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Жители Таиланда на пляже обнаружили женщину и вызвали полицию

Жители Таиланда на пляже обнаружили женщину и вызвали полицию

Автор:
24 августа 2022 08:27
Сообщество : Юмор
Метки: Кукла   Юмор   женщина   интересное   находка   подружка   таиланд   фото   
3382
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Говорят, хорошие женщины на дороге не валяются. Однако туристы в Таиланде случайно наткнулись на пляже на женское тело. Перепугавшись, они вызвали полицию.

Утром на берег Таиланда выбросило нечто, очень похожее на тело женщины. Туристы и местные жители перепугались и вызвали полицию.

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Как оказалось, это не человек. На берег выбросило чью-то секс-куклу без головы. Стоит такая игрушка около 500 долларов. Предположительно, её выбросили в канал или в реку, а потом она попала в море.

Полицейские отметили, что владелец куклы может в любое время прийти и забрать свою "подружку" из полицейского участка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кукла   Юмор   женщина   интересное   находка   подружка   таиланд   фото   
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21  комментарий
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29k
BuG 2 часа назад
Поматросили и бросили.
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3k
Дункан Маклауд 10 минут назад
Пугает реалистичность....
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1k
Vadim Balabanov 21 минуту назад
"Полицейские отметили, что владелец куклы может в любое время прийти и забрать свою "подружку" из полицейского участка."

Он ее только из-за головы и купил. В ней вся фишка.
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83
Человек Наблюдающий 52 минуты назад
А пока кукла ждет своего хозяина, полицейские по привычки приделали кукле писюн и кадык=)
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17k
alexis Час назад
Даже резиновая умудрилась довести мужика.)))
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47k
dima423 Час назад
хех)) прикольно
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−7
Thomsen Час назад
< Жители Таиланда >
< туристы в Таиланде >
< Полицейские отметили >

Хренасе, бедный кусок латекса по кругу пустили...Интересно, на складе вещдоков хоть оставят куклу в покое?
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19k
homerchik 2 часа назад
Друг говорит, что забрал бы, если владелец не объявится.
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83
Человек Наблюдающий Shtoppi 51 минуту назад
Знаю ДСП, ДПС и ЛГБТ... РСП это счё?
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366
Николай Александрович Человек Наблюдающий 46 минут назад
Разведёночка с прицепом
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6k
Shade116 2 часа назад
Кому то не дала)))
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16k
sgb66 2 часа назад
Видимо купил тело пофигуристей, а голову старую к которой привык оставил...
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Чувствуете? Питерским бризом понесло))
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Николай Александрович Колька Валеркин сын 45 минут назад
Не, вот если по частям вымыло ...
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