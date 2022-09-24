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У берегов Израиля нашли затонувший торговый корабль

У берегов Израиля нашли затонувший торговый корабль

Автор:
24 сентября 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: затонувшее судно   затонувшие корабли   интересное   корабль   находка   находки   новости   фото   фотографии   
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Исследователи обнаружили у берегов Израиля корабль, который затонул около 1200 лет назад. Корабль датируется временами, когда исламское правление расширяло свои границы. На корабле нашли различные предметы со всего Средиземноморья, которыми, видимо, торговали в те времена. Находка раскрыла много ранее неизвестных фактов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: затонувшее судно   затонувшие корабли   интересное   корабль   находка   находки   новости   фото   фотографии   
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2  комментария
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MatveiVainrub 5 часов назад
Было бы круто извлечь весь корабль целиком .
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