На Филиппинах загорелось пассажирское судно

Местные власти сообщают о погибших и пропавших без вести.
Сегодня поздно ночью у берегов провинции Басилан в южной части Филиппин загорелся паром, на котором находилось более 200 человек. По сообщениям СМИ возгорание на судне Lady Mary Joy произошло неподалёку от острова Балук-Балук.
Изначально местные власти сообщали о 12 погибших, в числе которых были дети. К утру число погибших увеличилось до 31 человека, ещё 23 пассажира получили ожоги и травмы, семеро числятся пропавшими без вести.
Источник:
Причины пожара пока неизвестны. Спасатели предполагают, что ЧП могло случится из-за того, что судно село на мель. Однако пока ни следов разлива топлива, ни пропавших без вести они не обнаружили. Насколько известно, граждан России на борту судна не было.
Источник:
Источник:
- Страшное лето 1972-го: как торфяные пожары чуть не уничтожили целую область в СССР
- Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности
- В здании погранслужбы ФСБ Ростова-на-Дону прогремел взрыв и начался пожар
- "Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы
- На заводе в подмосковье прогремел взрыв
Идиоты спасатели. Капитан специально выбросил судно на берег.