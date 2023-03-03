Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности

Хотя, судя по состоянию салона, вряд ли кому-то удалось при этом остаться безмятежным.





Многие описывают полёт как безумие, в котором по салону летали тарелки и столовые приборы, а некоторые люди подпрыгивали до потолка при особенно сильных толчках и провалах в воздушные ямы.



