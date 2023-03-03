Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности

Семерых пассажиров рейса Lufthansa 469 пришлось госпитализировать.
Примерно через полтора часа после взлёта лайнер, направлявшийся из Остина (Техас) во Франкфурт (Германия), попал в зону турбулентности. Это случилось, когда самолёт находился на высоте 11 километров, пролетая над штатом Тенесси.
Его начало трясти и мотать из стороны в сторону, и что пришлось пережить пассажирам, остаётся лишь догадываться.
Хотя, судя по состоянию салона, вряд ли кому-то удалось при этом остаться безмятежным.
Многие описывают полёт как безумие, в котором по салону летали тарелки и столовые приборы, а некоторые люди подпрыгивали до потолка при особенно сильных толчках и провалах в воздушные ямы.
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После посадки рейса Lufthansa 469 в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса (штат Вирджиния) семерых пассажиров госпитализировали. Подробности об их состоянии не сообщаются.
Всем остальным недолетевшим до Германии авиакомпания предоставила отель для проживания, но многие остались недовольны сервисом и требуют значительных компенсаций за моральный ущерб и задержку рейса, испорченную одежду и травмы.
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А вот теперь самое СТРАШНОЕ!
Посадите в этот скачущий, по волнам безмятежного счастья, стеклянный шар мышей... Представляете что будут испытывать бедные мыши?
(c) letchikleha