FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6162 поста • 2868 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности

Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности

Автор:
03 марта 2023 10:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Lufthansa 469   авиа   видео   зона турбулентности   пассажиры   салон самолёта   самолёт   турбулентность   
1174
3
1

Семерых пассажиров рейса Lufthansa 469 пришлось госпитализировать.

Примерно через полтора часа после взлёта лайнер, направлявшийся из Остина (Техас) во Франкфурт (Германия), попал в зону турбулентности. Это случилось, когда самолёт находился на высоте 11 километров, пролетая над штатом Тенесси.


Его начало трясти и мотать из стороны в сторону, и что пришлось пережить пассажирам, остаётся лишь догадываться.


Хотя, судя по состоянию салона, вряд ли кому-то удалось при этом остаться безмятежным.


Многие описывают полёт как безумие, в котором по салону летали тарелки и столовые приборы, а некоторые люди подпрыгивали до потолка при особенно сильных толчках и провалах в воздушные ямы.


После посадки рейса Lufthansa 469 в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса (штат Вирджиния) семерых пассажиров госпитализировали. Подробности об их состоянии не сообщаются.



Всем остальным недолетевшим до Германии авиакомпания предоставила отель для проживания, но многие остались недовольны сервисом и требуют значительных компенсаций за моральный ущерб и задержку рейса, испорченную одежду и травмы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Lufthansa 469   авиа   видео   зона турбулентности   пассажиры   салон самолёта   самолёт   турбулентность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18
WebClickWebClick 9 минут назад
Самолет сродни стеклянному шару, который бросили в бурный весенний поток. Что будет с таким шаром, если на его пути не будет всяких камней и других шаров? Ну ровным счетом ничего! Шар будет весело скакать по волнам повизгивая от удовольствия.
А вот теперь самое СТРАШНОЕ!
Посадите в этот скачущий, по волнам безмятежного счастья, стеклянный шар мышей... Представляете что будут испытывать бедные мыши?

(c) letchikleha
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115342



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Набирающие популярность в сообществах
VAG работает над созданием собственного магазина приложений для автомобилей
VAG работает над созданием собственного магазина приложений для автомобилей
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#забавно#Россия#красота#подборка#новости#дтп#СССР
#интересно#животные#Прикол#люди#удивительно#криминал#природа#Приколы#картинки#США
#Юмор#факты#история#Жизнь#познавательно#шоу бизнес#аварии#Прошлое#наука#авто аварии
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737 На юге Китая разбился пассажирский Boeing 737 "Вы что творите?": пассажир самолета, которому не разрешили покурить в салоне, подрался со стюардами "Вы что творите?": пассажир самолета, которому не разрешили покурить в салоне, подрался со стюардами "Падать не страшно - страшно, когда в маске нет кислорода": россияне - о полете в разгерметизированном самолете "Падать не страшно - страшно, когда в маске нет кислорода": россияне - о полете в... Пьяный пассажир рейса Сочи–Москва подрался с парнем из-за его длинных волос Пьяный пассажир рейса Сочи–Москва подрался с парнем из-за его длинных волос "Все, пробили эту фигню": пассажиры сняли на камеру приземление самолета в пыльную бурю "Все, пробили эту фигню": пассажиры сняли на камеру приземление самолета в пыльную бурю

На что жалуетесь?

Вернуться