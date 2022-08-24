Жители Таиланда на пляже обнаружили женщину и вызвали полицию

Говорят, хорошие женщины на дороге не валяются. Однако туристы в Таиланде случайно наткнулись на пляже на женское тело. Перепугавшись, они вызвали полицию.
Утром на берег Таиланда выбросило нечто, очень похожее на тело женщины. Туристы и местные жители перепугались и вызвали полицию.
Как оказалось, это не человек. На берег выбросило чью-то секс-куклу без головы. Стоит такая игрушка около 500 долларов. Предположительно, её выбросили в канал или в реку, а потом она попала в море.
Полицейские отметили, что владелец куклы может в любое время прийти и забрать свою "подружку" из полицейского участка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он ее только из-за головы и купил. В ней вся фишка.
< туристы в Таиланде >
< Полицейские отметили >
Хренасе, бедный кусок латекса по кругу пустили...Интересно, на складе вещдоков хоть оставят куклу в покое?