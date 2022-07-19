Кто кого поит? На границе Украины с Молдавией обнаружили спиртопровод

Полиэтиленовая труба со спиртом обнаружена на границе между Украиной и Молдавией. Кто кого поит? Судя по всему, трубопровод используют для того, чтобы переправить спирт на Украину.
Украинские пограничного обнаружили на границе трубопровод, по которому тёк спирт. На конце трубопровода оказался кранчик, откуда тёк настоящий спирт.
"Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. 300 м полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины. Предварительно, "магистраль" использовали для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины, передаёт ТАСС.
Как уточнили в ведомстве, при обыске обнаружены емкости с запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы.
"В настоящее время продолжаются следственные действия и мероприятия по демонтированию обнаруженного трубопровода", - отметила пресс-служба.
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АНТИФИШКИ
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