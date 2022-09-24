У берегов Израиля нашли затонувший торговый корабль

Морские археологи определили, что корабль, скорее всего, бывал на Кипре, в Египте, Турции и, возможно, даже у побережья Северной Африки. Найденные на палубе артефакты - включая амфоры (глиняные сосуды, похожие на кувшины), личные вещи и парусные инструменты - датируются 7 или 8 веком нашей эры. Исследователи обнаружили более 200 амфор, а в них - частицы рыбного соуса, а также разнообразных оливок, фиников и инжира.