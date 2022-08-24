Жители Таиланда на пляже обнаружили женщину и вызвали полицию

Как бы вы звучали на Марсе

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«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились

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