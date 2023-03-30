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На Филиппинах загорелось пассажирское судно

На Филиппинах загорелось пассажирское судно

Автор:
30 марта 2023 13:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   паром   пассажиры   пожар   спасатели   филиппины   
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Местные власти сообщают о погибших и пропавших без вести.

Сегодня поздно ночью у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин загорелся паром, на котором находилось более 200 человек. По сообщениям СМИ возгорание на судне Lady Mary Joy произошло неподалёку от острова Балук-Балук.

Изначально местные власти сообщали о 12 погибших, в числе которых были дети. К утру число погибших увеличилось до 31 человека, ещё 23 пассажира получили ожоги и травмы, семеро числятся пропавшими без вести.

Причины пожара пока неизвестны. Спасатели предполагают, что ЧП могло случится из-за того, что судно село на мель. Однако пока ни следов разлива топлива, ни пропавших без вести они не обнаружили. Насколько известно, граждан России на борту судна не было.

Источник:

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Метки: видео   паром   пассажиры   пожар   спасатели   филиппины   
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2  комментария
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1k
Шапкин 43 минуты назад
Спасатели предполагают, что ЧП могло случится из-за того, что судно село на мель.
Идиоты спасатели. Капитан специально выбросил судно на берег.
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Hunson Abadeer 11 минут назад
пипец(
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