У берегов Израиля нашли затонувший торговый корабль

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Исследователи обнаружили у берегов Израиля корабль, который затонул около 1200 лет назад. Корабль датируется временами, когда исламское правление расширяло свои границы. На корабле нашли различные предметы со всего Средиземноморья, которыми, видимо, торговали в те времена. Находка раскрыла много ранее неизвестных фактов.
Учёные из Хайфского университета в Израиле обнаружили затонувший корабль - по оценкам специалистов, судно затонуло 1200 лет назад На корабле нашли предметы, доказывающие, что несмотря на религиозный раскол и расширение исламского правления, торговцы с Запада все еще приходили в порт со своими товарами. Как измерили эксперты, длина корабля составила около 25 метров.
Морские археологи определили, что корабль, скорее всего, бывал на Кипре, в Египте, Турции и, возможно, даже у побережья Северной Африки. Найденные на палубе артефакты - включая амфоры (глиняные сосуды, похожие на кувшины), личные вещи и парусные инструменты - датируются 7 или 8 веком нашей эры. Исследователи обнаружили более 200 амфор, а в них - частицы рыбного соуса, а также разнообразных оливок, фиников и инжира.
На палубе также нашли парусные инструменты, веревки, личные вещи, деревянные гребни, а еще - останки рыб, жуков и шести крыс. На некоторых грузах были символы христианской византийской церкви, а на других - надписи на арабском языке. Теперь ученые чуть больше изучат артефакты, и займутся поисками подходящего музейного зала для демонстрации находок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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