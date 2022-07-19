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Кто кого поит? На границе Украины с Молдавией обнаружили спиртопровод

Кто кого поит? На границе Украины с Молдавией обнаружили спиртопровод

Автор:
19 июля 2022 08:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   видео   граница   интересное   молдавия   находка   спирт   трубопровод   фото   
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Полиэтиленовая труба со спиртом обнаружена на границе между Украиной и Молдавией. Кто кого поит? Судя по всему, трубопровод используют для того, чтобы переправить спирт на Украину.

Украинские пограничного обнаружили на границе трубопровод, по которому тёк спирт. На конце трубопровода оказался кранчик, откуда тёк настоящий спирт.

"Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. 300 м полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины. Предварительно, "магистраль" использовали для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины, передаёт ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, при обыске обнаружены емкости с запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы.

"В настоящее время продолжаются следственные действия и мероприятия по демонтированию обнаруженного трубопровода", - отметила пресс-служба.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   видео   граница   интересное   молдавия   находка   спирт   трубопровод   фото   
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7  комментариев
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11k
Кыся 3 часа назад
Это еще фигня. У нас в Нарве(граница Россия-Эстония) обнаружили трубопровод, протянутый по дну водохранилища! На 2 километра! И еще метров по 300 по земле, с выходом прямо в гараж! Причем все это было сделано в том месте, где водное движение весьма плотное, и стоит радар и наблюдательная вышка!
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25k
SerGProS 2 часа назад
Самый вкусный трубопровод..
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5k
hhwost 2 часа назад
"обнаружили"! донёс кто-то, стопудово.
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170
Лютый вам Бетховен hhwost 40 минут назад
Да, видимо, не поделились.
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