить

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По той или иной причине об этих неприятных фактах говорят редко. Может, потому что такие вещи не преподают на уроках истории, или потому что эти события были слишком ужасны, чтобы их обсуждать. Тем не менее, они все-таки произошли, и пользователи Reddit не собираются их замалчивать.
1. "Вторая конголезская война. Это был самый смертоносный военный конфликт со времен Второй мировой войны — в нем погибло более 5 миллионов человек. Большинство людей никогда не слышали о нем, хотя он завершился менее 20 лет назад".
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2. "В период с 1930-х по 1970-е годы около 1/3 женского населения Пуэрто-Рико было стерилизовано".
3. "Во время битвы при Ватерлоо зубы погибших солдат считались ценной «добычей». ~ 200 лет назад зубы мертвых людей часто использовали для изготовления зубных протезов".
4. "45 г. до н.э. был самым длинным годом в истории — 445 дней".
"Римляне предоставили Сенату право управлять календарем, и тот пользовался этим, чтобы продлевать собственное правление или сокращать время правления других. Короче говоря, календарь сильно перепутался, поэтому им понадобился особенно длинный год, чтобы исправить его, чтобы календарное лето совпало с настоящим летом и т. д.»
5. "История шахтеров Западной Вирджинии и вызванная ею гражданская война".
6. "Чрезвычайные полномочия, предоставленные после 11 сентября, до сих пор продлеваются".
7. "Во время Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны глава нацистского флота и глава государства после смерти Гитлера Карл Дёниц был обвинен в военных преступлениях, связанных с ведением им неограниченной подводной войны и уничтожением невооруженных гражданских кораблей.
Дёниц предоставил доказательства того, что почти все корабли, которые он атаковал, были фактически вооружены противолодочным оружием и радиостанциями, а также того, что Соединенные Штаты совершали точно такие же военные преступления против японцев. Из-за этого обвинения были сняты, и он отсидел всего 10 лет, прежде чем выйти на свободу".
8. "Египетские мумии настолько редкие, потому что раньше люди ели их или перемалывали в лекарства".
9. "Женщины для утех: во время Второй мировой войны японские военные похищали женщин из азиатских стран, в которые они вторглись, и заставляли этих женщин быть секс-рабынями и ублажать бесчисленных японских солдат".
10. "Марк Лициний Красс изобрел (исправлено: нет, возродил) казнь после нескольких проигранных сражений. Он убил каждого десятого солдата своего легиона, чтобы поднять боевой дух остальных. Это сработало".
11. "Король Бельгии Леопольд II был ужасным человеком, и то, что он вытворял в Африке, — история не для слабонервных".
12. "Америка участвовала в более чем 100 войнах за последние 200 лет".
13. "Одними из самых активных сторонников сухого закона были суфражистки, обнаружившие связь между употреблением алкоголя и домашним насилием".
14. "В каменном веке, когда люди убивали медведя, первым делом они вспарывали ему живот, чтобы съесть то, что медведь съел перед смертью".
15. "В 1930–1970-е годы Швеция стерилизовала/кастрировала около 300 000 (вероятно, больше) инвалидов, в некоторых случаях еще в детстве".
16. "Английское правительство поддерживало терроризм против католиков в Северной Ирландии".
17. "Про президента Джорджа Вашингтона часто ошибочно говорят, что у него были деревянные зубы. На самом деле у него действительно были зубные протезы, но сделанные из зубов рабов".
18. "Входное отверстие в затылке Джона Кеннеди, которое измерил доктор Пьер Финк, — единственный хоть сколько-то значимый эксперт по баллистике, исследовавший останки Кеннеди, — было МЕНЬШЕ, чем калибр пули, которую, как считается, выпустил Ли Харви Освальд".
19. "Что Франция выиграла больше всего сражений в военной истории. Но тссс, давайте и дальше шутить «Ха-ха, Франция все время сдается»".
20. "Когда в Древнем Египте умирала красивая женщина, ее тело оставляли гнить на несколько дней, чтобы те, кто мумифицировали тела, ну, вы понимаете, не занимался "этим" с их телами".
21. "Илон Маск не основал ни PayPal, ни Tesla, и не внес существенного интеллектуального вклада в какую-либо область программирования или инженерии. Я знаю, что это новейшая история, но все же мало кто хочет об этом говорить".
22. "Гора Рашмор стоит на земле, которую власти США обещали никогда не трогать. Они убили местных жителей, которым обещали это, а затем высекли лица того самого правительства США на склоне горы".
23. "Наполеон был среднего роста по меркам того времени".
24. "Большинство стран совершали зверства в той или ной форме или нарушали права человека".
25. "Эдгар Аллан По женился на своей 13-летней кузине... когда ему было 20".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Reddit Исторические факты Комментарии из Соцсетей интересное история страшные факты факты хочу все знать
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Как это узнали? У медведя спросили?
Вообще-то, это земля Сиу, которых на самом деле не истребили.
Более того, они еще в 1939г начали делать такую же скульптуру своего вождя Crazy Horse.
Пока вот так выглядит.
Но это только сиу касается, самых несчастных из индейцев, которых, прям-таки, размножали.
.
поясните пожалуйста .
Нюрнбергский процесс вынес ему мягкий приговор (на фоне остальных висельников) не за отмазки, что мол топил только военные корабли (какие нафиг военные? Транспортники типа "Либерти", из караванов ленд-лиза под нумерацией PQ никак нельзя назвать военными... Пара сдвоенных пулеметов не делали из транспортных корыт крейсера). Ну а танкеры тем более...
После ухода Гитлера, главным за расхлебывание дерьма был оставлен Дениц... Он способствовал как можно более быстрой капитуляции Германии
Из Википедии..
"В условиях неизбежного поражения Германии Дёниц предпринимал попытки добиться скорейшего заключения перемирия с западными союзниками и вывести как можно больше войск и гражданского населения с территорий, которые могли быть заняты советскими войсками. 7 мая представители Дёница подписали в Реймсе Акт капитуляции Германии перед представителями Англии, США и СССР. 8 мая (9 мая по московскому времени) повторно по требованию советской стороны в Карлсхорсте фельдмаршал Кейтель подписал акт безоговорочной капитуляции. Таким образом, Карл Дёниц был последним, кто занимал должность рейхспрезидента."
Именно за это ему и дали чирик вместо петли...