Страшное лето 1972-го: как торфяные пожары чуть не уничтожили целую область в СССР

Но в 1972 году было ещё хуже.

Тогда в январе случился климатический сбой: снега практически не было, а затем ударили 40-градусные морозы. Почва лишилась необходимой влаги, а уже в марте насали на удивление тёплые дни и весна быстро перешла в жаркое лето. Всю среднюю полосу накрыло блокирующим антициклоном, средняя температура в июле-августе была +40, а осадков не было. И начались пожары.

Возгорание случилось под Шатурой, ветер быстро принёс пламя к городу. Заполыхало шатурское торфопредприятие и ближайшие к нему посёлки. Торф там добывали кусковой и местные хранили у себя запас брикетов - использовали их вместо угля. Вот они и загорелись в первую очередь.