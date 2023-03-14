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Страшное лето 1972-го: как торфяные пожары чуть не уничтожили целую область в СССР

Страшное лето 1972-го: как торфяные пожары чуть не уничтожили целую область в СССР

Автор:
14 марта 2023 00:48
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   военные   маршал гречко   пожар   спасатели   торфяники   шатура   
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ЧП было таким серьёзным, что к эпицентру событий перенесли штаб министра обороны Гречко.

Многие помнят лето 2010 года. Когда заполыхали торфяники в Шатуре, и несколько областей окутало вонючим едким дымом. В Москве стоял сумрак, а машины ездили днём с включёнными фарами.

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Но в 1972 году было ещё хуже.

Тогда в январе случился климатический сбой: снега практически не было, а затем ударили 40-градусные морозы. Почва лишилась необходимой влаги, а уже в марте насали на удивление тёплые дни и весна быстро перешла в жаркое лето. Всю среднюю полосу накрыло блокирующим антициклоном, средняя температура в июле-августе была +40, а осадков не было. И начались пожары.

Возгорание случилось под Шатурой, ветер быстро принёс пламя к городу. Заполыхало шатурское торфопредприятие и ближайшие к нему посёлки. Торф там добывали кусковой и местные хранили у себя запас брикетов - использовали их вместо угля. Вот они и загорелись в первую очередь.

Считанные дни - и ситуация стала критической. Доходило до того, что в 12 километрах от торфяных карьеров проходила железная дорога, по ней вывозили брикеты. И от жара рельсы буквально скрутились в узлы.

На место сразу прибыли спасатели и военные, всего 70 тысяч человек. Через две недели к ним присоединилось уже больше 100 тысяч солдат и работников экстренных служб. Под Шатуру отправили Таманскую сухопутную дивизию и Кантемировскую танковую. Тяжёлая техника делала просеки в густых лесах, солдаты днём и ночью копали траншеи, чтобы остановить пламя.

Но становилось только хуже: пламя образовало 10-километровый огненный вал и стремительно двигалось на жилые посёлки. Тушению мешал и сильный ветер - он постоянно раздувал огонь. Всего горело около 20 тысяч гектаров торфа.

Круглосуточно работали землеройные машины, на пламя выливали около 100 000 тонн воды в день, но ничего не помогало. Дошло до того, что на место приехал Андрей Гречко, министр обороны СССР. Он организовал штаб и оставался там до ликвидации всех последствий пожаров.

Туда же прибыл 1-й секретарь столичного обкома КПСС Василий Конотоп.

К тушению подключили все возможные средства и ресурсы. Когда поняли, что огонь не остановить, задумались о том, чтобы залить торфяные поля бетоном. Но до этого не дошло.

Справиться с пожаром получилось при помощи природы. В сентябре антициклон прошёл и стало неожиданно холодно - тоже аномалия, но она была только на руку. А уже в конце месяца выпал снег. Вот тогда пожары поутихли. Сначала огонь перестал распространяться, а потом его удалось полностью потушить. Но боролись с ним практически до зимы.

Это был самый серьёзный пожар за всю историю СССР. Последствия для экономики были серьёзнейшими - огонь уничтожил гектары зерновых полей и государству пришлось продать 500 тонн золота, чтобы закупить пшеницу за рубежом.

А спустя почти 40 лет ситуация повторилась и вновь под Шатурой. Пожар тогда был не таким свирепым, но вреда принёс не меньше.

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Метки: СССР   военные   маршал гречко   пожар   спасатели   торфяники   шатура   
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4  комментария
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28k
Юрьевич 56 минут назад
Потому что осушили болота и активно добывали торф. Потом перешли на газ и осушенные торфяные поля забросили вместо того что б опять затопить. Сухой торф - вещь очень опасная, ему для горения кислород не очень то нужен, поэтому будет гореть и под слоем земли и песка. Остановить горение можно только водой. Да и то не потому что вода перекрывает доступ кислорода, а потому что вода его активно охлаждает, а торф горит при достаточно высокой температуре - около 400-500 градусов.

Я участвовал в тушении торфяного пожара под Кингисеппом. Это жесть... Никогда не забуду. Лес - ёлки и сосны, огня нет, но из-под земли сочится дымок... Потом сосна или ёлка резко вспыхивает факелом и быстро сгорает.... потом ещё какая-нибудь в совершенно произвольном порядке. При этом ещё можно провалиться в яму с тлеющим торфом сверху покрытую тонким слоем дёрна... шансов на спасение нет - там в яме температура минимум 500 градусов.
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100k
parallax 19 минут назад
Пшеницу Союз покупал и без пожаров. Хвалёное коллективное сельское хозяйство не могло накормить страну.
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57k
Крокоди́л 2 часа назад
Пожaры страшная вещь - нужно заранее готовится....
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